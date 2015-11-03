Notizie Antognoni Fiorentina

Corriere dello Sport: "Antognoni mise ko il Palace al Viareggio del 73'"
08 aprile 2026 08:31
Antognoni: "La Fiorentina ha già affrontato annate difficili e le ha sempre superate"
31 marzo 2026 10:53
Valcareggi: “Joseph Commisso non mi rappresenta. La Fiorentina va venduta subito, Antognoni presidente”
30 gennaio 2026 14:47
Antognoni: “Commisso ha fatto tanto. Joseph mi ha detto che porterà avanti il lavoro del padre”
27 gennaio 2026 10:20
Antognoni: “Commisso mi chiese pareri, esempio su Pradè. Rifiutai un ruolo che mi proposero troppo marginale”
18 gennaio 2026 09:48
L'ultimo esodo viola a Losanna fu per l'esordio di Antognoni. Per gli svizzeri 1 vittoria nelle ultime 9
17 dicembre 2025 10:32
L'appello di Caressa: "Servono figure che incarnano lo spirito della Fiorentina: chiamate Antognoni!"
15 dicembre 2025 16:45
Polverosi lancia l'idea: "Prandelli come nuovo dt ed il ritorno di Antognoni con un atto di umiltà"
08 dicembre 2025 10:08
Antognoni: "Un rimpianto non aver regalato uno scudetto a Firenze. Ma l'amore della città vale più del furto della Juve"
07 dicembre 2025 11:17
Antognoni sicuro: "Non vedo fiorentinità. Commisso mi ha degradato senza motivo"
07 dicembre 2025 10:52
Antognoni: "La Fiorentina si salverà, non è la prima volta che ci troviamo in situazioni così difficili a Firenze"
03 dicembre 2025 13:24
Piccinini: "La Fiorentina si salverà, con due vittorie tornerà a giocare con molta più serenità"
02 dicembre 2025 14:17
Polverosi: "Fate qualcosa! Andate da Antognoni col capo cosparso di cenere, chiedetegli di tornare"
02 dicembre 2025 10:04
Antognoni incorona il talento di Nico Paz: "È il più forte in Italia, per caratteristiche assomiglia a me e Totti. Fabregas fantastico per la sua crescita"
30 novembre 2025 16:55
Antognoni: "Auguro il meglio alla Fiorentina, soprattutto ai tifosi che non meritano questa classifica"
25 novembre 2025 12:29
Martina ricorda lo scontro con Antognoni: "Mai avrei voluto fargli del male, lui fu un gran signore"
21 settembre 2025 17:12
Antognoni: "Non so se mi inviteranno alla festa dei 100 anni della Fiorentina, non dipende da me"
22 agosto 2025 12:40
Antognoni: "La Fiorentina può arrivare in Europa League grazie a Pioli. Kean? Firenze ambiente ideale"
08 agosto 2025 21:58
Antognoni su Fazzini: "È una mezz'ala o trequartista. Uno dei migliori giovani in Italia nel suo ruolo"
02 luglio 2025 20:17
Antognoni: "Senza coppe campionato negativo però non bisogna dare giudizi troppo affrettati"
20 maggio 2025 12:39
Antognoni avvisa: "Ndour ha poco spazio nella Fiorentina, lui ti dà garanzie. Grazie tifosi per la bandiera a San Siro"
08 aprile 2025 21:11
Antognoni amaro: "Se non mi fossi infortunato avremmo vinto lo scudetto nel 1982"
07 aprile 2025 11:23
Antognoni: "Comuzzo come Brizi? Non si può dire, ha iniziato ora ed è già in vendita. Tempi diversi"
22 febbraio 2025 13:10
Bertoni: “Bove come Antognoni, un incubo che tornava per me. Credo nello scudetto per la Fiorentina”
04 dicembre 2024 09:42
Antognoni: "Aspetto Bove a braccia aperte, sono ottimista sul suo futuro e so che tornerà"
02 dicembre 2024 18:28
Antognoni: "Restare per sempre a Firenze è stata la scelta giusta, i tifosi sanno che non li ho mai traditi"
19 ottobre 2024 22:19
Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"
14 settembre 2024 07:50
Pruzzo: "Le proprietà straniere non vogliono figure come Antognoni, fanno ombra"
13 settembre 2024 18:35
Antognoni: "La Fiorentina per me ha rappresentato tutto. Ho vinto poco, ma conta l'affetto di Firenze"
15 luglio 2024 15:25
Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"
03 giugno 2024 16:56
Antognoni: "Spalletti mi ha convocato ed andrò ad aiutare i calciatori della Nazionale"
11 maggio 2024 15:06
Colpani si prepara per una big. Fiorentina, Lazio e Juventus sulle tracce del centrocampista brianzolo
01 maggio 2024 19:02
Antognoni: "Bella l'iniziativa di Spalletti, non so cosa ne pensano gli altri ma io accetterei volentieri"
30 aprile 2024 13:20
Spalletti: “Voglio portare Antognoni a Coverciano, sarebbe utilissimo. Ne ho già parlato con Gravina”
30 aprile 2024 08:40
Antognoni torna nel mondo del calcio: sarà il capo delegazione della Nazionale Italiana U21
09 aprile 2024 14:20
Antognoni: “Nel 1978 mi voleva la Juventus, mi venne qualche dubbio ma rifiutai. Non me ne sono mai pentito”
06 aprile 2024 09:29
Antognoni: "Via dalla Fiorentina perchè non volevo ruolo nelle giovanili. Un ritorno? Difficile
03 aprile 2024 17:17
Antognoni: “Thuram rientrava nei parametri della Fiorentina, ma fu ritenuto troppo giovane. Non ero ascoltato”
03 aprile 2024 15:00
Antognoni: "Futuro? Vorrei fare qualcosa per i giovani. Rimpianti? Lo scudetto a Firenze"
01 aprile 2024 13:26
Antognoni fa 70 anni: "Ho voglia di tornare nel calcio. Numero 10 in estinzione ma mi rivedo in Colpani"
01 aprile 2024 12:29
Antognoni: “Alla Fiorentina non ascoltavano i miei suggerimenti. Gli avevo consigliato Thuram”
31 marzo 2024 15:00
Antognoni: “Una vita per la Fiorentina ma ho ancora tanta voglia. Mi piacerebbe restare nel calcio”
30 marzo 2024 09:10
Antognoni: "So di aver fatto la scelta più giusta, per i fiorentini è come se non avessi mai smesso di giocare"
28 marzo 2024 12:27
Antognoni: "Un mio ritorno alla Fiorentina? Tutto può succedere. Barone? Punto di riferimento"
28 marzo 2024 08:31
Antognoni scrive: "Davanti alla tragedia il nostro passato non ha più importanza. Mi dispiace tanto Joe"
19 marzo 2024 14:03
Dazn sorprende Antognoni a Empoli, è spesso spettatore della squadra azzurra, oggi contro il Cagliari
03 marzo 2024 16:48
Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"
16 febbraio 2024 11:07
Antognoni scrive a Cecchi Gori: "Lo sai che ti voglio bene, ti auguro di riprenderti e rivederci presto"
15 febbraio 2024 14:30
Hamrin ricordato da Roggi ed Antognoni: " ha dato tanto a Firenze, un grande campione, un grande uomo"
05 febbraio 2024 11:09
Antognoni: "Obiettivo della Fiorentina è la Champions. Speriamo società risolva problema del goleador"
11 dicembre 2023 18:04
Sentite Orlando: "Maldini? Americani lavorano così. Anche alla Fiorentina non vogliono Antognoni"
01 dicembre 2023 19:47
Antognoni: “Fiorentina? Mi hanno trattato come se fossi un magazziniere. Storia definitivamente chiusa? Direi di si”
23 novembre 2023 08:58
Antognoni: “Batistuta? Era un po’ orso, irascibile. Socrates ed Effenberg? Prendevano fiumi di birra”
23 novembre 2023 08:55
Antognoni: “Passaggio alla Roma? Ho vacillato, mia moglie spingeva. Juve? Saltato, Melloni venne minacciato”
23 novembre 2023 08:52
Antognoni: "Stare fuori dalla Fiorentina mi disturba. Nico è più esterno rispetto ad un 10"
22 novembre 2023 17:29
Antognoni: "Una grave pecca l'assenza della Fiorentina all'Hall of Fame, doveva esserci qualcuno"
21 novembre 2023 21:23
Antognoni: "Pretendo dalla Fiorentina i bonus che non mi sono stati pagati. C'è una battaglia legale"
04 novembre 2023 06:27
Antognoni: "Agnelli scese negli spogliatoi per portarmi alla Juventus, offerta enorme alla Fiorentina"
03 novembre 2023 22:05
Antognoni: "Alla presentazione di Ribery mi lasciarono in tribuna. Provo astio verso la società"
03 novembre 2023 21:54
Antognoni: "Devo ancora trovare un nuovo acquisto della Fiorentina che stia andando bene"
17 ottobre 2023 19:07
Antognoni: "Invitato al Viola Park, ho rifiutato perchè c'era scritto gentilissimo e non gentilissimo Giancarlo"
16 ottobre 2023 19:38
Antognoni sul calcio scommesse: "I calciatori cercano di investire i soldi in giochi un pò particolari"
16 ottobre 2023 19:12
Retroscena Antognoni, la Fiorentina l'aveva invitato per l'inaugurazione del Viola Park. Lui ha rifiutato
15 ottobre 2023 14:21
Figlio Antognoni attacca: "Della Fiorentina gli interessa zero. Lo hanno cacciato dall'ufficio. Sono esseri inutili"
15 ottobre 2023 12:30
Antognoni assente al Viola Park, il figlio non ci sta: "Chi ignora la storia non ha passato nè futuro"
12 ottobre 2023 15:33
Antognoni: "Italiano sarebbe stato perfetto per il Napoli, vuole comandare il gioco. Allenatore moderno"
06 ottobre 2023 16:12
Antognoni è scettico: "Nico Gonzalez è un giocatore buono quindi non penso resterà alla Fiorentina"
27 settembre 2023 13:08
Antognoni: "Italiano è bravo e fa divertire con il suo gioco, ma commette degli errori"
12 settembre 2023 16:40
Antognoni: "Non c'è logica nel mercato della Fiorentina: via giocatori forti per altri da scoprire"
11 settembre 2023 19:17
Antognoni: "Una società con ambizione non vende Nico Gonzalez. Poi non l'ha chiesto mica il Real Madrid..."
24 agosto 2023 13:53
Antognoni: “La Fiorentina se vuole fare il salto deve vincere qualcosa. Parisi il colpo migliore. Nico la stella”
22 agosto 2023 08:58
Antognoni: "Mazzone mi diede la fascia da capitano perchè portavo allo stadio 30 mila persone"
21 agosto 2023 13:37
Antognoni controcorrente: "Volevo che la numero dieci restasse sulle spalle di Castrovilli, è italiano"
18 agosto 2023 11:41
Antognoni: "Futuro Castrovilli? Dipende dalla società. Amrabat? Penso possa andare via"
03 luglio 2023 21:45
Antognoni: "Alla Fiorentina serve un portiere, un centravanti e un esterno. Commisso tiri fuori i soldi"
16 giugno 2023 21:47
Antognoni: "Io sempre fedele alla Fiorentina. Dissi di no a Berlusconi ed al Milan, scelsi Firenze"
16 giugno 2023 09:40
Antognoni: "Castrovilli gioca poco, mi aspettavo giocasse di più. Meglio incontrare l'Inter in finale"
06 aprile 2023 19:27
Antognoni e la lettera d'amore per il calcio: "Caro pallone, mi hai dato tutto quello che era nei miei sogni"
01 aprile 2023 12:30
Antognoni: "Cabral, Barak e Mandragora stanno crescendo. Fino a un mese fa erano in discussione"
15 marzo 2023 17:27
Antognoni ricorda: "Il 4 marzo con Diego Della Valle ho passato giorno più brutto della mia vita"
11 marzo 2023 19:11
Antognoni fa impazzire i tifosi del Napoli ad Empoli. Cori, abbracci e una grande ovazione. Il video
25 febbraio 2023 23:55
Antognoni: "Fiorentina cercò Lobotka. Ritorno in viola? Separazione difficile da aggiustare, ero estraniato"
17 febbraio 2023 17:20
Antognoni tuona: "Il flop della Fiorentina parte dall'alto con gli errori commessi dalla società"
13 febbraio 2023 15:57
I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa
09 febbraio 2023 20:36
Antognoni: "Commisso sbaglia nelle pubbliche relazioni, serve qualcuno che lo aiuti di più"
09 febbraio 2023 17:15
Antognoni: "Mercato Fiorentina niente di che. Società non ha rimediato a migliorare questa squadra"
06 febbraio 2023 13:25
Agroppi: "Sono depresso, è il cancro dell'anima. A Firenze mi volevano picchiare per l'esclusione di Antognoni"
04 febbraio 2023 16:14
Repice non ha dubbi: "Voi che vi esaltate per De Bruyne non avete mai visto giocare Antognoni"
17 gennaio 2023 12:31
Antognoni non ha dubbi: "Amrabat? Se la Fiorentina vuole rinforzarsi non può mandarlo via"
19 dicembre 2022 22:05
Anche Bucciantini segue il parere di Antognoni: "Fossi la Fiorentina prenderei Ounahi, mi ha impressionato"
17 dicembre 2022 18:59
Antognoni: "L'amore di Firenze vale più di 100 scudetti. Mondiale '82? Fui onesto"
17 dicembre 2022 09:54
Antognoni: "Con 40 milioni venderei Amrabat e prenderei Ounahi del Marocco, gioca all'Angers"
16 dicembre 2022 16:42
Sentite Graziani: "L'amore di Firenze non ha prezzo. Antognoni? È il mio quarto fratello"
15 dicembre 2022 10:13
Federico Buffa non ha dubbi: "Antognoni è stato il numero 10 italiano più convincente dopo Rivera"
05 dicembre 2022 14:56
Antognoni sui 'fiorentini' al Mondiale: "Amrabat sorpresa migliore, Milenkovic bene ma non mi piace l'allenatore serbo"
30 novembre 2022 19:33
Antognoni: "Firenze mi ha plagiato. Non ho rimpianti, se discuto con qualcuno è perché ho ragione"
29 novembre 2022 18:05
Antognoni: "Assurdo pensare che Nico Gonzalez si risparmiasse per il mondiale, tifosi devono capirlo"
24 novembre 2022 19:12
Antognoni: "Su Nico Gonzalez ha sbagliato la Fiorentina, non puoi dire che si sta risparmiando"
18 novembre 2022 14:56
Sentite Antognoni: "Nico è in buonafede. Italiano ha riscoperto il trequartista e la Fiorentina gioca meglio"
17 novembre 2022 18:41
Antognoni ricorda l'esordio alla Fiorentina: "50 anni fa la prima in viola, l'inizio di un amore eterno"
15 ottobre 2022 19:18
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