Notizie Roberto Piccoli Fiorentina

Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”
07 maggio 2026 10:02
Gazzetta: "Piccoli verso la quinta da titolare, ma il futuro resta legato a Kean e al nuovo tecnico"
25 aprile 2026 10:33
CorSport: "Paratici, missione attacco: tra conferme e rivoluzioni per il futuro offensivo"
22 aprile 2026 09:43
Vanoli: "Oggi è una partita importante. Solomon in panchina per una scelta di gestione"
20 aprile 2026 20:34
Bucciantini: "Contro il Verona farei giocare Piccoli. Kean? Non capisco perché Gattuso lo abbia tolto"
02 aprile 2026 20:59
Vanoli: "Dobbiamo rendere stabili le prestazioni evitando alti e bassi, Piccoli è un diamante grezzo"
18 marzo 2026 21:07
Mutu: "Ho sempre creduto nella salvezza della Fiorentina. Kean mi aspettavo più maturità da parte sua
18 marzo 2026 18:40
Sfida al passato con l’obiettivo di ritrovarsi per il futuro: Piccoli sfida il suo Cagliari
22 gennaio 2026 11:12
Piccoli: "Stiamo prendendo gamba e ritmo, dobbiamo spingere in allenamento, con il mister che ci ammazza"
18 gennaio 2026 18:43
Sohm, Piccoli e 44 milioni in panchina: l'emblema di un mercato estivo fallimentare
29 dicembre 2025 10:43
Monelli: "La Fiorentina è più forte delle squadre che ha sopra in classifica, ma non l'ha dimostrato"
02 dicembre 2025 14:46
Giordano: "Piccoli fa gioco. Kean? Non deve giocare da solo. Possono giocare insieme in un 5-3-2"
23 ottobre 2025 14:45
Monti: "Ndour? Ha fisicità e tiro. Milan-Fiorentina? Se è al massimo scelgo Kean tutta la vita"
18 ottobre 2025 13:31
Rebus tattico e Piccoli al posto di Kean: le mosse di Pioli per provare a sbancare San Siro
17 ottobre 2025 08:17
Ascari: "Nicolussi Caviglia e Piccoli in Nazionale? Mi sembra si sia caduti abbastanza in basso"
16 ottobre 2025 13:19
Orlando: "Piccoli? Più predisposto al dialogo con Gud rispetto a Kean. Può reggere là davanti"
14 ottobre 2025 13:37
Polverosi, Fiorentina: "Gudmundsson un fantasma. Kean e Piccoli? Hanno troppe cose in comune"
14 ottobre 2025 13:26
Brovarone netto su Piccoli: "Non è un bomber, i numeri parlano chiaro: oltre alla forza non vedo altro"
13 ottobre 2025 20:17
Orlando difende Piccoli: "Sente la porta, ha grandi qualità ed è un giocatore molto interessante"
08 ottobre 2025 22:00
Selvaggi assicura: "Piccoli tra 5 anni sarà uno dei più forti. Il prezzo? Vale più di 20 milioni"
02 ottobre 2025 17:41
Piccinetti attacca: "Dodo e Sohm non all'altezza. In attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli"
01 ottobre 2025 13:35
Brambati: "Piccoli? Costo eccessivo. La piazza di Firenze ti mangia, non so se reggerà le pressioni"
25 settembre 2025 15:52
Caputo: "Kean deve sbloccarsi. Piccoli? Vediamo come si calerà nel mondo Fiorentina"
15 settembre 2025 14:45
TMW: “Piccoli firmerà un contratto di 5 anni con la Fiorentina, domani o sabato le visite mediche”
21 agosto 2025 12:56
Da Cagliari, La Fiorentina resta interessata a Piccoli per l'attacco. C'è anche il Bologna
13 luglio 2025 18:32
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