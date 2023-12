“Con Italiano la Roma vincerebbe lo scudetto. Arbitro terrorizzato, il recupero non l’ha fatto giocare”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno di Roma-Fiorentina, queste le parole del giornalista:

“La Roma con i suoi atteggiamenti ha terrorizzato l’arbitro, i due rossi sono giusti ma è andato in confusione e fischiava sempre, il tempo di recupero praticamente non si è giocato tra perdite di tempo, ammonizioni, gente che si buttava per terra, soprattutto gli ultimi 2 minuti praticamente non si è mai giocato quindi non è stato un discorso di scelte tecniche o di cambi. La Roma è una squadra che si comporta in questo modo.

Con Italiano in panchina alla Roma vincerebbero lo scudetto, basta dire che davanti hanno Lukaku e Dybala e pensa quanta differenza ti fanno, in panchina hanno uno come Renato Sanches che magari non sempre sta bene ma contro la Fiorentina stava fuori per scelta tecnica. Domenica è stata una lezione di calcio, dopo 5 minuti potevi affondare invece hai tenuto alla grande meritando di vincere alla fine.

La rosa della Roma è forte il doppio rispetto a quella della Fiorentina. Siamo ad 1 punto dalla Champions. Italiano è un potenziale grande allenatore, i compiti li fa bene. Non a caso fuori Firenze per tutti Italiano è un grande, solo a Firenze lo discutono, se dovesse andare via tutti gli chiederemmo scusa, attenzione che poi non sia troppo tardi”

