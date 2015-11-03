Notizie Rovella Fiorentina

Corriere Fiorentino svela: “Intreccio di mercato Fiorentina-Lazio per Fagioli e Rovella”
13 dicembre 2025 08:11
Non solo la Fiorentina su Rovella, La Repubblica: "Inter pronta a fare follie per il centrocampista della Lazio"
01 luglio 2025 15:45
Repubblica: "Rovella è un pallino di Pradè, pista complicata per la Fiorentina. La Lazio vuole 50 milioni"
29 giugno 2025 09:49
TMW riporta: "Rovella è il sogno della Fiorentina, l'Inter è in pressing sul giocatore laziale"
27 giugno 2025 14:44
Corriere dello Sport: “Rovella e Frendrup piacciono molto a Pradè. Ma hanno costi alti”
26 giugno 2025 08:40
Corriere Fiorentino svela: “Rovella nel mirino della Fiorentina. Ma per Lotito è incedibile”
25 giugno 2025 08:30
Tgr Rai: "La Fiorentina cerca un play: il sogno è Rovella della Lazio. Piace molto ai dirigenti viola"
24 giugno 2025 17:50
Rovella: "Dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter dobbiamo vincere a tutti i costi contro il Monza"
07 febbraio 2025 18:50
Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"
08 novembre 2024 22:52
Nazione: “Dall’impresa alla beffa al 95’: Rovella atterra Ikone in area, fallo netto da rigore”
31 ottobre 2023 09:12
Nazione: "Fiorentina su Rovella, può arrivare dalla Juventus per "scontare" cifre Vlahovic e Chiesa"
20 giugno 2023 08:35
"La Fiorentina ha messo nel mirino Rovella della Juventus per sostituire Amrabat che sarà venduto"
19 giugno 2023 13:39
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