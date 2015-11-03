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Notizie Massimo Mauro Fiorentina

Lite tra Conte e Massimo Mauro in diretta: "Ma che domanda è? Evitiamo domande ridicole"

11 febbraio 2026 00:06

Sentite Mauro: "Rimpiango Moise Kean, è nettamente più forte degli attaccanti della Juventus"

30 dicembre 2025 14:30

Mauro: "Il centravanti della nazionale gioca nella Fiorentina, non in un top club: questo dice tutto".

27 ottobre 2025 18:27

Massimo Mauro sul caso calcioscommesse: "I giocatori che scommettono sul calcio andrebbero radiati dalla Federazione"

15 aprile 2025 19:54

Massimo Mauro contro Pradè: "Era meglio se avesse chiamato Italiano anzichè andare in televisione"

16 dicembre 2024 15:16

Massimo Mauro controcorrente: "Si gioca troppo? Allora i calciatori si abbassino gli stipendi"

15 ottobre 2024 12:37

Massimo Mauro: "Nzola mi scuserà, ma la Fiorentina con un centravanti sveglio avrebbe fatto gol"

29 gennaio 2024 13:08

La colpa di Massimo Mauro? Dire che la Roma ha un comportamento antisportivo. Mourinho furioso

04 gennaio 2024 13:12

Anche Massimo Mauro incredulo: "Lukaku ha rischiato di rompere tibia e perone a Kouamè

11 dicembre 2023 13:39

Sentite Mauro: "Gol annullato a Vlahovic? Una vergogna, questo fuorigioco uccide la passione"

13 febbraio 2023 20:40

Il solito Massimo Mauro: "Non c'è il rigore per la Fiorentina e non c'è nemmeno quello per l'Inter"

24 ottobre 2022 00:38

Massimo Mauro umilia Vlahovic: "Non sa nemmeno stoppare una palla, non sa cosa sia farlo"

17 settembre 2022 16:29

Ronaldo ha picchiato Chiesa? La rivelazione: "Ha alzato le mani, Chiesa abbia il coraggio di dirlo"

01 settembre 2022 15:19

Massimo Mauro snobba la Fiorentina, Adani non ha dubbi: "Sarà la sorpresa e darà fastidio alle grandi"

13 agosto 2022 10:48

Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"

07 marzo 2022 16:12

Massimo Mauro snobba i viola: "Vlahovic campione? Ma se ha giocato solo nella Fiorentina..."

06 febbraio 2022 14:24

Massimo Mauro non si arrende: "Scamacca è più forte di Vlahovic, per la Juventus meglio lui"

03 gennaio 2022 14:27

Se adesso Massimo Mauro preferisce Scamacca, vuol dire che la Juve non ha più soldi per Vlahovic

27 dicembre 2021 14:12

(VIDEO): Quando ADV attaccava Mauro e difendeva la viola, a Sky sui torti arbitrali

24 luglio 2018 19:50

Sky Sport saluta Massimo Mauro. Non sarà più nel palinsesto della Pay TV

24 luglio 2018 18:35

Gaffe di Massimo Mauro, pensa di non essere in diretta e dice: "La Var mi fa cacare"

09 aprile 2018 14:26

Mauro: "L'Inter ha comprato il centrocampo della Fiorentina, come può competere per lo scudetto?"

05 febbraio 2018 12:38

DA MAURO A TARE, RIGORE NETTO MA REAZIONI IMBARAZZANTI. PIOLI PASSA AL 3-5-2?

27 novembre 2017 14:13

Massimo Mauro nella bufera, lo vogliono fuori da Sky: "Meglio la dialisi che guardare una partita dell'Inter"

24 aprile 2017 15:01

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