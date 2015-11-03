Labaro Viola

Notizie Mancini Fiorentina

Attilio Lombardo dichiara: “Roberto Mancini tornerebbe volentieri”

06 aprile 2026 11:17

Manninger: "Sbagliai a scegliere la Fiorentina, era un gran casino e potevamo fallire in qualsiasi momento"

05 aprile 2026 14:46

Rivera a gamba tesa su Mancini: "Scappato in Arabia, spero non torni come ct dell'Italia"

04 aprile 2026 13:31

Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia

02 aprile 2026 22:54

Criscitiello annuncia: “Gravina si dimette”. Poi svela: “Abodi ha già chiamato Mancini”

02 aprile 2026 12:44

Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”

02 aprile 2026 09:08

Mancini sulla crisi in Medio Oriente: "Abbiamo sentito delle esplosioni, ci hanno detto di restare chiusi in casa"

01 marzo 2026 14:50

Da Sampdoria: “Abbiamo preso Martinelli perché è uno dei portieri più forti d’Europa in prospettiva”

04 febbraio 2026 14:35

Scontro Palladino-Mancini: "Si è buttato, stai su. Hai paura." Il difensore lo zittisce con il dito

07 gennaio 2026 12:26

Haaland sfotte Mancini: "Ha iniziato a toccarmi il sedere, mi sono motivato e ho fatto doppietta"

17 novembre 2025 11:37

Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Saad in Qatar, era stato accostato alla Fiorentina per il post Pioli

13 novembre 2025 11:12

Corriere Fiorentino: “Mai contattati Mancini o Thiago Motta: alla base paletti stretti sul piano economico”

07 novembre 2025 07:58

Goretti è il nuovo DS della Fiorentina: da Mancini a Spinazzola ecco tutti i colpi migliori in carriera

05 novembre 2025 10:59

TMW rilancia la candidatura di Mancini: l'ex allenatore della nazionale in lizza per la panchina viola

04 novembre 2025 20:47

Cobolli Gigli: "Palladino allenatore con tanta buona volontà, ma sceglierei Mancini per la panchina bianconera"

27 ottobre 2025 18:50

Di Marzio: "Juventus, Spalletti è il piano A per il dopo Tudor. Alternative Mancini e Palladino"

27 ottobre 2025 17:14

Dall’Inghilterra rivelano: “Mancini avrebbe confidato agli amici di essere in corsa per lo United”

18 ottobre 2025 15:47

Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"

11 ottobre 2025 15:52

Mancini: " Tante polemiche durante il mio passaggio alla Fiorentina. Kean ha delle qualità incredibili"

11 ottobre 2025 15:31

Andrea Mancini: “Alla Fiorentina parlai a Pradè di Kvara ma non riuscimmo a prenderlo”

27 agosto 2025 09:18

Mancini: “L’attaccante che mi ha snervato di più? Kean, tostissimo, non si ferma un attimo”

07 agosto 2025 20:14

Mancini elogia Pradè: "Dzeko? Un bel colpo. Firenze è la città giusta per rivederlo in Italia"

19 giugno 2025 11:06

Mancini si ricandida per la Nazionale, sentite la madre: "Ci vorrebbero delle scuse da parte di qualcuno"

12 giugno 2025 15:00

Italia senza capo ne coda umiliata anche in Norvegia. Spalletti fa rimpiangere Mancini

06 giugno 2025 22:57

Mancini taglia corto sul like al post di Acerbi contro Spalletti: "Ci saranno cose più importanti no?"

06 giugno 2025 15:30

Spalletti prende in giro Mancini: "Il suo like ad Acerbi? Qualcuno gli ha rubato il telefono, hackerato"

05 giugno 2025 15:56

La Fiorentina ha messo fine al progetto Thiago Motta, Mancini è pronto a subentrare dopo Juve-Genoa

22 marzo 2025 11:56

Tuttosport sicuro: "La Juve licenzierà Motta se perde con la Fiorentina, al suo posto l'ex viola Mancini"

13 marzo 2025 12:53

Mancini ritorna sulla sconfitta di Firenze: "La Fiorentina ci ha massacrato, nello spogliatoio volevo spaccare tutto"

03 gennaio 2025 15:13

Mancini: “Che errore lasciare la panchina dell’Italia! Non lo rifarei. Forse con Gravina non ci siamo capiti”

23 dicembre 2024 08:45

L'esultanza di Zaniolo fa impazzire la Roma, a fine partita i giocatori della Roma sono andati a cercarlo

03 dicembre 2024 11:16

Mancini: “Bove? Fa parte di noi, abbiamo passato brutte ore ma ora le notizie di oggi ci lasciano sereni”

02 dicembre 2024 23:10

Mancini: "Cecchi Gori uomo straordinario che dal calcio e dalla vita ha avuto meno di quanto meritasse"

27 novembre 2024 12:05

Sentite Mancini: "Lasciare l'Italia scelta sbagliata, sogno di alzare la coppa del mondo"

26 novembre 2024 23:39

Polveriera Roma, Juric esonerato anche se vince contro il Bologna, al suo posto si tratta per Mancini

08 novembre 2024 21:50

Caos Roma, Juric toglie Mancini che resta negli spogliatoi, lui si giustifica con i tifosi: "Anno scorso uguale"

28 ottobre 2024 18:52

Ufficiale: Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita. Raggiunto l'accordo sulla risoluzione

25 ottobre 2024 00:59

L'avventura di Mancini in Arabia Saudita è finita, si tratta sulla buonuscita da 25 milioni di euro

20 ottobre 2024 11:24

Mancini contestato e vicino all'esonero in Arabia, scappa anche un gesto di stizza verso i tifosi (Video)

16 ottobre 2024 12:38

Viviano: "“Ho fatto una sola ca***ta nella mia vita, e non era voluta, buttare a terra la maglia della Juve"

25 settembre 2024 22:56

Gianluca Mancini (agente Gosens): "La Fiorentina era nel suo destino, è una di quelle squadre che non si possono rifiutare"

31 agosto 2024 17:41

La Fiorentina prende il direttore sportivo che aveva fatto deferire per il "caso Mancini"??

20 maggio 2024 22:40

Roma eliminata, i tifosi del Leverkusen salutano i giallorossi cantando "Bella ciao"

10 maggio 2024 00:06

Mancini: multa di 5mila euro per aver sventolato la bandiera con la sagoma di un ratto su sfondo biancoceleste

09 aprile 2024 16:53

“Mancini ammonito per un fallo su Sottil, continua a picchiare più che a giocare” 

11 marzo 2024 09:42

Vergogna Mancini, rischia di spezzare il collo a De Ketelaere in Roma-Atalanta, poi chiede anche il fallo

08 gennaio 2024 18:51

Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso

12 dicembre 2023 15:25

Immagini esclusive sul fallo di mano di Mancini dimostrano che il rigore per la Fiorentina è netto. Grave danno

11 dicembre 2023 23:39

Mancini: "Gasperini l'allenatore che mi ha dato di più. Ho preso il numero 23 in onore di Materazzi"

08 dicembre 2023 12:39

Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina

04 dicembre 2023 18:37

Mourinho ridicolo: "Domani verrà ammonito Mancini e salterà la partita contro la Fiorentina"

02 dicembre 2023 16:52

Balotelli: "I senatori mi hanno fatto fuori dalla Nazionale. Sono ancora il centravanti italiano più forte"

20 ottobre 2023 17:03

Mancini, che flop in Arabia! Tre sconfitte in quattro partite, la panchina è già a rischio

19 ottobre 2023 16:45

Gomitata violenta di Mancini in Genoa-Roma, il Var sceglie di non vedere. Era da espulsione

29 settembre 2023 12:37

FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"

28 settembre 2023 17:14

Mancini in Arabia, l'esordio è un flop totale, addirittura lo umilia il Costa Rica, finisce 1-3

09 settembre 2023 00:07

Cassano contro Adani: "Non m'interessa che sei amico di Mancini, bisogna dire la verità. Via per soldi"

29 agosto 2023 22:46

Mancini, bordata a Gravina: "Me ne sono andato perchè mi ha cambiato lo staff e non poteva farlo"

15 agosto 2023 13:56

Gazzetta contro Mancini: "Baciato dalla fortuna, come quando gli fu permesso di allenare la Fiorentina"

14 agosto 2023 12:43

Mancini avverte: "Retegui deve ancora imparare il calcio europeo, non è semplice. Deve crescere"

18 giugno 2023 19:33

Mancini: "Complimenti alla Fiorentina per la stagione fatta. Il West Ham forte come la squadra viola"

07 giugno 2023 14:04

Caos Napoli, De Laurentiis chiama Mancini per la panchina, la Federcalcio: "Ha un contratto con noi"

04 giugno 2023 15:17

Mancini: "Polemica inutile sugli oriundi in Nazionale. Se gli attaccanti italiani segneranno, li chiamerò"

03 aprile 2023 16:30

Pinamonti contro Retegui, Cassano lo sistema: "22 partite 4 gol, fai panchina a Defrel e parli anche"

01 aprile 2023 10:40

Mancini sbotta: "Zaccagni e Zaniolo non convocati? Tutti parlano senza sapere, ci sono motivi validi"

29 marzo 2023 19:53

Rottura tra l'Italia e Mancini. Potrebbe dire subito addio, caos nello spogliatoio. Torna Conte?

29 marzo 2023 10:27

Pedullà attacca Mancini: "Non rispetta le regole, lo dimostrò quando andò alla Fiorentina senza patentino"

28 marzo 2023 14:55

Italia deludente, solo 0-2 contro Malta, Mancini ammette: "Di questa partita non mi è piaciuto niente"

26 marzo 2023 23:18

Mancini attacca: "Su Retegui polemica senza senso, è in Italia da tre giorni, come può parlare italiano?"

25 marzo 2023 22:25

Mancini risponde all'attacco di Balotelli: "Speriamo che lui possa essere in forma davvero"

25 marzo 2023 21:34

Caressa duro contro Mancini: "Si lamenta dell'assenza di giovani e poi giocano quelli dell'Europeo"

25 marzo 2023 18:23

Balotelli punge Mancini: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi"

25 marzo 2023 16:20

Pedullà demolisce Mancini: "Batistuta dovrebbe denunciarlo. Lui pensa che siamo tutti degli imbecilli"

24 marzo 2023 20:56

Mancini la spara grossa: "Retegui mi ricorda Batistuta appena arrivò in Italia, ragazzo sveglio"

22 marzo 2023 19:51

Mancini attacca: "Gnonto poteva giocare nella Fiorentina o nella Sampdoria, ma non l'hanno preso"

20 marzo 2023 14:49

I convocati dell'Italia: C'è l'argentino Retegui. Scartato Biraghi, non c'è nessuno della Fiorentina

17 marzo 2023 20:58

Frey durissimo: "Fossi staro al posto di Kean avrei tirato un calcio ancora più forte a Mancini"

08 marzo 2023 21:44

Mancini bacchetta club di Serie A: "Pochi italiani in campo. Nessuno ha voluto Gnonto, ora titolare in Premier"

01 marzo 2023 19:41

Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"

24 febbraio 2023 15:25

Mancini risponde a Dino Baggio: "Stiamo attenti a certe dichiarazioni, malattie capitano a tutti"

18 gennaio 2023 16:12

La Lega toglie il cartellino giallo a Mancini, il romanista sarà in campo contro la Fiorentina

09 gennaio 2023 12:33

Mancini: "Fossimo andati al Mondiale avrebbe vinto comunque l’Argentina. È giusto per Messi, lo merita"

23 dicembre 2022 19:25

Mancini dopo lo stage della Nazionale: "Sono rimasto colpito dalle grandi qualità di alcuni calciatori"

22 dicembre 2022 17:00

"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"

20 dicembre 2022 14:38

"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò"

17 dicembre 2022 12:40

Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico"

16 dicembre 2022 20:20

Stage Coverciano, Mancini vuol vedere i giovani viola: convocati Bianco, Martinelli, Pierozzi e Dalle Mura

15 dicembre 2022 18:14

Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."

12 dicembre 2022 00:06

Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3"

20 novembre 2022 22:55

Gatti e non Baschirotto in Nazionale. Quando il club di appartenenza vale più del merito in campo

12 novembre 2022 12:01

Bernardeschi sicuro: "Penso che non sto andando in nazionale perchè Mancini vuole provare i giovani"

14 ottobre 2022 23:53

Nazione, la Fiorentina in Nazionale non c’è: Biraghi a casa, Castrovilli è ko, Sottil unico osservato speciale

26 settembre 2022 09:03

Mancini rilancia l'appello: "La Nazionale va amata di più. Non abbiamo mai creato problemi a nessuno"

25 settembre 2022 23:24

Parla Raspadori: "Vogliamo ricostruire con il lavoro. La Nazionale è passione e coraggio"

20 settembre 2022 17:56

Mancini snobba e non convoca Biraghi, al suo posto preferito Di Marco come terzino sinistro

16 settembre 2022 21:06

Riccardo Mancini: "Fiorentina sei fragile. Aspettative alte dopo la passata stagione, ma la squadra è indebolita"

16 settembre 2022 14:39

Mancini aveva garantito per lui, adesso rincara la dose: "Kokorin resta un grande giocatore"

08 settembre 2022 12:09

Mancini rivela: "Cambierò anche 20 calciatori su 20". Chance per qualcuno della Fiorentina?

03 giugno 2022 17:17

Il ct Mancini esclude Biraghi dai convocati per la "Finalissima" tra Italia e Argentina

30 maggio 2022 22:16

Mancini esalta la Fiorentina: "Hanno fatto un grande campionato, l'Europa è stata meritata"

23 maggio 2022 15:16

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