Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso

Non è passato inosservato nemmeno ai vertici arbitrali l’episodio da rigore per la Fiorentina negli ultimi minuti di gara di Roma-Fiorentina con il tocco di braccio di Mancini in piena area di rigore giallorossa dopo il cross di Sottil.

Ieri sera abbiamo mostrato delle immagini in esclusiva sull’intervento del difensore giallorosso, un punto di vista inedito con un altra’angolazione rispetto a quella vista in televisione senza che nessun’altra immagine, ad eccezione di quella frontale, ci era stata mostrata. Mancini tocca nettamente la palla con il braccio respingendola dopo il cross viola.

Un fallo di mano abbastanza visibile anche dal campo con i giocatori viola, Biraghi in testa, che sono subito corsi verso l’arbitro Rapuano per evidenziare il tocco e chiedere la massima punizione. Il check del Var c’è stato ed è durato solo pochi secondi con l’esito del mancato rigore.

Secondo quanto raccolto in esclusiva, per i vertici dell’AIA non si è trattato di un errore e non sarebbe stato corretta l’eventuale concessione del calcio di rigore a favore della Fiorentina perché il tocco di Mancini viene considerato un pallone inatteso.

Dunque da regolamento non ci sarebbe dovuto essere nè rigore nè revisione Var anche se, anche questo fa molto riflettere, se fosse stato concesso dall’arbitro in campo, non ci sarebbe stato richiamo al Var per correggere la concessione del calcio di rigore per la Fiorentina perché sarebbe stato interpretato in maniera diversa dall’arbitro sul terreno di gioco.

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI DOPO ROMA-FIORENTINA