Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"

Lele Adani esalta la Lazio di Baroni frutto delle idee e del lavoro ma critica aspramente la gestione Juric sponda giallorosssa

Ai microfoni della trasmissione Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato di diversi temi dell'attualità calcistica, soffermandosi anche sugli opposti stati d'animo che si vivono a Roma:

"La Lazio è' una roba incredibile, sono sinceramente ammirato da Baroni, in lui rivedo il Pioli del Milan, dello Scudetto".

"Juric dopo De Rossi per ora non ha dato niente… Conosco il suo secondo Paro, ma devo dire che il cambio di allenatore non ha dato niente alla Roma. E non diciamo poco, perché saremmo bugiardi. Juric a Torino e Verona mi è piaciuto, ma in questo caso non ha dato niente. Se metti Cristante in difesa e non Hummels, come possiamo prenderla noi?"

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cassano: “Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov’è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più”

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