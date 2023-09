Nico Gonzalez: “Vorrei restare tutta la vita alla Fiorentina ma so che potrebbe sembrare brutto dirlo…”

Nico Gonzalez ha parlato a Sky Sport dopo aver firmato il contratto con la Fiorentina fino al 2028, queste le sue parole: “Sono molto contento, felice, lo posso dire, per il rinnovo di contratto con questo club, devo dire grazie alla società, al mister e ai miei compagni. Grazie a loro ho fatto questo, sono davvero contento di aver firmato. Ho parlato con il mio procuratore e con la società e gli ho detto quello che penso, voglio fare questi anni in maniera perfetta senza infortuni. Dal primo giorno quando sono arrivato ho detto che sono felice qui, fosse per me rimarrei tutta la vita, non posso dirlo perché è brutto ma si è vero, grazie per la fiducia che ho. Devo dimostrare dentro il campo e magari regalare una coppa, speriamo” conclude Nico Gonzalez.

