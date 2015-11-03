Notizie Mancini Fiorentina

Attilio Lombardo dichiara: “Roberto Mancini tornerebbe volentieri”
06 aprile 2026 11:17
Manninger: "Sbagliai a scegliere la Fiorentina, era un gran casino e potevamo fallire in qualsiasi momento"
05 aprile 2026 14:46
Rivera a gamba tesa su Mancini: "Scappato in Arabia, spero non torni come ct dell'Italia"
04 aprile 2026 13:31
Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia
02 aprile 2026 22:54
Criscitiello annuncia: “Gravina si dimette”. Poi svela: “Abodi ha già chiamato Mancini”
02 aprile 2026 12:44
Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”
02 aprile 2026 09:08
Mancini sulla crisi in Medio Oriente: "Abbiamo sentito delle esplosioni, ci hanno detto di restare chiusi in casa"
01 marzo 2026 14:50
Da Sampdoria: “Abbiamo preso Martinelli perché è uno dei portieri più forti d’Europa in prospettiva”
04 febbraio 2026 14:35
Scontro Palladino-Mancini: "Si è buttato, stai su. Hai paura." Il difensore lo zittisce con il dito
07 gennaio 2026 12:26
Haaland sfotte Mancini: "Ha iniziato a toccarmi il sedere, mi sono motivato e ho fatto doppietta"
17 novembre 2025 11:37
Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Saad in Qatar, era stato accostato alla Fiorentina per il post Pioli
13 novembre 2025 11:12
Corriere Fiorentino: “Mai contattati Mancini o Thiago Motta: alla base paletti stretti sul piano economico”
07 novembre 2025 07:58
Goretti è il nuovo DS della Fiorentina: da Mancini a Spinazzola ecco tutti i colpi migliori in carriera
05 novembre 2025 10:59
TMW rilancia la candidatura di Mancini: l'ex allenatore della nazionale in lizza per la panchina viola
04 novembre 2025 20:47
Cobolli Gigli: "Palladino allenatore con tanta buona volontà, ma sceglierei Mancini per la panchina bianconera"
27 ottobre 2025 18:50
Di Marzio: "Juventus, Spalletti è il piano A per il dopo Tudor. Alternative Mancini e Palladino"
27 ottobre 2025 17:14
Dall’Inghilterra rivelano: “Mancini avrebbe confidato agli amici di essere in corsa per lo United”
18 ottobre 2025 15:47
Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"
11 ottobre 2025 15:52
Mancini: " Tante polemiche durante il mio passaggio alla Fiorentina. Kean ha delle qualità incredibili"
11 ottobre 2025 15:31
Andrea Mancini: “Alla Fiorentina parlai a Pradè di Kvara ma non riuscimmo a prenderlo”
27 agosto 2025 09:18
Mancini: “L’attaccante che mi ha snervato di più? Kean, tostissimo, non si ferma un attimo”
07 agosto 2025 20:14
Mancini elogia Pradè: "Dzeko? Un bel colpo. Firenze è la città giusta per rivederlo in Italia"
19 giugno 2025 11:06
Mancini si ricandida per la Nazionale, sentite la madre: "Ci vorrebbero delle scuse da parte di qualcuno"
12 giugno 2025 15:00
Italia senza capo ne coda umiliata anche in Norvegia. Spalletti fa rimpiangere Mancini
06 giugno 2025 22:57
Mancini taglia corto sul like al post di Acerbi contro Spalletti: "Ci saranno cose più importanti no?"
06 giugno 2025 15:30
Spalletti prende in giro Mancini: "Il suo like ad Acerbi? Qualcuno gli ha rubato il telefono, hackerato"
05 giugno 2025 15:56
La Fiorentina ha messo fine al progetto Thiago Motta, Mancini è pronto a subentrare dopo Juve-Genoa
22 marzo 2025 11:56
Tuttosport sicuro: "La Juve licenzierà Motta se perde con la Fiorentina, al suo posto l'ex viola Mancini"
13 marzo 2025 12:53
Mancini ritorna sulla sconfitta di Firenze: "La Fiorentina ci ha massacrato, nello spogliatoio volevo spaccare tutto"
03 gennaio 2025 15:13
Mancini: “Che errore lasciare la panchina dell’Italia! Non lo rifarei. Forse con Gravina non ci siamo capiti”
23 dicembre 2024 08:45
L'esultanza di Zaniolo fa impazzire la Roma, a fine partita i giocatori della Roma sono andati a cercarlo
03 dicembre 2024 11:16
Mancini: “Bove? Fa parte di noi, abbiamo passato brutte ore ma ora le notizie di oggi ci lasciano sereni”
02 dicembre 2024 23:10
Mancini: "Cecchi Gori uomo straordinario che dal calcio e dalla vita ha avuto meno di quanto meritasse"
27 novembre 2024 12:05
Sentite Mancini: "Lasciare l'Italia scelta sbagliata, sogno di alzare la coppa del mondo"
26 novembre 2024 23:39
Polveriera Roma, Juric esonerato anche se vince contro il Bologna, al suo posto si tratta per Mancini
08 novembre 2024 21:50
Caos Roma, Juric toglie Mancini che resta negli spogliatoi, lui si giustifica con i tifosi: "Anno scorso uguale"
28 ottobre 2024 18:52
Ufficiale: Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita. Raggiunto l'accordo sulla risoluzione
25 ottobre 2024 00:59
L'avventura di Mancini in Arabia Saudita è finita, si tratta sulla buonuscita da 25 milioni di euro
20 ottobre 2024 11:24
Mancini contestato e vicino all'esonero in Arabia, scappa anche un gesto di stizza verso i tifosi (Video)
16 ottobre 2024 12:38
Viviano: "“Ho fatto una sola ca***ta nella mia vita, e non era voluta, buttare a terra la maglia della Juve"
25 settembre 2024 22:56
Gianluca Mancini (agente Gosens): "La Fiorentina era nel suo destino, è una di quelle squadre che non si possono rifiutare"
31 agosto 2024 17:41
La Fiorentina prende il direttore sportivo che aveva fatto deferire per il "caso Mancini"??
20 maggio 2024 22:40
Roma eliminata, i tifosi del Leverkusen salutano i giallorossi cantando "Bella ciao"
10 maggio 2024 00:06
Mancini: multa di 5mila euro per aver sventolato la bandiera con la sagoma di un ratto su sfondo biancoceleste
09 aprile 2024 16:53
“Mancini ammonito per un fallo su Sottil, continua a picchiare più che a giocare”
11 marzo 2024 09:42
Vergogna Mancini, rischia di spezzare il collo a De Ketelaere in Roma-Atalanta, poi chiede anche il fallo
08 gennaio 2024 18:51
Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso
12 dicembre 2023 15:25
Immagini esclusive sul fallo di mano di Mancini dimostrano che il rigore per la Fiorentina è netto. Grave danno
11 dicembre 2023 23:39
Mancini: "Gasperini l'allenatore che mi ha dato di più. Ho preso il numero 23 in onore di Materazzi"
08 dicembre 2023 12:39
Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina
04 dicembre 2023 18:37
Mourinho ridicolo: "Domani verrà ammonito Mancini e salterà la partita contro la Fiorentina"
02 dicembre 2023 16:52
Balotelli: "I senatori mi hanno fatto fuori dalla Nazionale. Sono ancora il centravanti italiano più forte"
20 ottobre 2023 17:03
Mancini, che flop in Arabia! Tre sconfitte in quattro partite, la panchina è già a rischio
19 ottobre 2023 16:45
Gomitata violenta di Mancini in Genoa-Roma, il Var sceglie di non vedere. Era da espulsione
29 settembre 2023 12:37
FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"
28 settembre 2023 17:14
Mancini in Arabia, l'esordio è un flop totale, addirittura lo umilia il Costa Rica, finisce 1-3
09 settembre 2023 00:07
Cassano contro Adani: "Non m'interessa che sei amico di Mancini, bisogna dire la verità. Via per soldi"
29 agosto 2023 22:46
Mancini, bordata a Gravina: "Me ne sono andato perchè mi ha cambiato lo staff e non poteva farlo"
15 agosto 2023 13:56
Gazzetta contro Mancini: "Baciato dalla fortuna, come quando gli fu permesso di allenare la Fiorentina"
14 agosto 2023 12:43
Mancini avverte: "Retegui deve ancora imparare il calcio europeo, non è semplice. Deve crescere"
18 giugno 2023 19:33
Mancini: "Complimenti alla Fiorentina per la stagione fatta. Il West Ham forte come la squadra viola"
07 giugno 2023 14:04
Caos Napoli, De Laurentiis chiama Mancini per la panchina, la Federcalcio: "Ha un contratto con noi"
04 giugno 2023 15:17
Mancini: "Polemica inutile sugli oriundi in Nazionale. Se gli attaccanti italiani segneranno, li chiamerò"
03 aprile 2023 16:30
Pinamonti contro Retegui, Cassano lo sistema: "22 partite 4 gol, fai panchina a Defrel e parli anche"
01 aprile 2023 10:40
Mancini sbotta: "Zaccagni e Zaniolo non convocati? Tutti parlano senza sapere, ci sono motivi validi"
29 marzo 2023 19:53
Rottura tra l'Italia e Mancini. Potrebbe dire subito addio, caos nello spogliatoio. Torna Conte?
29 marzo 2023 10:27
Pedullà attacca Mancini: "Non rispetta le regole, lo dimostrò quando andò alla Fiorentina senza patentino"
28 marzo 2023 14:55
Italia deludente, solo 0-2 contro Malta, Mancini ammette: "Di questa partita non mi è piaciuto niente"
26 marzo 2023 23:18
Mancini attacca: "Su Retegui polemica senza senso, è in Italia da tre giorni, come può parlare italiano?"
25 marzo 2023 22:25
Mancini risponde all'attacco di Balotelli: "Speriamo che lui possa essere in forma davvero"
25 marzo 2023 21:34
Caressa duro contro Mancini: "Si lamenta dell'assenza di giovani e poi giocano quelli dell'Europeo"
25 marzo 2023 18:23
Balotelli punge Mancini: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi"
25 marzo 2023 16:20
Pedullà demolisce Mancini: "Batistuta dovrebbe denunciarlo. Lui pensa che siamo tutti degli imbecilli"
24 marzo 2023 20:56
Mancini la spara grossa: "Retegui mi ricorda Batistuta appena arrivò in Italia, ragazzo sveglio"
22 marzo 2023 19:51
Mancini attacca: "Gnonto poteva giocare nella Fiorentina o nella Sampdoria, ma non l'hanno preso"
20 marzo 2023 14:49
I convocati dell'Italia: C'è l'argentino Retegui. Scartato Biraghi, non c'è nessuno della Fiorentina
17 marzo 2023 20:58
Frey durissimo: "Fossi staro al posto di Kean avrei tirato un calcio ancora più forte a Mancini"
08 marzo 2023 21:44
Mancini bacchetta club di Serie A: "Pochi italiani in campo. Nessuno ha voluto Gnonto, ora titolare in Premier"
01 marzo 2023 19:41
Macia: "Semplici nella Fiorentina ha valorizzato gente come Chiesa, Mancini e Bernardeschi"
24 febbraio 2023 15:25
Mancini risponde a Dino Baggio: "Stiamo attenti a certe dichiarazioni, malattie capitano a tutti"
18 gennaio 2023 16:12
La Lega toglie il cartellino giallo a Mancini, il romanista sarà in campo contro la Fiorentina
09 gennaio 2023 12:33
Mancini: "Fossimo andati al Mondiale avrebbe vinto comunque l’Argentina. È giusto per Messi, lo merita"
23 dicembre 2022 19:25
Mancini dopo lo stage della Nazionale: "Sono rimasto colpito dalle grandi qualità di alcuni calciatori"
22 dicembre 2022 17:00
"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"
20 dicembre 2022 14:38
"Mihajlovic doveva venire alla Fiorentina, Mancini lo convinse, arrivò a Firenze ma il contratto saltò"
17 dicembre 2022 12:40
Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico"
16 dicembre 2022 20:20
Stage Coverciano, Mancini vuol vedere i giovani viola: convocati Bianco, Martinelli, Pierozzi e Dalle Mura
15 dicembre 2022 18:14
Siparietto su Rai Uno, Mancini: "Al Marocco ruberei Hakimi" Carlo Conti: "Io Amrabat, ma è già mio..."
12 dicembre 2022 00:06
Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3"
20 novembre 2022 22:55
Gatti e non Baschirotto in Nazionale. Quando il club di appartenenza vale più del merito in campo
12 novembre 2022 12:01
Bernardeschi sicuro: "Penso che non sto andando in nazionale perchè Mancini vuole provare i giovani"
14 ottobre 2022 23:53
Nazione, la Fiorentina in Nazionale non c’è: Biraghi a casa, Castrovilli è ko, Sottil unico osservato speciale
26 settembre 2022 09:03
Mancini rilancia l'appello: "La Nazionale va amata di più. Non abbiamo mai creato problemi a nessuno"
25 settembre 2022 23:24
Parla Raspadori: "Vogliamo ricostruire con il lavoro. La Nazionale è passione e coraggio"
20 settembre 2022 17:56
Mancini snobba e non convoca Biraghi, al suo posto preferito Di Marco come terzino sinistro
16 settembre 2022 21:06
Riccardo Mancini: "Fiorentina sei fragile. Aspettative alte dopo la passata stagione, ma la squadra è indebolita"
16 settembre 2022 14:39
Mancini aveva garantito per lui, adesso rincara la dose: "Kokorin resta un grande giocatore"
08 settembre 2022 12:09
Mancini rivela: "Cambierò anche 20 calciatori su 20". Chance per qualcuno della Fiorentina?
03 giugno 2022 17:17
Il ct Mancini esclude Biraghi dai convocati per la "Finalissima" tra Italia e Argentina
30 maggio 2022 22:16
Mancini esalta la Fiorentina: "Hanno fatto un grande campionato, l'Europa è stata meritata"
23 maggio 2022 15:16
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