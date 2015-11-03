Notizie Roma Fiorentina Fiorentina

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Da sponda Lazio tuonano: "La Fiorentina è stata poco seria con la Roma, sono imbarazzanti"

07 maggio 2026 13:52

Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"

05 maggio 2026 14:37

Braschi: "A un passo da un qualcosa di magico, esordio in Serie A con la Fiorentina"

05 maggio 2026 14:18

Precedenti Roma Fiorentina: Nel 2000 segnò Batistuta per i giallorossi, ma poi pianse per la Fiorentina

03 maggio 2026 13:59

Da Roma: "60mila all'Olimpico domani per spingere i giallorossi a credere ancora nella Champions"

03 maggio 2026 13:32

Bucchioni: "A Roma gioco collettivo e compattezza. Comuzzo fuori ruolo, è un marcatore"

05 maggio 2025 22:05

Orlando: "Roma-Fiorentina è stata decisa da un episodio. I viola meritavano anche il pareggio"

05 maggio 2025 17:20

Repubblica: "Svilar chiude la porta dell'Europa alla Fiorentina. All-in sulla Conference"

05 maggio 2025 14:34

I convocati della Fiorentina per la Roma: assenti Cataldi e Dodo, ci sono Gosens e Colpani

03 maggio 2025 17:05

Braglia sicuro su Roma-Fiorentina: "Domenica i giallorossi saliranno al quarto posto"

02 maggio 2025 16:50

Ranieri dà del 'miracolato' a Paredes, Amoruso: "Che personalità. Non mi è mai piaciuto: va solo orizzontale"

13 dicembre 2023 18:40

Mourinho torna sulla Fiorentina: "Con Dybala non riuscivano a pressare. Senza lui non siamo gli stessi"

13 dicembre 2023 17:49

Balotelli dice la sua: "Lukaku poteva spaccare la gamba a Kouamè. Espulsione giusta"

13 dicembre 2023 17:26

Frecciata di Boniek a Mourinho: "Via se Roma non va in Champions. Con la Fiorentina sofferto parecchio"

12 dicembre 2023 18:49

Posizione AIA su rigore non dato alla Fiorentina: tocco braccio di Mancini considerato pallone inatteso

12 dicembre 2023 15:25

Bucciantini: "Arbitro non vedeva l'ora di fischiare la fine. Difficile arbitrare in quello stadio"

11 dicembre 2023 18:45

Calamai: "Tre errori gravissimi di Italiano: ha tolto Bonaventura, non ha messo Beltran e slot esauriti"

11 dicembre 2023 18:21

Antognoni: "Obiettivo della Fiorentina è la Champions. Speriamo società risolva problema del goleador"

11 dicembre 2023 18:04

Kouamè mostra le condizioni della sua gambe dopo il fallo killer di Lukaku che gli poteva costare caro

11 dicembre 2023 14:13

Sky Sport sulla probabile formazione della Fiorentina: "Nico fuori, Ikonè e Kouamè titolare, davanti Nzola"

09 dicembre 2023 13:01

Impallomeni avverte: "A Roma la Fiorentina non può interpretarla all'acqua di rose come fa spesso"

08 dicembre 2023 18:21

L'arbitro di Roma-Fiorentina sarà Rapuano. Precedenti sorridono ai Viola: 2 vittorie su 2 senza subire gol

06 dicembre 2023 12:52

Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina

04 dicembre 2023 18:37

Italiano: "Girerò i complimenti ai ragazzi cosi non perdono autostima. Mai subito la Roma"

22 agosto 2021 23:34

Mourinho: "Ho detto a Italiano che faranno strada, la Fiorentina gioca bene e ci ha messo in difficoltà"

22 agosto 2021 23:27

FORM. UFFICIALE: ITALIANO FA FUORI CASTROVILLI, CALLEJON TITOLARE. OUT QUARTA, GIOCA IGOR

22 agosto 2021 19:51

PRIMA GIORNATA: ROMA-FIORENTINA ECCO TUTTO IL CALENDARIO

14 luglio 2021 18:57

Retroscena Iachini, in allenamento aveva provato quasi tutti i moduli. Giocatori e dirigenti in confusione

02 novembre 2020 11:17

Fonseca: "La Fiorentina può arrivare tra le prime sette in campionato. Hanno qualità ed esperienza"

31 ottobre 2020 17:11

La Fiorentina non farà ricorso, i motivi. Dipende tutto dal referto arbitrale

27 luglio 2020 16:54

La Fiorentina potrebbe chiedere la ripetizione della partita, disastroso Chiffi

26 luglio 2020 22:30

Adani duro: "Se conosci il calcio non puoi fischiare quel rigore"

26 luglio 2020 22:08

Pagelle viola: Terracciano si conferma super, ok Milenkovic. Male Lirola e Chiesa

26 luglio 2020 21:27

I convocati della Fiorentina, Dragowski non parte per Roma. La lista

25 luglio 2020 16:18

Primavera, domani a Trigoria la sfida alla Roma. Diretta tv alle 11 su Sportitalia. La classifica

07 febbraio 2020 14:00

Equipe, ecco perchè i qatarioti non possono, per regolamento, acquistare il club viola

12 aprile 2019 12:29

Brovarone: "Questa squadra avrebbe i valori per giocare bel calcio. Con Pioli due anni persi.."

04 aprile 2019 00:56

Ranieri: "Momento no, coi viola era importante non dare loro profondità. Altrimenti finiva male.."

04 aprile 2019 00:35

Zaniolo: "Volevamo vincere, ma i viola ci hanno creato molte difficoltà. Ranieri ci ha detto.."

04 aprile 2019 00:03

Tifosi viola, in 120 seguiranno stasera la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma

03 aprile 2019 17:12

Pioli: "Abbiamo speso molto domenica, per domani saremo pronti. Chiesa è disponibile.."

02 aprile 2019 23:23

Squalificati, sei calciatori fermati dal Giudice sportivo. Nessun viola. Ecco la lista completa

02 aprile 2019 00:16

"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"

31 marzo 2019 17:44

Cuore gettato oltre l’ostacolo e sesta vittoria consecutiva. La Fiorentina non si ferma più, con lo sguardo verso l’alto...

07 aprile 2018 19:56

La Fiorentina non si ferma più, Benassi e Simeone espugnano anche Roma e vedono l'Europa

07 aprile 2018 19:34

I numeri della sfida Pioli-Di Francesco: 91 milioni di ingaggi contro 35. Nessun pareggio tra i due. La loro storia...

02 novembre 2017 09:28

Tutte le ipotesi per la formazione anti-Roma: difesa a 3 o a 4? Intanto si scalda Vitor Hugo...

02 novembre 2017 09:21

Gazzetta: situazione infortunati, Saponara recuperato, Laurini e Thereau fuori. Gli infortuni...

02 novembre 2017 09:11

Verso la Roma: arrivano le prime indicazioni sulla formazione a causa degli infortuni. Intanto Gaspar titolare...

01 novembre 2017 09:07

Roma-Fiorentina: i precedenti di una sfida tra le più giocate in Serie A...

04 febbraio 2017 13:29

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