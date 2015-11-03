Notizie Kessie Fiorentina

TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"
11 aprile 2026 15:55
Nazione svela: “Sohm arrivato su impulso di Pioli, a chi avrebbe preferito soltanto il fedelissimo Kessie”
17 novembre 2025 09:39
TMW: "Kessie resterà in Arabia, andrà via a parametro 0 la prossima estate per tornare in Europa"
24 agosto 2025 12:43
Gazzetta: "Kessié alla Fiorentina? L'ingaggio resta fuori portata, poi c'è concorrenza"
01 agosto 2025 10:13
Nazione: “Kessié vuole ingaggio da 6 milioni, cifra fuori portata. La Fiorentina va su Sohm”
30 luglio 2025 09:07
Roberto Ripa: "Se la Fiorentina non cede gli esuberi non può permettersi l'ingaggio di Kessiè"
29 luglio 2025 18:56
Di Gennaro: "Kessié guadagna 14 milioni, non so se vuole l'Italia. Sohm sarebbe ottimo"
29 luglio 2025 17:09
Pedullà: "Kessiè chiede 5/6 milioni d'ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo"
29 luglio 2025 15:58
Gazzetta: “Kessié-Fiorentina trattativa in salita. Il piano B resta Sohm del Parma”
29 luglio 2025 09:29
TMW riporta: "Fabbian piace molto alla Fiorentina, il giocatore è un obiettivo di Pradé per la mediana"
28 luglio 2025 18:34
Galli: "Comuzzo da tenere, Kessié potrebbe fare la differenza. Felice per Kean, ha mandato un segnale"
28 luglio 2025 15:19
Gazzetta: “Kessié operazione difficile ma c’è tempo, la Fiorentina può offrire 3 milioni più bonus”
28 luglio 2025 09:16
Nazione: “Kessié prima scelta ma deve fare lui il primo passo. Sohm è il piano B”
28 luglio 2025 08:54
Dall'Arabia riportano: "Il Leeds s'iscrive alla corsa per Kessié, ma lui vuole l'Italia"
27 luglio 2025 11:16
Nazione: “La Fiorentina attende il primo segnale da Kessié. Prossima settimana importante”
27 luglio 2025 09:55
Corriere Fiorentino: “Kessié il sogno della Fiorentina, ma ci sono dei piani B. Prima le uscite”
27 luglio 2025 09:34
"Kean ancora in viola? ha pensato alla carriera, al piacere di giocare e di farlo a Firenze"
26 luglio 2025 23:12
"Kessie difficile, non è adatto al centrocampo della Fiorentina ed il meglio lo ha già dato"
26 luglio 2025 22:41
Tuttosport: “Per il centrocampo della Juve spuntano i nomi di Kessie e Amrabat”
26 luglio 2025 16:36
Repubblica: "Doppio colpo Kessié-Sohm possibile ma alla Fiorentina serve un'uscita"
26 luglio 2025 10:42
Repubblica: "La Fiorentina offre ingaggio da 3,5 milioni+bonus a Kessié. In contatto con Pioli"
26 luglio 2025 10:29
Fabrizio Romano: "La Fiorentina si è informata 2 settimane fa per Kessiè. Ci sono tanti club interessati al giocatore"
26 luglio 2025 10:09
Corriere dello Sport: "La Fiorentina farà un tentativo per Kessié sperando nella sua volontà"
26 luglio 2025 09:49
Bucchioni: "Kessié-Fagioli sarebbe coppia straordinaria. Vuole l'Italia, ma è complicato per la Fiorentina"
25 luglio 2025 18:31
Pedullà: "Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto"
25 luglio 2025 15:12
Gazzetta: "Kessié vuole l'Italia, la Fiorentina insiste. L'ostacolo? Il maxi ingaggio da 14 milioni"
25 luglio 2025 09:08
Corriere dello Sport: “Contatti reali tra la Fiorentina e Kessié, vuole lasciare l’Al-Ahli”
25 luglio 2025 08:37
Di Marzio: "La Fiorentina insisterà per Kessié, da capire se ci sono margini per convincerlo"
24 luglio 2025 21:02
Flachi: "La permanenza di Kean fa aumentare molto le ambizioni della Fiorentina, lui è una certezza"
24 luglio 2025 18:56
Dall'Arabia rivelano: "La Fiorentina ha presentato un offerta ufficiale all'Al-Ahli per Kessie"
24 luglio 2025 11:40
TMW scrive: "Kessie non è convinto di lasciare l'Arabia prima della scadenza del contratto"
24 luglio 2025 11:07
TMW: "La Juventus vuole Kessie e gli ha offerto un contratto triennale, l'ingaggio il grande ostacolo"
23 luglio 2025 11:58
Bucchioni: "Basta con Sottil e Ikoné, vanno ceduti. Scordiamoci Kessié, non firmo per l'Europa League"
22 luglio 2025 17:29
Gazzetta: “No a Kessié, Asllani e Bennacer: la Fiorentina vuole liberarsi da ingaggi molto pesanti”
22 luglio 2025 09:05
Bressan: "Fiorentina più avanti rispetto ad altre squadre. A centrocampo serve uno come Kessié"
21 luglio 2025 23:03
Da Roma, Juventus e Fiorentina fanno sul serio per Kessié, ma è ancora nei radar della Roma
20 luglio 2025 17:37
Tuttosport riporta: "Anche la Juventus vuole Kessié, ma l'ingaggio del giocatore blocca i bianconeri"
20 luglio 2025 15:51
Gazzetta: “La Fiorentina farà un tentativo per Kessié, l’ostacolo resta l’alto ingaggio”
20 luglio 2025 09:16
Trevisani: "La Fiorentina con Pioli può puntare alla Champions. Kean l'attaccante italiano più forte"
19 luglio 2025 17:04
Pedullà: "Kessie non è e non sarà un obbiettivo della Fiorentina per costi e fattibilità dell'operazione"
19 luglio 2025 11:22
Corriere Fiorentino svela: "Milenkovic-Savic e Kessié resteranno sogni, non convincono Pioli"
19 luglio 2025 09:42
Gazzetta: "Suggestione Kessié per la Fiorentina, nodo ingaggio. In Arabia prende 14 milioni l'anno"
19 luglio 2025 09:13
Flachi su Kessié: "È un'incognita, può essere ancora competitivo? Il vantaggio può essere Pioli"
18 luglio 2025 21:42
Amoruso: "Kessiè è stato anni al limite del professionismo, ha soddisfatto l'ambizione coi soldi"
18 luglio 2025 19:36
Ordine: "Pioli conosce bene Kessiè, il dubbio sarebbero le motivazioni e le condizioni fisiche"
18 luglio 2025 19:03
Lo Monaco: "Alla Fiorentina servirebbe un De Rossi ora, Kessiè non ha quelle caratteristiche
18 luglio 2025 18:39
Pedullà: "La Fiorentina non vuole Kessiè, Sohm non è una trattativa ora. Arriva un attaccante oltre Beltran"
18 luglio 2025 15:17
De Santis: "Kessié si è proposto a tante squadre, ma nessuno per ora l'ha voluto riprendere"
18 luglio 2025 14:28
Bucchioni: "Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l'obiettivo di partenza deve essere alto"
18 luglio 2025 14:13
Moretto: "Parallelamente a Kessie la Fiorentina lavora a Sohm, trattativa avviata la distanza è minima"
18 luglio 2025 12:24
Moretto: "Kessie è il piano A della Fiorentina ma è una situazione complicata per l'ingaggio"
18 luglio 2025 12:12
Gazzetta: “Ancora nessuna offerta della Fiorentina per Sohm. Spunta l’idea di un ritorno di Kessié”
18 luglio 2025 09:01
Di Marzio: "Kessie è il vero obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, contatti con l'Al-Ahli"
17 luglio 2025 23:30
Nazione: "Fiorentina a caccia di un play. Bennacer, Asllani e Kessie sono i tre nomi"
14 giugno 2025 09:23
Sabatini: "Pioli in Amrabat rivede Kessié. Quello visto al Mondiale è giocatore strepitoso"
27 giugno 2023 18:52
Amrabat vuole l'Atletico. Dalla Spagna: Simeone sonda nomi top come Verratti e Kessié
23 giugno 2023 19:32
Dalla Spagna sicuri, Kessiè ha già un accordo firmato con il Barcellona per l'anno prossimo
15 marzo 2022 17:07
Altri Vlahovic crescono, Kessiè promette il rinnovo poi sparisce. Tifosi del Milan lo fischiano a San Siro
13 febbraio 2022 13:51
Dragowski è il secondo portiere ad aver parato un rigore a Kessie
30 novembre 2020 18:51
Kessie: "Pioli ci ha fatto i complimenti. Potevamo chiudere prima la partita"
29 novembre 2020 17:19
Al 37' fallo da rigore di Caceres su Theo Hernandez. Dragowski nega la doppietta dal dischetto a Kessié
29 novembre 2020 15:42
Al 24' Pezzella tocca Saelemaekers in area, per Abisso è rigore. Kessié dal dischetto fa 2-0
29 novembre 2020 15:31
Repubblica, Fiorentina interessata a Kessie. Il Milan lo valuta 20 mln. Meité e Fofana le alternative
09 gennaio 2020 11:27
Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi
17 dicembre 2019 12:40
Incredibile ma vero, vicino il rinnovo di Chiesa. Si discute sulla clausola. Centrocampo, ecco i nomi per gennaio
06 dicembre 2019 00:42
Sky, per gennaio la Fiorentina valuta Kessie del Milan e Emre Can della Juventus
03 dicembre 2019 21:08
Dalla Samp al Napoli tutti in fila per Florenzi. Spunta un possibile scambio con Kessie del Milan
16 novembre 2019 12:41
Kessié: "Milan-Fiorentina è stata una partita difficile per tutti: tifosi, società e giocatori"
16 ottobre 2019 21:56
Kessie: "Dobbiamo fare il massimo per i tre punti, è nostro dovere dare tutto"
29 settembre 2019 21:18
Albertosi: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su"
29 settembre 2019 18:36
Kessiè alla Fiorentina in cambio di Veretout e soldi ai rossoneri. È l'ultima idea del Milan
23 giugno 2019 15:11
Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...
16 aprile 2019 15:44
Dopo la lite Kessiè e Biglia si presentano insieme davanti alle telecamere: "Chiediamo scusa a tutti"
18 marzo 2019 07:34
Rissa sfiorata in panchina del Milan durante il derby. Kessiè vuole picchiare Biglia, lo fermano i compagni
17 marzo 2019 23:36
Altra tegola in casa Milan: Kessie salterà la gara contro la Fiorentina
18 dicembre 2018 21:52
Kessie porta in vantaggio il Milan a Bergamo. Se finisse così speranza viola
13 maggio 2018 19:11
Montella replica a Kessie: "Non è vero che lavoravamo poco, tutte scuse inventate dai giocatori"
27 febbraio 2018 15:47
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