Giordano: “Piccoli fa gioco. Kean? Non deve giocare da solo. Possono giocare insieme in un 5-3-2”

Bruno Giordano, ex allenatore e calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito all’attacco della Fiorentina. Ecco le sue parole.

La coppia Piccoli-Kean

“Piccoli mi piace tanto e Kean ha dimostrato di essere fortissimo, però per un attaccante paghi il momento no della squadra. L’anno scorso la Fiorentina offriva tante occasioni al giocatore e quest’anno poche però lo vedi che è sempre molto pericoloso. Piccoli è un giocatore che fa gioco, è forte di testa, sa allungare la squadra, va a pressare su i difensori, è un attaccante moderno che va a fare tutte queste situazioni però deve prendere un pochino più di confidenza con il gol. E’ cambiato proprio il modo di interpretare il calcio, i difensori sono penalizzati, adesso è tutto a favore dell’attaccante”.

Prosegue:

“Possono giocare insieme in un 5-3-2 perché sono due giocatori di movimento che sanno giocare a calcio, ne puoi mettere anche cinque davanti se sono forti perché poi gli spazi li trovano loro. Non è vero che Kean ha bisogno di giocare da solo perché poi lo vediamo in Nazionale con Retegui e fa bene. Io credo che Piccoli possa giocare più di prima punta e Kean girargli intorno”.