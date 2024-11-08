Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"

Cassano applaude Spalletti per i giovani convocati per la prima volta nel gruppo Italia ma si domanda dove sia finito Federico Chiesa

A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato delle convocazioni di Luciano Spalletti per le prossime due sfide di Nations League. Questo il pensiero di Fantantonio:

"Belle novità. C'è Comuzzo che sta facendo bene con la Fiorentina. Sono contento per Savona, questo ragazzo dal primo momento che è stato buttato dentro ha dato dimostrazione di affidabilità, qualità e di avere due palle così. Per un ragazzino giocare nella Juventus è complicatissimo, ha avuto personalità. Bravissimo Palladino per Comuzzo, ma ancora di più Thiago Motta che ha lanciato Savona e gli dà spazio. Chiamata bellissima e meritata. Poi la novità è Rovella, che per me è un giocatore da 0-0. Ma se lo ha chiamato Spalletti vuol dire che lo ha notato, merito anche di Baroni che lo ha messo dentro in una piazza complicata. E bravo il ragazzo perché il lavoro paga. Questi tre meritano la convocazione, a prescindere dal fatto che a me piaccia o meno. Uno se è forte gioca. Penso a Savona, non tiro fuori paragoni importanti tipo Cafù o Maicon, ma lui sta facendo benissimo e andava premiato. Per ora dimostra qualità e fiducia.

Ma mi interrogo sulla terza esclusione di fila… Cosa sta succedendo a Chiesa? Quello che mi chiedo, per un giocatore nel 2021 è stato il migliore insieme a Donnarumma, è cosa è successo. Non gioca neanche 10 minuti in campionato… Sta male? Non è all'altezza? Dobbiamo saperlo, perché è il più forte della Nazionale. Sono due mesi che non lo vediamo più. E' un peccato".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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