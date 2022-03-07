Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"

In diretta nella trasmissione Pressing Massimo Mauro, ex Juventus, e Mario Sconcerti, giornalista di fede viola, hanno parlato dell'Inter

Mario Sconcerti, giornalista e ed dirigente viola, ha parlato a Pressing, trasmissione di cui è opinionista, nel suo discorso sull'Inter ha dichiarato: "Io non so dove sia dove sia la grande rosa dell'Inter, ok l'attacco ma tutto il resto della squadra non è da grande, ad esempio io Vidal nella Fiorentina non lo prendo, Vecino non lo prendo, Gagliardini alla Fiorentina sarebbe il tredicesimo" Ma Massimo Mauro subito risponde: "Eh ma l'Inter lotta per lo scudetto, non la Fiorentina" con la precisazione subito di Sconcerti: "Ma questi giocatori non fanno la differenza, non è al primo posto per merito di questi giocatori".

RAMADANI METTE IN PERICOLO LA FIORENTINA

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