Notizie Roma Fiorentina Fiorentina

Da sponda Lazio tuonano: "La Fiorentina è stata poco seria con la Roma, sono imbarazzanti"
07 maggio 2026 13:52
Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"
05 maggio 2026 14:37
Braschi: "A un passo da un qualcosa di magico, esordio in Serie A con la Fiorentina"
05 maggio 2026 14:18
Precedenti Roma Fiorentina: Nel 2000 segnò Batistuta per i giallorossi, ma poi pianse per la Fiorentina
03 maggio 2026 13:59
Da Roma: "60mila all'Olimpico domani per spingere i giallorossi a credere ancora nella Champions"
03 maggio 2026 13:32
Bucchioni: "A Roma gioco collettivo e compattezza. Comuzzo fuori ruolo, è un marcatore"
05 maggio 2025 22:05
Orlando: "Roma-Fiorentina è stata decisa da un episodio. I viola meritavano anche il pareggio"
05 maggio 2025 17:20
Repubblica: "Svilar chiude la porta dell'Europa alla Fiorentina. All-in sulla Conference"
05 maggio 2025 14:34
I convocati della Fiorentina per la Roma: assenti Cataldi e Dodo, ci sono Gosens e Colpani
03 maggio 2025 17:05
Braglia sicuro su Roma-Fiorentina: "Domenica i giallorossi saliranno al quarto posto"
02 maggio 2025 16:50
Ranieri dà del 'miracolato' a Paredes, Amoruso: "Che personalità. Non mi è mai piaciuto: va solo orizzontale"
13 dicembre 2023 18:40
Mourinho torna sulla Fiorentina: "Con Dybala non riuscivano a pressare. Senza lui non siamo gli stessi"
13 dicembre 2023 17:49
Balotelli dice la sua: "Lukaku poteva spaccare la gamba a Kouamè. Espulsione giusta"
13 dicembre 2023 17:26
Frecciata di Boniek a Mourinho: "Via se Roma non va in Champions. Con la Fiorentina sofferto parecchio"
12 dicembre 2023 18:49
Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso
12 dicembre 2023 15:25
Bucciantini: "Arbitro non vedeva l'ora di fischiare la fine. Difficile arbitrare in quello stadio"
11 dicembre 2023 18:45
Calamai: "Tre errori gravissimi di Italiano: ha tolto Bonaventura, non ha messo Beltran e slot esauriti"
11 dicembre 2023 18:21
Antognoni: "Obiettivo della Fiorentina è la Champions. Speriamo società risolva problema del goleador"
11 dicembre 2023 18:04
Kouamè mostra le condizioni della sua gambe dopo il fallo killer di Lukaku che gli poteva costare caro
11 dicembre 2023 14:13
Sky Sport sulla probabile formazione della Fiorentina: "Nico fuori, Ikonè e Kouamè titolare, davanti Nzola"
09 dicembre 2023 13:01
Impallomeni avverte: "A Roma la Fiorentina non può interpretarla all'acqua di rose come fa spesso"
08 dicembre 2023 18:21
L'arbitro di Roma-Fiorentina sarà Rapuano. Precedenti sorridono ai Viola: 2 vittorie su 2 senza subire gol
06 dicembre 2023 12:52
Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina
04 dicembre 2023 18:37
Italiano: "Girerò i complimenti ai ragazzi cosi non perdono autostima. Mai subito la Roma"
22 agosto 2021 23:34
Mourinho: "Ho detto a Italiano che faranno strada, la Fiorentina gioca bene e ci ha messo in difficoltà"
22 agosto 2021 23:27
FORM. UFFICIALE: ITALIANO FA FUORI CASTROVILLI, CALLEJON TITOLARE. OUT QUARTA, GIOCA IGOR
22 agosto 2021 19:51
PRIMA GIORNATA: ROMA-FIORENTINA ECCO TUTTO IL CALENDARIO
14 luglio 2021 18:57
Retroscena Iachini, in allenamento aveva provato quasi tutti i moduli. Giocatori e dirigenti in confusione
02 novembre 2020 11:17
Fonseca: "La Fiorentina può arrivare tra le prime sette in campionato. Hanno qualità ed esperienza"
31 ottobre 2020 17:11
La Fiorentina non farà ricorso, i motivi. Dipende tutto dal referto arbitrale
27 luglio 2020 16:54
La Fiorentina potrebbe chiedere la ripetizione della partita, disastroso Chiffi
26 luglio 2020 22:30
Adani duro: "Se conosci il calcio non puoi fischiare quel rigore"
26 luglio 2020 22:08
Pagelle viola: Terracciano si conferma super, ok Milenkovic. Male Lirola e Chiesa
26 luglio 2020 21:27
I convocati della Fiorentina, Dragowski non parte per Roma. La lista
25 luglio 2020 16:18
Primavera, domani a Trigoria la sfida alla Roma. Diretta tv alle 11 su Sportitalia. La classifica
07 febbraio 2020 14:00
Equipe, ecco perchè i qatarioti non possono, per regolamento, acquistare il club viola
12 aprile 2019 12:29
Brovarone: "Questa squadra avrebbe i valori per giocare bel calcio. Con Pioli due anni persi.."
04 aprile 2019 00:56
Ranieri: "Momento no, coi viola era importante non dare loro profondità. Altrimenti finiva male.."
04 aprile 2019 00:35
Zaniolo: "Volevamo vincere, ma i viola ci hanno creato molte difficoltà. Ranieri ci ha detto.."
04 aprile 2019 00:03
Tifosi viola, in 120 seguiranno stasera la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma
03 aprile 2019 17:12
Pioli: "Abbiamo speso molto domenica, per domani saremo pronti. Chiesa è disponibile.."
02 aprile 2019 23:23
Squalificati, sei calciatori fermati dal Giudice sportivo. Nessun viola. Ecco la lista completa
02 aprile 2019 00:16
"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"
31 marzo 2019 17:44
Cuore gettato oltre l’ostacolo e sesta vittoria consecutiva. La Fiorentina non si ferma più, con lo sguardo verso l’alto...
07 aprile 2018 19:56
La Fiorentina non si ferma più, Benassi e Simeone espugnano anche Roma e vedono l'Europa
07 aprile 2018 19:34
I numeri della sfida Pioli-Di Francesco: 91 milioni di ingaggi contro 35. Nessun pareggio tra i due. La loro storia...
02 novembre 2017 09:28
Tutte le ipotesi per la formazione anti-Roma: difesa a 3 o a 4? Intanto si scalda Vitor Hugo...
02 novembre 2017 09:21
Gazzetta: situazione infortunati, Saponara recuperato, Laurini e Thereau fuori. Gli infortuni...
02 novembre 2017 09:11
Verso la Roma: arrivano le prime indicazioni sulla formazione a causa degli infortuni. Intanto Gaspar titolare...
01 novembre 2017 09:07
Roma-Fiorentina: i precedenti di una sfida tra le più giocate in Serie A...
04 febbraio 2017 13:29
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