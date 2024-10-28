Corriere Fiorentino: “Palladino abbandona il gioco di Juric e batte così il suo maestro”

La Fiorentina sta vivendo un momento straordinario

La Fiorentina sta vivendo un momento straordinario: tre vittorie consecutive (quattro nelle ultime cinque partite) e undici gol segnati nelle ultime due. Attualmente è quarta in classifica, a un punto dalla Juventus terza e a due dall'Inter seconda, condividendo la posizione con Atalanta, Udinese e Lazio, con una partita in più rispetto al Milan.

La recente goleada contro la Roma ne è una prova concreta. L'allenatore Palladino ha trovato la formula vincente per la squadra, confermando la stessa formazione per la terza volta consecutiva in campionato, con l'unica eccezione di Beltran come prima alternativa a Gudmundsson.

Kean, nonostante le condizioni fisiche non perfette, è stato schierato dall'inizio e ha ripagato la fiducia con una prestazione decisiva. Dall'altra parte, Juric ha schierato il suo solito 3-4-2-1 con un gioco a uomo su uomo, che però è stato inefficace contro la Fiorentina. La Roma si è trovata spesso scoperta in difesa, permettendo ai viola di contrattaccare efficacemente, come dimostrato dal primo gol di Kean. La Fiorentina ha poi aumentato la pressione, ottenendo un rigore trasformato da Beltran. La partita è stata dominata dalla Fiorentina che, nonostante un momentaneo 2-1 della Roma, ha mantenuto il controllo, segnando altri tre gol nel secondo tempo con Bove e Kouame. La prestazione ha mostrato una squadra in grande forma, pronta a continuare la sua striscia positiva nella prossima sfida contro il Genoa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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