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Notizie Rovella Fiorentina

Corriere Fiorentino svela: “Intreccio di mercato Fiorentina-Lazio per Fagioli e Rovella”

13 dicembre 2025 08:11

Non solo la Fiorentina su Rovella, La Repubblica: "Inter pronta a fare follie per il centrocampista della Lazio"

01 luglio 2025 15:45

Repubblica: "Rovella è un pallino di Pradè, pista complicata per la Fiorentina. La Lazio vuole 50 milioni"

29 giugno 2025 09:49

TMW riporta: "Rovella è il sogno della Fiorentina, l'Inter è in pressing sul giocatore laziale"

27 giugno 2025 14:44

Corriere dello Sport: “Rovella e Frendrup piacciono molto a Pradè. Ma hanno costi alti”

26 giugno 2025 08:40

Corriere Fiorentino svela: “Rovella nel mirino della Fiorentina. Ma per Lotito è incedibile”

25 giugno 2025 08:30

Tgr Rai: "La Fiorentina cerca un play: il sogno è Rovella della Lazio. Piace molto ai dirigenti viola"

24 giugno 2025 17:50

Rovella: "Dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter dobbiamo vincere a tutti i costi contro il Monza"

07 febbraio 2025 18:50

Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"

08 novembre 2024 22:52

Nazione: “Dall’impresa alla beffa al 95’: Rovella atterra Ikone in area, fallo netto da rigore”

31 ottobre 2023 09:12

Nazione: "Fiorentina su Rovella, può arrivare dalla Juventus per "scontare" cifre Vlahovic e Chiesa"

20 giugno 2023 08:35

"La Fiorentina ha messo nel mirino Rovella della Juventus per sostituire Amrabat che sarà venduto"

19 giugno 2023 13:39

Lo strano caso di Rovella, la Juventus lo paga 38 milioni ma poteva prenderlo anche a zero

30 gennaio 2021 16:29

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