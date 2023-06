Nazione: “Fiorentina su Rovella, può arrivare dalla Juventus per “scontare” cifre Vlahovic e Chiesa”

La Fiorentina non ha fretta e si è già comunque messa a lavoro per consegnare a Italiano alternative e sostituti di livello.L’opzione Maxime Lopez è percorribile, anche se il Sassuolo non ha intenzione di fare sconti o privarsi del francese a prezzi stracciati. Per questo si sono anche accesi i riflettori, a livello di intermediari, su Nicolò Rovella, di proprietà della Juventus, anche se il suo nome rimbalza soprattutto nella trattativa tra bianconeri e Lazio per Milinkovic Savic. La Juve, dal canto suo, potrebbe anche girare l’ex centrale del Monza ai viola per ’scontare’ la cifra che ancora manca per pagare Chiesa e Vlahovic. Lo scrive La Nazione.

