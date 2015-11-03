Labaro Viola

Notizie Antognoni Fiorentina

Corriere dello Sport: "Antognoni mise ko il Palace al Viareggio del 73'"

08 aprile 2026 08:31

Antognoni: "La Fiorentina ha già affrontato annate difficili e le ha sempre superate"

31 marzo 2026 10:53

Valcareggi: “Joseph Commisso non mi rappresenta. La Fiorentina va venduta subito, Antognoni presidente”

30 gennaio 2026 14:47

Antognoni: “Commisso ha fatto tanto. Joseph mi ha detto che porterà avanti il lavoro del padre”

27 gennaio 2026 10:20

Antognoni: “Commisso mi chiese pareri, esempio su Pradè. Rifiutai un ruolo che mi proposero troppo marginale”

18 gennaio 2026 09:48

L'ultimo esodo viola a Losanna fu per l'esordio di Antognoni. Per gli svizzeri 1 vittoria nelle ultime 9

17 dicembre 2025 10:32

L'appello di Caressa: "Servono figure che incarnano lo spirito della Fiorentina: chiamate Antognoni!"

15 dicembre 2025 16:45

Polverosi lancia l'idea: "Prandelli come nuovo dt ed il ritorno di Antognoni con un atto di umiltà"

08 dicembre 2025 10:08

Antognoni: "Un rimpianto non aver regalato uno scudetto a Firenze. Ma l'amore della città vale più del furto della Juve"

07 dicembre 2025 11:17

Antognoni sicuro: "Non vedo fiorentinità. Commisso mi ha degradato senza motivo"

07 dicembre 2025 10:52

Antognoni: "La Fiorentina si salverà, non è la prima volta che ci troviamo in situazioni così difficili a Firenze"

03 dicembre 2025 13:24

Piccinini: "La Fiorentina si salverà, con due vittorie tornerà a giocare con molta più serenità"

02 dicembre 2025 14:17

Polverosi: "Fate qualcosa! Andate da Antognoni col capo cosparso di cenere, chiedetegli di tornare"

02 dicembre 2025 10:04

Antognoni incorona il talento di Nico Paz: "È il più forte in Italia, per caratteristiche assomiglia a me e Totti. Fabregas fantastico per la sua crescita"

30 novembre 2025 16:55

Antognoni: "Auguro il meglio alla Fiorentina, soprattutto ai tifosi che non meritano questa classifica"

25 novembre 2025 12:29

Martina ricorda lo scontro con Antognoni: "Mai avrei voluto fargli del male, lui fu un gran signore"

21 settembre 2025 17:12

Antognoni: "Non so se mi inviteranno alla festa dei 100 anni della Fiorentina, non dipende da me"

22 agosto 2025 12:40

Antognoni: "La Fiorentina può arrivare in Europa League grazie a Pioli. Kean? Firenze ambiente ideale"

08 agosto 2025 21:58

Antognoni su Fazzini: "È una mezz'ala o trequartista. Uno dei migliori giovani in Italia nel suo ruolo"

02 luglio 2025 20:17

Antognoni: "Senza coppe campionato negativo però non bisogna dare giudizi troppo affrettati"

20 maggio 2025 12:39

Antognoni avvisa: "Ndour ha poco spazio nella Fiorentina, lui ti dà garanzie. Grazie tifosi per la bandiera a San Siro"

08 aprile 2025 21:11

Antognoni amaro: "Se non mi fossi infortunato avremmo vinto lo scudetto nel 1982"

07 aprile 2025 11:23

Antognoni: "Comuzzo come Brizi? Non si può dire, ha iniziato ora ed è già in vendita. Tempi diversi"

22 febbraio 2025 13:10

Bertoni: “Bove come Antognoni, un incubo che tornava per me. Credo nello scudetto per la Fiorentina”

04 dicembre 2024 09:42

Antognoni: "Aspetto Bove a braccia aperte, sono ottimista sul suo futuro e so che tornerà"

02 dicembre 2024 18:28

Antognoni: "Restare per sempre a Firenze è stata la scelta giusta, i tifosi sanno che non li ho mai traditi"

19 ottobre 2024 22:19

Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"

14 settembre 2024 07:50

Pruzzo: "Le proprietà straniere non vogliono figure come Antognoni, fanno ombra"

13 settembre 2024 18:35

Antognoni: "La Fiorentina per me ha rappresentato tutto. Ho vinto poco, ma conta l'affetto di Firenze"

15 luglio 2024 15:25

Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"

03 giugno 2024 16:56

Antognoni: "Spalletti mi ha convocato ed andrò ad aiutare i calciatori della Nazionale"

11 maggio 2024 15:06

Colpani si prepara per una big. Fiorentina, Lazio e Juventus sulle tracce del centrocampista brianzolo

01 maggio 2024 19:02

Antognoni: "Bella l'iniziativa di Spalletti, non so cosa ne pensano gli altri ma io accetterei volentieri"

30 aprile 2024 13:20

Spalletti: “Voglio portare Antognoni a Coverciano, sarebbe utilissimo. Ne ho già parlato con Gravina”

30 aprile 2024 08:40

Antognoni torna nel mondo del calcio: sarà il capo delegazione della Nazionale Italiana U21

09 aprile 2024 14:20

Antognoni: “Nel 1978 mi voleva la Juventus, mi venne qualche dubbio ma rifiutai. Non me ne sono mai pentito”

06 aprile 2024 09:29

Antognoni: "Via dalla Fiorentina perchè non volevo ruolo nelle giovanili. Un ritorno? Difficile

03 aprile 2024 17:17

Antognoni: “Thuram rientrava nei parametri della Fiorentina, ma fu ritenuto troppo giovane. Non ero ascoltato”

03 aprile 2024 15:00

Antognoni: "Futuro? Vorrei fare qualcosa per i giovani. Rimpianti? Lo scudetto a Firenze"

01 aprile 2024 13:26

Antognoni fa 70 anni: "Ho voglia di tornare nel calcio. Numero 10 in estinzione ma mi rivedo in Colpani"

01 aprile 2024 12:29

Antognoni: “Alla Fiorentina non ascoltavano i miei suggerimenti. Gli avevo consigliato Thuram”

31 marzo 2024 15:00

Antognoni: “Una vita per la Fiorentina ma ho ancora tanta voglia. Mi piacerebbe restare nel calcio”

30 marzo 2024 09:10

Antognoni: "So di aver fatto la scelta più giusta, per i fiorentini è come se non avessi mai smesso di giocare"

28 marzo 2024 12:27

Antognoni: "Un mio ritorno alla Fiorentina? Tutto può succedere. Barone? Punto di riferimento"

28 marzo 2024 08:31

Antognoni scrive: "Davanti alla tragedia il nostro passato non ha più importanza. Mi dispiace tanto Joe"

19 marzo 2024 14:03

Dazn sorprende Antognoni a Empoli, è spesso spettatore della squadra azzurra, oggi contro il Cagliari

03 marzo 2024 16:48

Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"

16 febbraio 2024 11:07

Antognoni scrive a Cecchi Gori: "Lo sai che ti voglio bene, ti auguro di riprenderti e rivederci presto"

15 febbraio 2024 14:30

Hamrin ricordato da Roggi ed Antognoni: " ha dato tanto a Firenze, un grande campione, un grande uomo"

05 febbraio 2024 11:09

Antognoni: "Obiettivo della Fiorentina è la Champions. Speriamo società risolva problema del goleador"

11 dicembre 2023 18:04

Sentite Orlando: "Maldini? Americani lavorano così. Anche alla Fiorentina non vogliono Antognoni"

01 dicembre 2023 19:47

Antognoni: “Fiorentina? Mi hanno trattato come se fossi un magazziniere. Storia definitivamente chiusa? Direi di si”

23 novembre 2023 08:58

Antognoni: “Batistuta? Era un po’ orso, irascibile. Socrates ed Effenberg? Prendevano fiumi di birra”

23 novembre 2023 08:55

Antognoni: “Passaggio alla Roma? Ho vacillato, mia moglie spingeva. Juve? Saltato, Melloni venne minacciato”

23 novembre 2023 08:52

Antognoni: "Stare fuori dalla Fiorentina mi disturba. Nico è più esterno rispetto ad un 10"

22 novembre 2023 17:29

Antognoni: "Una grave pecca l'assenza della Fiorentina all'Hall of Fame, doveva esserci qualcuno"

21 novembre 2023 21:23

Antognoni: "Pretendo dalla Fiorentina i bonus che non mi sono stati pagati. C'è una battaglia legale"

04 novembre 2023 06:27

Antognoni: "Agnelli scese negli spogliatoi per portarmi alla Juventus, offerta enorme alla Fiorentina"

03 novembre 2023 22:05

Antognoni: "Alla presentazione di Ribery mi lasciarono in tribuna. Provo astio verso la società"

03 novembre 2023 21:54

Antognoni: "Devo ancora trovare un nuovo acquisto della Fiorentina che stia andando bene"

17 ottobre 2023 19:07

Antognoni: "Invitato al Viola Park, ho rifiutato perchè c'era scritto gentilissimo e non gentilissimo Giancarlo"

16 ottobre 2023 19:38

Antognoni sul calcio scommesse: "I calciatori cercano di investire i soldi in giochi un pò particolari"

16 ottobre 2023 19:12

Retroscena Antognoni, la Fiorentina l'aveva invitato per l'inaugurazione del Viola Park. Lui ha rifiutato

15 ottobre 2023 14:21

Figlio Antognoni attacca: "Della Fiorentina gli interessa zero. Lo hanno cacciato dall'ufficio. Sono esseri inutili"

15 ottobre 2023 12:30

Antognoni assente al Viola Park, il figlio non ci sta: "Chi ignora la storia non ha passato nè futuro"

12 ottobre 2023 15:33

Antognoni: "Italiano sarebbe stato perfetto per il Napoli, vuole comandare il gioco. Allenatore moderno"

06 ottobre 2023 16:12

Antognoni è scettico: "Nico Gonzalez è un giocatore buono quindi non penso resterà alla Fiorentina"

27 settembre 2023 13:08

Antognoni: "Italiano è bravo e fa divertire con il suo gioco, ma commette degli errori"

12 settembre 2023 16:40

Antognoni: "Non c'è logica nel mercato della Fiorentina: via giocatori forti per altri da scoprire"

11 settembre 2023 19:17

Antognoni: "Una società con ambizione non vende Nico Gonzalez. Poi non l'ha chiesto mica il Real Madrid..."

24 agosto 2023 13:53

Antognoni: “La Fiorentina se vuole fare il salto deve vincere qualcosa. Parisi il colpo migliore. Nico la stella”

22 agosto 2023 08:58

Antognoni: "Mazzone mi diede la fascia da capitano perchè portavo allo stadio 30 mila persone"

21 agosto 2023 13:37

Antognoni controcorrente: "Volevo che la numero dieci restasse sulle spalle di Castrovilli, è italiano"

18 agosto 2023 11:41

Antognoni: "Futuro Castrovilli? Dipende dalla società. Amrabat? Penso possa andare via"

03 luglio 2023 21:45

Antognoni: "Alla Fiorentina serve un portiere, un centravanti e un esterno. Commisso tiri fuori i soldi"

16 giugno 2023 21:47

Antognoni: "Io sempre fedele alla Fiorentina. Dissi di no a Berlusconi ed al Milan, scelsi Firenze"

16 giugno 2023 09:40

Antognoni: "Castrovilli gioca poco, mi aspettavo giocasse di più. Meglio incontrare l'Inter in finale"

06 aprile 2023 19:27

Antognoni e la lettera d'amore per il calcio: "Caro pallone, mi hai dato tutto quello che era nei miei sogni"

01 aprile 2023 12:30

Antognoni: "Cabral, Barak e Mandragora stanno crescendo. Fino a un mese fa erano in discussione"

15 marzo 2023 17:27

Antognoni ricorda: "Il 4 marzo con Diego Della Valle ho passato giorno più brutto della mia vita"

11 marzo 2023 19:11

Antognoni fa impazzire i tifosi del Napoli ad Empoli. Cori, abbracci e una grande ovazione. Il video

25 febbraio 2023 23:55

Antognoni: "Fiorentina cercò Lobotka. Ritorno in viola? Separazione difficile da aggiustare, ero estraniato"

17 febbraio 2023 17:20

Antognoni tuona: "Il flop della Fiorentina parte dall'alto con gli errori commessi dalla società"

13 febbraio 2023 15:57

I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa

09 febbraio 2023 20:36

Antognoni: "Commisso sbaglia nelle pubbliche relazioni, serve qualcuno che lo aiuti di più"

09 febbraio 2023 17:15

Antognoni: "Mercato Fiorentina niente di che. Società non ha rimediato a migliorare questa squadra"

06 febbraio 2023 13:25

Agroppi: "Sono depresso, è il cancro dell'anima. A Firenze mi volevano picchiare per l'esclusione di Antognoni"

04 febbraio 2023 16:14

Repice non ha dubbi: "Voi che vi esaltate per De Bruyne non avete mai visto giocare Antognoni"

17 gennaio 2023 12:31

Antognoni non ha dubbi: "Amrabat? Se la Fiorentina vuole rinforzarsi non può mandarlo via"

19 dicembre 2022 22:05

Anche Bucciantini segue il parere di Antognoni: "Fossi la Fiorentina prenderei Ounahi, mi ha impressionato"

17 dicembre 2022 18:59

Antognoni: "L'amore di Firenze vale più di 100 scudetti. Mondiale '82? Fui onesto"

17 dicembre 2022 09:54

Antognoni: "Con 40 milioni venderei Amrabat e prenderei Ounahi del Marocco, gioca all'Angers"

16 dicembre 2022 16:42

Sentite Graziani: "L'amore di Firenze non ha prezzo. Antognoni? È il mio quarto fratello"

15 dicembre 2022 10:13

Federico Buffa non ha dubbi: "Antognoni è stato il numero 10 italiano più convincente dopo Rivera"

05 dicembre 2022 14:56

Antognoni sui 'fiorentini' al Mondiale: "Amrabat sorpresa migliore, Milenkovic bene ma non mi piace l'allenatore serbo"

30 novembre 2022 19:33

Antognoni: "Firenze mi ha plagiato. Non ho rimpianti, se discuto con qualcuno è perché ho ragione"

29 novembre 2022 18:05

Antognoni: "Assurdo pensare che Nico Gonzalez si risparmiasse per il mondiale, tifosi devono capirlo"

24 novembre 2022 19:12

Antognoni: "Su Nico Gonzalez ha sbagliato la Fiorentina, non puoi dire che si sta risparmiando"

18 novembre 2022 14:56

Sentite Antognoni: "Nico è in buonafede. Italiano ha riscoperto il trequartista e la Fiorentina gioca meglio"

17 novembre 2022 18:41

Antognoni ricorda l'esordio alla Fiorentina: "50 anni fa la prima in viola, l'inizio di un amore eterno"

15 ottobre 2022 19:18

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