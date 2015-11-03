Notizie Vidal Fiorentina

Tutti i terzini destri svincolati che potrebbero interessare alla Fiorentina: da Vidal a Gaspar, poi Cannon
27 settembre 2023 08:11
Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene
16 marzo 2022 16:09
Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?
16 marzo 2022 13:54
Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"
07 marzo 2022 16:12
Sky Sport, Correa out dai convocati: non sarà rischiato con la Fiorentina dopo lo scontro con De Silvestri
20 settembre 2021 18:07
Da Milano: risentimento muscolare alla coscia destra per Vidal. Salterà la Fiorentina
20 settembre 2021 17:51
Pulgar non convocato per l'amichevole con la Nazionale cilena
19 marzo 2021 18:18
Al 39' Inter in vantaggio contro la Fiorentina al Franchi. Dal dischetto Vidal fa 1-0
13 gennaio 2021 15:39
Anche Vidal contro Chiellini: "Mi ha infastidito per quanto ha scritto, non si raccontano le cose private"
22 maggio 2020 02:25
Ribery: “Toni mi ha detto di venire qui. Per sabato sono a disposizione del mister”
22 agosto 2019 22:19
Retroscena Sky, è stato Vidal a consigliare a Pulgar di cedere la maglia numero 7 a Ribery. Il centrocampista...
22 agosto 2019 02:12
Bomba Aleix Vidal, ma è solo un'illusione: ecco il perché. La cena tra Corvino e Braida...
26 gennaio 2018 11:09
Ancora Corvino: "Badelj? Se non rinnova va alla Roma. Avevo quasi preso Vidal, potevo andare alla Juve ma non ho rimpianti"
18 gennaio 2018 10:54
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