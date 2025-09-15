Caputo: "Kean deve sbloccarsi. Piccoli? Vediamo come si calerà nel mondo Fiorentina"

Ciccio Caputo: "Fiorentina-Napoli? Non mi aspettavo un risultato così netto

Ciccio Caputo, ex attaccante di Empoli e Sassuolo, ha detto la sua sulla situazione della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio.

Sull'ultima sfida, Fiorentina-Napoli:

"Contro il Napoli in questo momento è difficile per tutti, ma non mi aspettavo un risultato così netto. La Fiorentina ha avuto le sue occasioni, ma nel primo tempo loro sono stati più determinanti".

L'opinione di Ciccio Caputo su Moise Kean:

"Contro il Napoli ha avuto le sue occasioni. A volte va bene, altre no. È in un momento in cui alla Fiorentina non gli gira bene, perché in Nazionale ha fatto vedere quanto era in forma. Un giocatore come lui può giocare con chiunque davanti. Deve solo sbloccarsi e ripartire".

Le ultime parole su Roberto Piccoli:

"Ci ho giocato assieme ad Empoli. Roberto è un grande lavoratore, si sbatte tanto per la squadra. Non ha mai fatto tantissimi gol in carriera, ma ha un grandissimo potenziale. Bisogna vedere come si cala nel mondo Fiorentina".