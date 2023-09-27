Antognoni è scettico: "Nico Gonzalez è un giocatore buono quindi non penso resterà alla Fiorentina"

Giancarlo Antognoni presente a Coverciano per il premio alla carriera del giornalista Paloscia, ha parlato del rinnovo di Nico Gonzalez

"Alle parole di Nico Gonzalez ci credo ma poi alla fine andrà a finire come è già finita in altre circostanze simili, quando ti arriveranno offerte più importanti giocatori del genere vanno via. La sua è una frase del momento però poi sono cambiati i tempi e non ci saranno giocatori che rimarranno tanti anni nella stessa squadra, soprattutto quelli buoni”.

Lo ha detto la bandiera viola Giancarlo Antognoni, a margine di una cerimonia in svolgimento al Centro tecnico di Coverciano, parlando del recente rinnovo di contratto di Nico Gonzalez fino al 2028 con la Fiorentina.

"Nico Gonzalez è arrivato alla Fiorentina perché è stato ben pagato, non è arrivato gratis, quindi sicuramente quello fra i viola ed il giocatore è un amore reciproco e c’è la volontà reciproca di salvaguardare il patrimonio del calciatore stesso, ma che fra qualche anno se ne può andare. Purtroppo il calcio di oggi è questo quindi a volte quelli che baciano la maglia non è che mi piacciono molto. Oggi la maglia non si dovrebbe baciare perché poi dopo un anno, due o tre te ne vai e non è giusto illudere nessuno”.

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