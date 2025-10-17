17 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:35

Rebus tattico e Piccoli al posto di Kean: le mosse di Pioli per provare a sbancare San Siro

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

17 Ottobre · 08:17

Con Kean e Pongracic probabilmente ai box, Pioli potrebbe riproporre la difesa a tre con Comuzzo nel pacchetto difensivo e Piccoli al posto di Moise Kean

Tra poco più di quarantotto ore la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro il Milan. Nella giornata di oggi, alle ore 14:30 parlerà Stefano Pioli per la consueta conferenza stampa di anti- vigilia al Viola Park.
L’allenatore presenterà la sfida di campionato, concedendo magari qualche indicazione tattica ai giornalisti. Fosse solo sul modulo, per capire se darà continuità al 3-4-2-1 o se ripartirà dal classico 3-5-2.
Per quel che riguarda gli undici titolari, spazio a De Gea dietro Comuzzo presumibilmente al posto di Pongracic non al top, poi Pablo Mari e capitan Luca Ranieri sul centro-sinistra.
Sulla fascia destra dovrebbe essere sempre confermato il brasiliano Dodò con i cui procurato la dirigenza viola sta cercando di riallacciare. A centrocampo è previsto l’impiego di Mandragora, favorito su Sohm assieme a Nicolussi Caviglia che può fungere da vertice basso o da mediano d’impostazione a seconda dello schieramento. A sinistra Gosens con Gazzini sula trequarti e Gudmundsson dietro la punta.
Roberto Piccoli con ogni probabilità subentrerà a Kean alle prese con l’infortunio alla caviglia da cui sta cercando di recuperare in fretta, come riportato dal Corriere dello Sport – Stadio.

