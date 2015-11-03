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Notizie Moise Kean Fiorentina

Paratici: "Non mi muovo da Firenze, il mio focus è sul futuro viola. Ho preso casa a Firenze"

17 maggio 2026 11:31

Dal Viola Park, Kean si allena ancora a parte. Resta un piccolo spiraglio per una sua convocazione

14 maggio 2026 20:39

Repubblica: "Kean al centro del mercato viola, dubbi su Piccoli e Gud, non riscattati gli esterni"

13 maggio 2026 11:33

Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”

07 maggio 2026 10:02

La Nazione ironizza: “Vecchi fantasmi e nuovi guai, dalla zampa d’oca di Gomez alla tibia di Kean”

04 maggio 2026 10:34

Sabatini: "Terrei Kean. Non arriveranno offerte oltre 35 milioni. Grosso è l’allenatore giusto per ripartire"

30 aprile 2026 19:06

Ravanelli non ha dubbi su Kean: “Ha forza e fisico per essere il nove della Juventus”

28 aprile 2026 10:03

CorSport: "Paratici, missione attacco: tra conferme e rivoluzioni per il futuro offensivo"

22 aprile 2026 09:43

Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"

20 aprile 2026 20:34

Pengwin: "Parole gravi e minacciose, la Fiorentina doveva intervenire, ma per me finisce qui"

17 aprile 2026 19:02

La Nazione: "Kean, tempi incerti: difficile la convocazione contro il Lecce"

15 aprile 2026 10:22

Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio

07 aprile 2026 20:12

Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean

02 aprile 2026 19:09

Italia, la formazione ufficiale contro l'Irlanda del Nord: Kean titolare dal 1° minuto con Retegui

26 marzo 2026 19:42

Gazzetta: "Duello azzurro a Udine: sfida da svolta per Zaniolo e Kean"

02 marzo 2026 09:33

Buon Compleanno Kean, oggi il capocannoniere della Fiorentina compie gli anni

28 febbraio 2026 18:07

Gattuso riunisce il gruppo azzurro a Milano: a cena presente anche Kean

10 febbraio 2026 10:43

Pruzzo: "Kean? Finalmente ha trovato uno come Solomon che lo aiuta in modo concreto"

09 febbraio 2026 14:41

Di Gennaro: "Fagioli sopra ogni singolo. Sembra un fuoriclasse, uno da palcoscenici importanti"

21 gennaio 2026 13:18

Kean ai box, ma al centro della scena: da Firenze a Milano con Leao per la Fashion Week

19 gennaio 2026 22:41

Fratini, mercato Fiorentina: "Paratici presenterà un colpo. Chiesa potrebbe tornare a Firenze"

06 gennaio 2026 13:42

Varcareggi attacca Kean: "Un viaggetto a New York? Non hanno capito che stiamo retrocedendo"

02 gennaio 2026 15:11

Di Gennaro: "Mercato Fiorentina? L'unico che puoi dare via facendo tanti soldi è Moise Kean"

22 dicembre 2025 13:12

Piccinetti attacca: "Nessuno in Italia gioca male come la Fiorentina. I giocatori sono tutti mediocri"

17 dicembre 2025 14:58

Il caso del dottor Jekyll e del signor Hyde: Kean e De Gea e l’involuzione dei due totem viola

17 dicembre 2025 10:53

Fattori: "Davanti non segni neanche con le mani, ieri le occasioni ci sono state, Kean le deve concretizzare"

15 dicembre 2025 18:54

Moretto: ”Dzeko può lasciare la Fiorentina a gennaio. Kean invece resterà a Firenze”

11 dicembre 2025 10:45

Faccenda: "Non c'è un giocatore della Fiorentina che dribbla. Kean? Sarà difficile ripetersi"

03 dicembre 2025 14:51

Monelli: "La Fiorentina è più forte delle squadre che ha sopra in classifica, ma non l'ha dimostrato"

02 dicembre 2025 14:46

Kean incoronato al Gran Galà del Calcio: la Fiorentina si affida a lui per cambiare rotta

01 dicembre 2025 23:02

Kean al Gran Galà del Calcio: “Siamo in un momento complicato, ma ne usciremo”

01 dicembre 2025 22:15

Pallavicino su Kean: "Tutte le difese sanno che non passa la palla. Così si diventa scontati"

27 novembre 2025 16:30

Marinozzi fiducioso: "Kean mi ha convinto moltissimo. La Fiorentina ha risposto bene mentalmente"

24 novembre 2025 14:32

Kean trascina la Fiorentina: duelli vinti, strappi continui e una prestazione di livello contro la Juve

23 novembre 2025 11:29

Desolati: "Fiorentina troppo prevedibile: Kean ci mette grinta, ma riceve troppi pochi palloni"

18 novembre 2025 16:24

Galbiati: "La difesa della Fiorentina? Pablo Marì il meno peggio, Pongracic più in difficoltà di tutti"

13 novembre 2025 14:41

Gattuso attacca la Fiorentina: "Kean non doveva giocare in Conference, dispiace non possa esserci"

10 novembre 2025 15:07

Mauro: "Il centravanti della nazionale gioca nella Fiorentina, non in un top club: questo dice tutto".

27 ottobre 2025 18:27

Giordano: "Piccoli fa gioco. Kean? Non deve giocare da solo. Possono giocare insieme in un 5-3-2"

23 ottobre 2025 14:45

Monti: "Ndour? Ha fisicità e tiro. Milan-Fiorentina? Se è al massimo scelgo Kean tutta la vita"

18 ottobre 2025 13:31

Polverosi, Fiorentina: "Gudmundsson un fantasma. Kean e Piccoli? Hanno troppe cose in comune"

14 ottobre 2025 13:26

Ferrara: "I gol dei viola in Nazionale fanno impressione. Gud? Con l'Islanda è la stella, a Firenze no"

13 ottobre 2025 13:58

Orlando attacca Kean: "Ignora il partner: una volta presa palla abbassa la testa e cerca il gol"

06 ottobre 2025 13:53

I convocati in Nazionale - Il solito Moise Kean, ma anche una sorpresa: Nicolussi Caviglia

03 ottobre 2025 14:19

Bucchioni: "Fiorentina? Il peggior inizio nell'era dei tre punti. Kean? Fermo a zero gol fa impressione"

29 settembre 2025 13:51

Orlando preoccupato: "Fiorentina sbilanciata, senza equilibrio. Kean? Segnali di nervosismo"

23 settembre 2025 10:37

Galli: "La Fiorentina di Pioli non ha mai convinto. Mi aspettavo di più da questo inizio"

17 settembre 2025 15:32

Lucarelli: "I giovani fanno due partite buone, poi si perdono: se Dzeko fa la differenza è un problema"

16 settembre 2025 17:45

"Un sogno che diventa realtà", Kean protagonista su EA SPORTS FC 26 anche come artista

15 settembre 2025 22:23

Caputo: "Kean deve sbloccarsi. Piccoli? Vediamo come si calerà nel mondo Fiorentina"

15 settembre 2025 14:45

Pedullà ribadisce: "Kean non apre all'Arabia, nessuna telefonata con Al-Hilal e Napoli. Possibile adeguamento"

13 luglio 2025 19:52

Di Marzio annuncia: "Kean rifiuta l'Arabia. Prossime ore decisive, Fiorentina proporrà rinnovo a 4 milioni"

13 luglio 2025 18:05

Sentite Lo Monaco: "La Fiorentina per Kean è la ruota di scorta, mette avanti suoi interessi. L'avrei già venduto"

10 luglio 2025 16:42

Monti: "Da quel che so la Fiorentina ha fatto passi importanti verso Kean. Fiducia nel lavoro della società"

04 luglio 2025 18:34

Vieri sicuro: "Kean vale più di 52 milioni. Quella clausola è un regalo, è da prendere subito"

04 luglio 2025 18:02

Caputo: "Consiglio a Kean di restare a Firenze. Dzeko non si discute, acquisto per far crescere l'attacco"

04 luglio 2025 17:22

De Canio avverte il Napoli: "Kean ideale per Conte ma potrebbe fare la fine di Vlahovic"

03 luglio 2025 16:53

Orlando: "Se Kean dovesse andare in Arabia sarebbe come uscire dal calcio vero"

01 luglio 2025 17:36

Selvaggi: "Kean si ispirava a Balotelli, è cambiato tanto. Cagliari-Fiorentina sarà una grande partita"

22 aprile 2025 23:49

Trevisani su Kean: "Sembra RoboCop, i difensori rimbalzano. Gol contro la Dea ha qualcosa di Batistuta"

01 aprile 2025 12:15

Adani su Kean: "Sta facendo la differenza in Serie A, credo che quest'estate molti club lo cercheranno"

31 marzo 2025 22:39

Kean: "Alla Juve ero precipitato nel buio, ho scelto la Fiorentina perché mi assomiglia, incoraggiato da Vlahovic"

27 dicembre 2024 09:20

Kean si riprende la maglia da titolare e contro l’Inter va a caccia della doppia cifra: il suo record è di 13 gol 

30 novembre 2024 09:52

Gazzetta: “Kean l’intoccabile, la Fiorentina si gode il bomber ritrovato”

25 settembre 2024 08:45

Lo scopritore di Kean: "Se ritrova continuità torna ad essere determinante per la Fiorentina"

03 settembre 2024 11:39

Kean: "Sono qui per dimostrare, le pressioni sono altre. Palladino vuole tenere sempre vivo il gioco"

23 luglio 2024 19:36

Le prime parole di Kean: "Ho scelto la Fiorentina perchè ha ambizione. Firenze perfetta per me"

08 luglio 2024 18:36

Visite mediche a Fanfani per Kean: "Sono contento". Il video del suo arrivo con la maglia della Fiorentina

08 luglio 2024 10:08

Nazione: “Kean non sarà il titolare della Fiorentina ma è un pallino di Palladino. Per 12-13 milioni arriva”

27 giugno 2024 08:06

Il fratello di Kean a Tuttosport: "Non avrebbe accettato la Fiorentina, non è un club di prima fascia"

03 febbraio 2024 13:17

Tuttosport, Milenkovic può rinnovare fino al 2025. Spunta Caicedo. Obiettivi Orsolini e Carrascal

18 agosto 2021 09:35

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