Tgr Rai: “La Fiorentina cerca un play: il sogno è Rovella della Lazio. Piace molto ai dirigenti viola”

La Fiorentina è alla ricerca di un regista, un centrocampista capace di agire davanti alla difesa e al quale Pioli possa affidare la guida tecnica della sua nuova formazione. Come riportato da TGR Rai Toscana, il grande desiderio dei viola per rinforzare la mediana sarebbe Nicolò Rovella, attualmente in forza alla Lazio e parte integrante della Nazionale Italiana. Il classe 2001 piace molto ai dirigenti viola ma più che una reale trattativa di mercato, si tratta al momento di una suggestione, un sogno che con ogni probabilità resterà tale. Intanto, per il centrocampo, attenzione anche al nome di Johnny Cardoso, statunitense classe 2001 attualmente al Real Betis.