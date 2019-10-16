Kessié: "Milan-Fiorentina è stata una partita difficile per tutti: tifosi, società e giocatori"

Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha parlato a Milan Tv anche della sconfitta con la Fiorentina in campionato: "Dobbiamo fare di tutto per riconquistare la fiducia dei nostri tifosi, Milan-Fio...

Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha parlato a Milan Tv anche della sconfitta con la Fiorentina in campionato: "Dobbiamo fare di tutto per riconquistare la fiducia dei nostri tifosi, Milan-Fiorentina è stata una partita difficile per tutti: tifosi, società e giocatori".