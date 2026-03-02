Gazzetta: “Duello azzurro a Udine: sfida da svolta per Zaniolo e Kean”

La speranza di molti tifosi è quella di rivederli presto fianco a fianco con la maglia della Nazionale. Per ora, però, Nicolò Zaniolo e Moise Kean si ritrovano da avversari in Udinese-Fiorentina, una sfida che può rappresentare un crocevia per entrambi.

È una gara delicata per l’Udinese guidata da Kosta Runjaić, reduce da tre sconfitte consecutive, ma lo è anche per la Fiorentina allenata da Paolo Vanoli. I viola, dopo un avvio complicatissimo, si ritrovano incredibilmente a lottare per la salvezza e potrebbero approfittare dei risultati negativi di Lecce e Cremonese, entrambe ferme a quota 24 punti e attese domenica allo scontro diretto.

Zaniolo e Kean hanno condiviso un tratto importante del loro percorso con l’Italia: prima nell’Under 21 di Gigi Di Biagio e poi in quella di Paolo Nicolato, oltre ai primi mesi del 2025 trascorsi insieme a Firenze. Un periodo vissuto in modo molto diverso: esaltante per Kean, protagonista della sua miglior stagione, più complicato per Zaniolo, che ha trovato poco spazio con Raffaele Palladino e ha chiuso la sua esperienza al Viola Park tra tensioni e poche presenze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.