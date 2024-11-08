Polveriera Roma, Juric esonerato anche se vince contro il Bologna, al suo posto si tratta per Mancini

I tifosi della Roma vogliono Ivan Juric fuori dalla Roma e probabilmente verranno accontentati durante la sosta dopo la gara contro il Bologna

Dopo l’ennesima prova deludente della Roma, questa volta in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, sembra essere arrivati al punto di non ritorno. L’esonero di Juric sarebbe imminente. Il tecnico croato, per mancanza delle tempistiche adeguate, resterà in panchina in vista di Roma-Bologna, ma la sensazione è che a prescindere dal risultato della sfida le strade si separeranno. I Friedkin, infatti, sono attesi in Italia per dare una svolta concreta alla situazione: il nome in pole scelto dai dirigenti giallorossi sarebbe quello di Roberto Mancini. Potrebbe essere dunque lui il nuovo allenatore della Roma, lavori in corso per chiudere l’operazione.

Attualmente libero dopo il termine della sua esperienza come CT dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini potrebbe diventare il nuovo allenatore della Roma. La sensazione netta è che, anche in caso di successo contro il Bologna nella 12^ giornata, Juric sarà esonerato. I Friedkin sono pronti ad una nuova rivoluzione per risollevare la squadra in maniera definitiva. Contatti in corso con Mancini, individuato come prima scelta per la panchina: stando alle ultime indiscrezione, il tecnico italiano chiederebbe un contratto biennale e non un semplice legame temporaneo da traghettatore. Dialoghi vivi tra le parti per trovare un accordo. Davvero difficile, invece, immaginare un ritorno di De Rossi, anche se comunque resta sullo sfondo come soluzione alternativa.

BABACAR NELLA STORIA DELLA FIORENTINA E DELLA SERIE A

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