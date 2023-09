Tutti i terzini destri svincolati che potrebbero interessare alla Fiorentina: da Vidal a Gaspar, poi Cannon

Di sicuro, il mercato degli svincolati non entusiasma. E solo in rare occasioni, guardando qua e là nelle operazioni dei club che hanno provato ad approfittarne, qualcuno è riuscito a centrare l’operazione del secolo. Dunque, che farà la Fiorentina? Certo, Italiano – dopo il doppio ko di Mina e soprattutto Dodo – una pedina in più in rosa la accoglierebbe volentieri. Magari senza rinunciare a soluzioni interne (vedi Biraghi, Pierozzi o Comuzzo trasformati in terzini destri), certo, ma l’unità in più a disposizione potrebbe e farebbe sicuramente comodo.

Nell’elenco dei giocatori svincolati che potrebbero fare al caso viola, ci sono almeno un paio di candidati apprezzabili. Il primo è Juan Ramos (27 anni) che in Italia ha giocato a lungo e che buona parte della sua avventura nei nostri campionati è stata proprio nello spogliatoio dove comandava Italiano: prima a Trapani e poi a Spezia. Ingaggio assolutamente trattabile dopo lo svincolo dal Penarol. Magari chiederà più soldi Aleix Vidal (34 anni) che ha chiuso con l’Espanyol, ma può vantare un tabellino stagionale decisamente incoraggiante. Tante presenze, pochi errori e buona sicurezza sulla fascia ovviamente destra.

Il nome di Cannon (25 anni) fa notizia forse più che per come il giocatore se l’è cavata con la maglia del Boavista, la scorsa stagione, per il passaporto che il difensore ha in tasca: quello degli Stati Uniti. Magari, il sogno americano nella Fiorentina dell’italo-americano, Commisso, è un un qualcosa che potrebbe accadere. E magari, in futuro, accadrà davvero. Jordy Gaspar (26 anni), ex Grenoble, è un francesino che in qualche modo non dovrebbe trovare difficoltà a strappare il contratto a una nuova squadra. E le referenze sul suo conto non sono male. Infine Ryan Nyambe (25 anni), arriva dall’Inghilterra e ha dalla sua parte soprattutto un dato: è un terzino destro ma molto duttile e quindi utilizzabile anche nella linea più avanti, come esterno di fascia. Lo scrive La Nazione

