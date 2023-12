Antognoni: “Obiettivo della Fiorentina è la Champions. Speriamo società risolva problema del goleador”

All’indomani della sfida tra Roma e Fiorentina, terminata in pareggio allo stadio Olimpico, Giancarlo Antognoni – unico 10 per i supporter viola – è intervenuto ai microfono di Radio Anch’io Sport su Radio1: “Per la Fiorentina l’obiettivo è la Champions, vista anche la classifica, è vicina al quarto posto, come lo sono tante altre squadre. Sarà lotta fino alla fine. La Fiorentina ha potenzialità, ma ci vogliono giocatori che fanno la differenza e che soprattutto fanno gol. L’assenza di un goleador è il problema principale che a gennaio speriamo si risolva, dipende dalla società. Secondo me Italiano sta facendo bene, è l’uomo in più di questa squadra.”

Tra le parole di Antognoni, indimenticato capitano della Fiorentina e campione del mondo ’82, spazio anche per Paulo Dybala “miglior fantasista della Serie A, è quel giocatore che può risolvere la partita in qualsiasi momento” e alla testa del campionato: “Con la sua esperienza, Allegri riesce ad ottenere degli ottimi risultati concedendo poco agli avversari. La sua priorità è cercare di neutralizzare l’avversario. La Juve è sorniona, però ha dei giocatori bravi davanti come Vlahovic e Chiesa, che conosco molto bene, che prima o poi esploderanno. L’Inter rimane però favorita, ma la Juve è subito là dietro e non ha le coppe”. Lo riporta Rai News.

