L’altro nome, altrettanto complesso visto la situazione della Lazio, è Rovella. Uno dei migliori play del campionato, stessa età di Bernabé, ma valutazione ancora più alta, quasi 50 milioni di clausola. Per Pradé è un pallino da tempo, ma l’affare è in salita anche per la presenza dell’Inter, che vorrebbe Rovella come post Calhanoglu. Lo riporta Repubblica.