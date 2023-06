“La Fiorentina ha messo nel mirino Rovella della Juventus per sostituire Amrabat che sarà venduto”

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galletti, opinionista di Sportitalia, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Niccolò Rovella, centrocampista talentuoso classe 2001. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Monza in prestito secco dalla Juventus che lo riprenderà. La società viola si è interessata al giocatore per sostituire la quasi certa partenza di Amrabat.

