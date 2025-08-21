TMW: “Piccoli firmerà un contratto di 5 anni con la Fiorentina, domani o sabato le visite mediche”

La Fiorentina fa sul serio per Roberto Piccoli. Secondo quanto raccolto da TMW, è in via di definizione l'affare che porterà l'attaccante a vestire la maglia viola: al Cagliari andranno 25 milioni di...

La Fiorentina fa sul serio per Roberto Piccoli. Secondo quanto raccolto da TMW, è in via di definizione l'affare che porterà l'attaccante a vestire la maglia viola: al Cagliari andranno 25 milioni di euro più bonus, che, qualora dovessero concretizzarsi tutti, lo renderebbero l'acquisto più costoso nella storia del club gigliato. Un'operazione che fa ben sperare per le ambizioni della squadra di Stefano Pioli.

L'attaccante svolgerà le visite mediche tra la giornata di domani e quella di sabato, poi firmerà un contratto di 5 anni. Difficile che comunque possa essere a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra, in programma domenica alle 18.30. Oggi invece la Fiorentina scenderà in campo alle 20 a Presov, in Slovacchia, per l'andata dei playoff di Conference League contro il Polissya.

Il classe 2001 è un centravanti molto bravo di testa, fisicamente in grado di far salire la squadra e abile nell'attacco alla profondità. Nell'idea del tecnico esiste la possibilità che lui possa essere qualcosa di più di un semplice vice-Kean, visto anche l'investimento fatto: non è affatto da escludere l'opzione che prevede lui e l'ex Juventus dal primo minuto con un trequartista come Albert Gudmundsson a supporto. Da capire poi quanto e come verrà utilizzato invece Edin Dzeko, che compirà 40 anni a marzo. Lo scrive Tuttomercatoweb