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Notizie Vidal Fiorentina

Tutti i terzini destri svincolati che potrebbero interessare alla Fiorentina: da Vidal a Gaspar, poi Cannon

27 settembre 2023 08:11

Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene

16 marzo 2022 16:09

Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?

16 marzo 2022 13:54

Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"

07 marzo 2022 16:12

Sky Sport, Correa out dai convocati: non sarà rischiato con la Fiorentina dopo lo scontro con De Silvestri

20 settembre 2021 18:07

Da Milano: risentimento muscolare alla coscia destra per Vidal. Salterà la Fiorentina

20 settembre 2021 17:51

Pulgar non convocato per l'amichevole con la Nazionale cilena

19 marzo 2021 18:18

Al 39' Inter in vantaggio contro la Fiorentina al Franchi. Dal dischetto Vidal fa 1-0

13 gennaio 2021 15:39

Anche Vidal contro Chiellini: "Mi ha infastidito per quanto ha scritto, non si raccontano le cose private"

22 maggio 2020 02:25

Ribery: “Toni mi ha detto di venire qui. Per sabato sono a disposizione del mister”

22 agosto 2019 22:19

Retroscena Sky, è stato Vidal a consigliare a Pulgar di cedere la maglia numero 7 a Ribery. Il centrocampista...

22 agosto 2019 02:12

Bomba Aleix Vidal, ma è solo un'illusione: ecco il perché. La cena tra Corvino e Braida...

26 gennaio 2018 11:09

Ancora Corvino: "Badelj? Se non rinnova va alla Roma. Avevo quasi preso Vidal, potevo andare alla Juve ma non ho rimpianti"

18 gennaio 2018 10:54

"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola

02 novembre 2016 19:45

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