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Notizie Ac Milan Fiorentina

Di Marzio: "La Fiorentina deve smentire le voci di Milan e Roma per Paratici, questa situazione va chiarita"

11 maggio 2026 13:47

Nazione: “Milan e Atletico su Fagioli. Ma la Fiorentina lo cede solo con una maxi offerta da 40 milioni”

26 aprile 2026 08:05

Tuttosport rivela: "Allegri vuole Fagioli al Milan, ma la Fiorentina fa muro. Anche l'Atletico Madrid interessato"

25 aprile 2026 11:52

Milan su Fagioli. Tuttosport: “Allegri lo vuole per un centrocampo stellare. Fiorentina? Via solo con una maxi offerta”

24 aprile 2026 09:42

CM.com scrive: "Allegri chiama Fagioli: il pupillo di sempre può diventare il grande colpo del Milan"

23 aprile 2026 23:31

TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"

16 aprile 2026 18:36

Il Milan vince 3-2 sul Torino, che resta fermo a 33 punti a +5 dalla Fiorentina con una partita in meno

21 marzo 2026 20:17

Allegri: "Vincere non era semplice ma La Fiorentina ha creato poco. Leao meglio con Gimenez "

19 ottobre 2025 23:42

Allegri fa la conta in attacco, Nkunku non recupera: contro la Fiorentina toccherà a Leao e Gimenez

18 ottobre 2025 19:21

Rebus tattico e Piccoli al posto di Kean: le mosse di Pioli per provare a sbancare San Siro

17 ottobre 2025 08:17

Terracciano: "Arrivare in una grande squadra motivo d'orgoglio, avevo un gran rapporto con Italiano"

12 agosto 2025 12:03

Il Milan non riscatta Sottil e lo saluta: "Grazie di tutto, ti auguriamo il meglio per il futuro"

28 giugno 2025 12:35

Longari: “Fortini è molto apprezzato dal Milan ma la Fiorentina lo vuole trattenere”

16 giugno 2025 18:05

Il Milan ha pochi giorni per preparare la Fiorentina, mercoledì giocherà il derby contro l'Inter

31 marzo 2025 13:04

Sottil: "Sono milanista fin da bambino, Guidi è stato importante per me quando arrivai alla Fiorentina"

25 febbraio 2025 16:42

Palladino: “Dobbiamo migliorare nella fase di gioco, Kean ha ancora margini di miglioramento”

06 ottobre 2024 23:33

Milan nel caos: Fonseca a rischio esonero anche se vince il derby, tra i possibili sostituti spunta Sarri

19 settembre 2024 12:34

Chalanoglu si vendica e sfotte i tifosi del Milan su Instagram dopo aver vinto campionato e derby

23 aprile 2024 11:52

Mancini segna e con una maglietta dedica il gol a Mattia Giani: "Per sempre con noi"

19 aprile 2024 10:44

Marino, pres. Gattuso club Corigliano: "Commisso e Rino due calabresi capatosta. Il pregio? L'umiltà"

07 giugno 2021 13:28

Bonaventura: "Sofferto poco e creato tanto. Sconfitta ingiusta, ma gara non da buttare"

14 febbraio 2021 18:07

Il ricordo di Antognoni a DAZN: "Maradona era un amico. Riuscì a unire tutte le tifoserie"

29 novembre 2020 15:07

Dragowski a Dazn: "Prandelli ha avuto poco tempo per lavorare però ha già messo qualcosa di suo"

29 novembre 2020 14:53

Dal gol qualificazione alla tribuna. Tofol Montiel non ci sarà per la gara contro il Milan

29 novembre 2020 14:41

De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"

28 novembre 2020 18:34

Ds Francoforte sull'affare Rebic: "Abbiamo trovato la soluzione adeguata al periodo economicamente duro"

14 settembre 2020 14:10

Boateng in uscita, oltre al Verona c'è anche una pretendente spagnola: il Las Palmas

09 settembre 2020 15:19

Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan

09 settembre 2020 14:45

Pioli su Chiesa: "Federico al Milan? In questo periodo si scrivono tante cose"

06 settembre 2020 15:15

La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO

19 luglio 2020 19:12

F. Galli a Radio Bruno: "Cutrone non molla mai, neanche in allenamento. E' una risorsa per la Fiorentina"

18 luglio 2020 16:40

Milan, Pioli: "Prima del Covid eravamo settimi e lo siamo ancora. Non siamo contenti"

11 luglio 2020 17:04

Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli

29 giugno 2020 16:25

Calciomercato.com: "Incontro fra l'agente di Milenkovic e il Milan prossima settimana"

28 giugno 2020 15:52

Pentimento Rebic, il croato si scusa con tecnico e compagni dopo il rosso diretto di ieri. I dettagli

13 giugno 2020 23:57

Scaroni: "Le Belle Arti ci danno ragione sul Meazza, non si tratta di monumento. Nessuno stadio lo è"

01 giugno 2020 13:30

Amauri a Sky Sport: "Nel 2012 dovevo andare al Milan, non alla Fiorentina"

21 maggio 2020 23:19

Oggi spegne 62 candeline l'ex portiere viola Giovanni Galli. Auguri dalla redazione di Labaroviola

29 aprile 2020 14:02

Yonghong Li su Commisso: "I suoi manager sono arroganti. L'offerta per il Milan fu irrisoria.."

28 aprile 2020 17:47

SportMediaset, il Milan è pronto a prendere Tonali del Brescia per 30 milioni più Plizzari

14 aprile 2020 01:31

Pioli: "Era sua la prima domanda, se ne va un riferimento. Sarei subito venuto a salutarlo un'ultima volta.."

06 aprile 2020 20:23

Eranio: "Cutrone poteva evitare di esultare contro una squadra che ti ha dato tanto per un rigore dubbio"

24 febbraio 2020 22:38

Cecchi: "Il gol di Ibrahimovic nel calcio non si annulla mai. Cosa doveva fare segarsi il braccio?"

23 febbraio 2020 21:22

Dragowski: "Questo punto si deve rispettare ma...potevamo fare qualcosa di più"

23 febbraio 2020 11:18

Milan, ecco la lista dei convocati nella gara con la Fiorentina: out Kjaer ma torna Çalhanoğlu

21 febbraio 2020 21:14

Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati da Iachini nella sfida contro il Milan

21 febbraio 2020 19:34

Pistocchi: "Valeri decise la semifinale di Coppa Italia Juventus-Napoli con un arbitraggio imbarazzante"

14 febbraio 2020 12:32

TMW, Paquetà ha chiesto di non essere convocato dal Milan nel prossimo match. Il suo agente...

23 gennaio 2020 21:01

Moggi: "Il Milan è stato troppo frettoloso a cedere Cutrone e ora la viola ne trae benefici"

16 gennaio 2020 22:28

Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."

07 gennaio 2020 13:41

Dalla Spagna: l'Atletico Madrid cerca un bomber. Si punta Piatek dopo il no di Cavani

30 dicembre 2019 17:56

Inzaghi: "Con la Fiorentina e il Milan dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto noi"

09 novembre 2019 17:26

Pioli: "Qui al Milan ho trovato la società più vicina alla squadra. Mai in carriera mi è capitato.."

30 ottobre 2019 20:23

Kessié: "Milan-Fiorentina è stata una partita difficile per tutti: tifosi, società e giocatori"

16 ottobre 2019 21:56

Graziani: "Pioli? Per carità è un buon allenatore, non è all’altezza di risollevare il Milan"

13 ottobre 2019 14:45

Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"

10 ottobre 2019 21:04

Reina: "La gara con la Fiorentina è totalmente all’opposto di come abbiamo affrontato il Torino"

03 ottobre 2019 21:52

Albertosi: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su"

29 settembre 2019 18:36

Commisso: "Un anno fa potevo essere al Milan ma sono contentissimo di aver preso la Fiorentina"

29 settembre 2019 18:03

De Paul inizia dalla panchina il match dell'Udinese contro il Milan. Al suo posto gioca Fofana

25 agosto 2019 17:51

Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club

18 agosto 2019 13:09

Tuttosport, il centrocampista Montolivo sta pensando di appendere gli scarpini al chiodo

14 agosto 2019 11:14

Basile: "La trattativa per Suso con il Milan indica la dimensione a cui punta la nuova Fiorentina"

11 agosto 2019 20:41

Gazzetta, la viola sta trattando per Suso del Milan. Ha una clausola di 40 milioni ma 30-32 potrebbero bastare

11 agosto 2019 08:30

Primo All.Ranieri: "Orgoglioso di lui, a 19 anni comanda la difesa. Segue orme di Zaniolo.."

27 luglio 2019 16:30

Skysport: Sorpasso Roma per Veretout. Offerta da 19Mln. Intesa coi viola ad un passo

15 luglio 2019 23:41

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