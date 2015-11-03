Notizie Ac Milan Fiorentina

Di Marzio: "La Fiorentina deve smentire le voci di Milan e Roma per Paratici, questa situazione va chiarita"
11 maggio 2026 13:47
Nazione: “Milan e Atletico su Fagioli. Ma la Fiorentina lo cede solo con una maxi offerta da 40 milioni”
26 aprile 2026 08:05
Tuttosport rivela: "Allegri vuole Fagioli al Milan, ma la Fiorentina fa muro. Anche l'Atletico Madrid interessato"
25 aprile 2026 11:52
Milan su Fagioli. Tuttosport: “Allegri lo vuole per un centrocampo stellare. Fiorentina? Via solo con una maxi offerta”
24 aprile 2026 09:42
CM.com scrive: "Allegri chiama Fagioli: il pupillo di sempre può diventare il grande colpo del Milan"
23 aprile 2026 23:31
TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"
16 aprile 2026 18:36
Il Milan vince 3-2 sul Torino, che resta fermo a 33 punti a +5 dalla Fiorentina con una partita in meno
21 marzo 2026 20:17
Allegri: "Vincere non era semplice ma La Fiorentina ha creato poco. Leao meglio con Gimenez "
19 ottobre 2025 23:42
Allegri fa la conta in attacco, Nkunku non recupera: contro la Fiorentina toccherà a Leao e Gimenez
18 ottobre 2025 19:21
Rebus tattico e Piccoli al posto di Kean: le mosse di Pioli per provare a sbancare San Siro
17 ottobre 2025 08:17
Terracciano: "Arrivare in una grande squadra motivo d'orgoglio, avevo un gran rapporto con Italiano"
12 agosto 2025 12:03
Il Milan non riscatta Sottil e lo saluta: "Grazie di tutto, ti auguriamo il meglio per il futuro"
28 giugno 2025 12:35
Longari: “Fortini è molto apprezzato dal Milan ma la Fiorentina lo vuole trattenere”
16 giugno 2025 18:05
Il Milan ha pochi giorni per preparare la Fiorentina, mercoledì giocherà il derby contro l'Inter
31 marzo 2025 13:04
Sottil: "Sono milanista fin da bambino, Guidi è stato importante per me quando arrivai alla Fiorentina"
25 febbraio 2025 16:42
Palladino: “Dobbiamo migliorare nella fase di gioco, Kean ha ancora margini di miglioramento”
06 ottobre 2024 23:33
Milan nel caos: Fonseca a rischio esonero anche se vince il derby, tra i possibili sostituti spunta Sarri
19 settembre 2024 12:34
Chalanoglu si vendica e sfotte i tifosi del Milan su Instagram dopo aver vinto campionato e derby
23 aprile 2024 11:52
Mancini segna e con una maglietta dedica il gol a Mattia Giani: "Per sempre con noi"
19 aprile 2024 10:44
Marino, pres. Gattuso club Corigliano: "Commisso e Rino due calabresi capatosta. Il pregio? L'umiltà"
07 giugno 2021 13:28
Bonaventura: "Sofferto poco e creato tanto. Sconfitta ingiusta, ma gara non da buttare"
14 febbraio 2021 18:07
Il ricordo di Antognoni a DAZN: "Maradona era un amico. Riuscì a unire tutte le tifoserie"
29 novembre 2020 15:07
Dragowski a Dazn: "Prandelli ha avuto poco tempo per lavorare però ha già messo qualcosa di suo"
29 novembre 2020 14:53
Dal gol qualificazione alla tribuna. Tofol Montiel non ci sarà per la gara contro il Milan
29 novembre 2020 14:41
De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"
28 novembre 2020 18:34
Ds Francoforte sull'affare Rebic: "Abbiamo trovato la soluzione adeguata al periodo economicamente duro"
14 settembre 2020 14:10
Boateng in uscita, oltre al Verona c'è anche una pretendente spagnola: il Las Palmas
09 settembre 2020 15:19
Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan
09 settembre 2020 14:45
Pioli su Chiesa: "Federico al Milan? In questo periodo si scrivono tante cose"
06 settembre 2020 15:15
La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO
19 luglio 2020 19:12
F. Galli a Radio Bruno: "Cutrone non molla mai, neanche in allenamento. E' una risorsa per la Fiorentina"
18 luglio 2020 16:40
Milan, Pioli: "Prima del Covid eravamo settimi e lo siamo ancora. Non siamo contenti"
11 luglio 2020 17:04
Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli
29 giugno 2020 16:25
Calciomercato.com: "Incontro fra l'agente di Milenkovic e il Milan prossima settimana"
28 giugno 2020 15:52
Pentimento Rebic, il croato si scusa con tecnico e compagni dopo il rosso diretto di ieri. I dettagli
13 giugno 2020 23:57
Scaroni: "Le Belle Arti ci danno ragione sul Meazza, non si tratta di monumento. Nessuno stadio lo è"
01 giugno 2020 13:30
Amauri a Sky Sport: "Nel 2012 dovevo andare al Milan, non alla Fiorentina"
21 maggio 2020 23:19
Oggi spegne 62 candeline l'ex portiere viola Giovanni Galli. Auguri dalla redazione di Labaroviola
29 aprile 2020 14:02
Yonghong Li su Commisso: "I suoi manager sono arroganti. L'offerta per il Milan fu irrisoria.."
28 aprile 2020 17:47
SportMediaset, il Milan è pronto a prendere Tonali del Brescia per 30 milioni più Plizzari
14 aprile 2020 01:31
Pioli: "Era sua la prima domanda, se ne va un riferimento. Sarei subito venuto a salutarlo un'ultima volta.."
06 aprile 2020 20:23
Eranio: "Cutrone poteva evitare di esultare contro una squadra che ti ha dato tanto per un rigore dubbio"
24 febbraio 2020 22:38
Cecchi: "Il gol di Ibrahimovic nel calcio non si annulla mai. Cosa doveva fare segarsi il braccio?"
23 febbraio 2020 21:22
Dragowski: "Questo punto si deve rispettare ma...potevamo fare qualcosa di più"
23 febbraio 2020 11:18
Milan, ecco la lista dei convocati nella gara con la Fiorentina: out Kjaer ma torna Çalhanoğlu
21 febbraio 2020 21:14
Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati da Iachini nella sfida contro il Milan
21 febbraio 2020 19:34
Pistocchi: "Valeri decise la semifinale di Coppa Italia Juventus-Napoli con un arbitraggio imbarazzante"
14 febbraio 2020 12:32
TMW, Paquetà ha chiesto di non essere convocato dal Milan nel prossimo match. Il suo agente...
23 gennaio 2020 21:01
Moggi: "Il Milan è stato troppo frettoloso a cedere Cutrone e ora la viola ne trae benefici"
16 gennaio 2020 22:28
Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."
07 gennaio 2020 13:41
Dalla Spagna: l'Atletico Madrid cerca un bomber. Si punta Piatek dopo il no di Cavani
30 dicembre 2019 17:56
Inzaghi: "Con la Fiorentina e il Milan dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto noi"
09 novembre 2019 17:26
Pioli: "Qui al Milan ho trovato la società più vicina alla squadra. Mai in carriera mi è capitato.."
30 ottobre 2019 20:23
Kessié: "Milan-Fiorentina è stata una partita difficile per tutti: tifosi, società e giocatori"
16 ottobre 2019 21:56
Graziani: "Pioli? Per carità è un buon allenatore, non è all’altezza di risollevare il Milan"
13 ottobre 2019 14:45
Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"
10 ottobre 2019 21:04
Reina: "La gara con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato il Torino"
03 ottobre 2019 21:52
Albertosi: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su"
29 settembre 2019 18:36
Commisso: "Un anno fa potevo essere al Milan ma sono contentissimo di aver preso la Fiorentina"
29 settembre 2019 18:03
De Paul inizia dalla panchina il match dell'Udinese contro il Milan. Al suo posto gioca Fofana
25 agosto 2019 17:51
Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club
18 agosto 2019 13:09
Tuttosport, il centrocampista Montolivo sta pensando di appendere gli scarpini al chiodo
14 agosto 2019 11:14
Basile: "La trattativa per Suso con il Milan indica la dimensione a cui punta la nuova Fiorentina"
11 agosto 2019 20:41
Gazzetta, la viola sta trattando per Suso del Milan. Ha una clausola di 40 milioni ma 30-32 potrebbero bastare
11 agosto 2019 08:30
Primo All.Ranieri: "Orgoglioso di lui, a 19 anni comanda la difesa. Segue orme di Zaniolo.."
27 luglio 2019 16:30
Skysport: Sorpasso Roma per Veretout. Offerta da 19Mln. Intesa coi viola ad un passo
15 luglio 2019 23:41
Archivio