Notizie Moise Kean Fiorentina

Paratici: "Non mi muovo da Firenze, il mio focus è sul futuro viola. Ho preso casa a Firenze"
17 maggio 2026 11:31
Dal Viola Park, Kean si allena ancora a parte. Resta un piccolo spiraglio per una sua convocazione
14 maggio 2026 20:39
Repubblica: "Kean al centro del mercato viola, dubbi su Piccoli e Gud, non riscattati gli esterni"
13 maggio 2026 11:33
Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”
07 maggio 2026 10:02
La Nazione ironizza: “Vecchi fantasmi e nuovi guai, dalla zampa d’oca di Gomez alla tibia di Kean”
04 maggio 2026 10:34
Sabatini: "Terrei Kean. Non arriveranno offerte oltre 35 milioni. Grosso è l’allenatore giusto per ripartire"
30 aprile 2026 19:06
Ravanelli non ha dubbi su Kean: “Ha forza e fisico per essere il nove della Juventus”
28 aprile 2026 10:03
CorSport: "Paratici, missione attacco: tra conferme e rivoluzioni per il futuro offensivo"
22 aprile 2026 09:43
Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"
20 aprile 2026 20:34
Pengwin: "Parole gravi e minacciose, la Fiorentina doveva intervenire, ma per me finisce qui"
17 aprile 2026 19:02
La Nazione: "Kean, tempi incerti: difficile la convocazione contro il Lecce"
15 aprile 2026 10:22
Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio
07 aprile 2026 20:12
Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean
02 aprile 2026 19:09
Italia, la formazione ufficiale contro l'Irlanda del Nord: Kean titolare dal 1° minuto con Retegui
26 marzo 2026 19:42
Gazzetta: "Duello azzurro a Udine: sfida da svolta per Zaniolo e Kean"
02 marzo 2026 09:33
Buon Compleanno Kean, oggi il capocannoniere della Fiorentina compie gli anni
28 febbraio 2026 18:07
Gattuso riunisce il gruppo azzurro a Milano: a cena presente anche Kean
10 febbraio 2026 10:43
Pruzzo: "Kean? Finalmente ha trovato uno come Solomon che lo aiuta in modo concreto"
09 febbraio 2026 14:41
Di Gennaro: "Fagioli sopra ogni singolo. Sembra un fuoriclasse, uno da palcoscenici importanti"
21 gennaio 2026 13:18
Kean ai box, ma al centro della scena: da Firenze a Milano con Leao per la Fashion Week
19 gennaio 2026 22:41
Fratini, mercato Fiorentina: "Paratici presenterà un colpo. Chiesa potrebbe tornare a Firenze"
06 gennaio 2026 13:42
Varcareggi attacca Kean: "Un viaggetto a New York? Non hanno capito che stiamo retrocedendo"
02 gennaio 2026 15:11
Di Gennaro: "Mercato Fiorentina? L'unico che puoi dare via facendo tanti soldi è Moise Kean"
22 dicembre 2025 13:12
Piccinetti attacca: "Nessuno in Italia gioca male come la Fiorentina. I giocatori sono tutti mediocri"
17 dicembre 2025 14:58
Il caso del dottor Jekyll e del signor Hyde: Kean e De Gea e l’involuzione dei due totem viola
17 dicembre 2025 10:53
Fattori: "Davanti non segni neanche con le mani, ieri le occasioni ci sono state, Kean le deve concretizzare"
15 dicembre 2025 18:54
Moretto: ”Dzeko può lasciare la Fiorentina a gennaio. Kean invece resterà a Firenze”
11 dicembre 2025 10:45
Faccenda: "Non c'è un giocatore della Fiorentina che dribbla. Kean? Sarà difficile ripetersi"
03 dicembre 2025 14:51
Monelli: "La Fiorentina è più forte delle squadre che ha sopra in classifica, ma non l'ha dimostrato"
02 dicembre 2025 14:46
Kean incoronato al Gran Galà del Calcio: la Fiorentina si affida a lui per cambiare rotta
01 dicembre 2025 23:02
Kean al Gran Galà del Calcio: “Siamo in un momento complicato, ma ne usciremo”
01 dicembre 2025 22:15
Pallavicino su Kean: "Tutte le difese sanno che non passa la palla. Così si diventa scontati"
27 novembre 2025 16:30
Marinozzi fiducioso: "Kean mi ha convinto moltissimo. La Fiorentina ha risposto bene mentalmente"
24 novembre 2025 14:32
Kean trascina la Fiorentina: duelli vinti, strappi continui e una prestazione di livello contro la Juve
23 novembre 2025 11:29
Desolati: "Fiorentina troppo prevedibile: Kean ci mette grinta, ma riceve troppi pochi palloni"
18 novembre 2025 16:24
Galbiati: "La difesa della Fiorentina? Pablo Marì il meno peggio, Pongracic più in difficoltà di tutti"
13 novembre 2025 14:41
Gattuso attacca la Fiorentina: "Kean non doveva giocare in Conference, dispiace non possa esserci"
10 novembre 2025 15:07
Mauro: "Il centravanti della nazionale gioca nella Fiorentina, non in un top club: questo dice tutto".
27 ottobre 2025 18:27
Giordano: "Piccoli fa gioco. Kean? Non deve giocare da solo. Possono giocare insieme in un 5-3-2"
23 ottobre 2025 14:45
Monti: "Ndour? Ha fisicità e tiro. Milan-Fiorentina? Se è al massimo scelgo Kean tutta la vita"
18 ottobre 2025 13:31
Polverosi, Fiorentina: "Gudmundsson un fantasma. Kean e Piccoli? Hanno troppe cose in comune"
14 ottobre 2025 13:26
Ferrara: "I gol dei viola in Nazionale fanno impressione. Gud? Con l'Islanda è la stella, a Firenze no"
13 ottobre 2025 13:58
Orlando attacca Kean: "Ignora il partner: una volta presa palla abbassa la testa e cerca il gol"
06 ottobre 2025 13:53
I convocati in Nazionale - Il solito Moise Kean, ma anche una sorpresa: Nicolussi Caviglia
03 ottobre 2025 14:19
Bucchioni: "Fiorentina? Il peggior inizio nell'era dei tre punti. Kean? Fermo a zero gol fa impressione"
29 settembre 2025 13:51
Orlando preoccupato: "Fiorentina sbilanciata, senza equilibrio. Kean? Segnali di nervosismo"
23 settembre 2025 10:37
Galli: "La Fiorentina di Pioli non ha mai convinto. Mi aspettavo di più da questo inizio"
17 settembre 2025 15:32
Lucarelli: "I giovani fanno due partite buone, poi si perdono: se Dzeko fa la differenza è un problema"
16 settembre 2025 17:45
"Un sogno che diventa realtà", Kean protagonista su EA SPORTS FC 26 anche come artista
15 settembre 2025 22:23
Caputo: "Kean deve sbloccarsi. Piccoli? Vediamo come si calerà nel mondo Fiorentina"
15 settembre 2025 14:45
Pedullà ribadisce: "Kean non apre all'Arabia, nessuna telefonata con Al-Hilal e Napoli. Possibile adeguamento"
13 luglio 2025 19:52
Di Marzio annuncia: "Kean rifiuta l'Arabia. Prossime ore decisive, Fiorentina proporrà rinnovo a 4 milioni"
13 luglio 2025 18:05
Sentite Lo Monaco: "La Fiorentina per Kean è la ruota di scorta, mette avanti suoi interessi. L'avrei già venduto"
10 luglio 2025 16:42
Monti: "Da quel che so la Fiorentina ha fatto passi importanti verso Kean. Fiducia nel lavoro della società"
04 luglio 2025 18:34
Vieri sicuro: "Kean vale più di 52 milioni. Quella clausola è un regalo, è da prendere subito"
04 luglio 2025 18:02
Caputo: "Consiglio a Kean di restare a Firenze. Dzeko non si discute, acquisto per far crescere l'attacco"
04 luglio 2025 17:22
De Canio avverte il Napoli: "Kean ideale per Conte ma potrebbe fare la fine di Vlahovic"
03 luglio 2025 16:53
Orlando: "Se Kean dovesse andare in Arabia sarebbe come uscire dal calcio vero"
01 luglio 2025 17:36
Selvaggi: "Kean si ispirava a Balotelli, è cambiato tanto. Cagliari-Fiorentina sarà una grande partita"
22 aprile 2025 23:49
Trevisani su Kean: "Sembra RoboCop, i difensori rimbalzano. Gol contro la Dea ha qualcosa di Batistuta"
01 aprile 2025 12:15
Adani su Kean: "Sta facendo la differenza in Serie A, credo che quest'estate molti club lo cercheranno"
31 marzo 2025 22:39
Kean: "Alla Juve ero precipitato nel buio, ho scelto la Fiorentina perché mi assomiglia, incoraggiato da Vlahovic"
27 dicembre 2024 09:20
Kean si riprende la maglia da titolare e contro l’Inter va a caccia della doppia cifra: il suo record è di 13 gol
30 novembre 2024 09:52
Gazzetta: “Kean l’intoccabile, la Fiorentina si gode il bomber ritrovato”
25 settembre 2024 08:45
Lo scopritore di Kean: "Se ritrova continuità torna ad essere determinante per la Fiorentina"
03 settembre 2024 11:39
Kean: "Sono qui per dimostrare, le pressioni sono altre. Palladino vuole tenere sempre vivo il gioco"
23 luglio 2024 19:36
Le prime parole di Kean: "Ho scelto la Fiorentina perchè ha ambizione. Firenze perfetta per me"
08 luglio 2024 18:36
Visite mediche a Fanfani per Kean: "Sono contento". Il video del suo arrivo con la maglia della Fiorentina
08 luglio 2024 10:08
Nazione: “Kean non sarà il titolare della Fiorentina ma è un pallino di Palladino. Per 12-13 milioni arriva”
27 giugno 2024 08:06
Il fratello di Kean a Tuttosport: "Non avrebbe accettato la Fiorentina, non è un club di prima fascia"
03 febbraio 2024 13:17
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