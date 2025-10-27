Mauro: "Il centravanti della nazionale gioca nella Fiorentina, non in un top club: questo dice tutto".

L’ex juventino Massimo Mauro, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha commentato la crisi dei numeri 9 e il livello degli attaccanti della nazionale italiana, soffermandosi anche su Moise...

L’ex juventino Massimo Mauro, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha commentato la crisi dei numeri 9 e il livello degli attaccanti della nazionale italiana, soffermandosi anche su Moise Kean: “Oggi dovrebbe essere più facile segnare per gli attaccanti, visto che basta un contatto in area per ottenere un rigore. Tuttavia, non ci sono più i centravanti di una volta. Basti pensare a un dato: Kean, che è il nostro attaccante titolare, gioca nella Fiorentina, mentre Retegui milita in Arabia. I nostri bomber non sono protagonisti nei grandi palcoscenici”.