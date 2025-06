TMW riporta: “Rovella è il sogno della Fiorentina, l’Inter è in pressing sul giocatore laziale”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio deve per forza cedere data la brutta situazione del mercato in entrata e il nome di Rovella è uno dei più in voga per quanto riguarda le squadre interessate. Il giocatore non è incedibile e anche la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista anche se resta un sogno.

Un sogno, sì, perché i costi per portarlo a Firenze sono molto elevati e la concorrenza è tanta, ma il club di Rocco Commisso lo ha comunque messo nella sua lista. Non sarà semplice ma la sensazione è che comunque vada a finire non sarà necessario pagare per intero la clausola da 50 milioni presente nel contratto dello stesso Rovella e nelle prossime settimane i viola proveranno a fare un tentativo.

Al momento però l’Inter è la società che più delle altre si è fatta avanti per capire in che modo prelevare il centrocampista della Nazionale dalla Lazio. I nerazzurri hanno messo sul piatto un’offerta da quasi 40 milioni di euro, ai quali aggiungere anche il prestito, con possibile riscatto, di Asllani. L’albanese però non rientra nei parametri della società biancoceleste soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio e sembra molto complicato che questa operazione possa andare in porto in questi termini.