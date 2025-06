Corriere Fiorentino svela: “Rovella nel mirino della Fiorentina. Ma per Lotito è incedibile”

Nella stessa giornata di chiusura dei riscatti, la Fiorentina ha invece lasciato andare diversi giocatori in prestito come Adli, Colpani, Cataldi, Zaniolo, Folorunsho e Bove, con un costo complessivo per questi prestiti non trasformati in acquisti di circa 11 milioni di euro. I più onerosi sono stati Colpani e Zaniolo, che non hanno reso quanto sperato. Intanto, Pradè continua a lavorare per rinforzare la rosa secondo i desideri di Pioli, con Nicolò Rovella nel mirino per il centrocampo, anche se Lotito ha già fatto sapere di non essere disposto a cederlo. Ma come dimostra il caso Gudmundsson, nel mercato tutto può succedere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.