Gazzetta: “Kessié-Fiorentina trattativa in salita. Il piano B resta Sohm del Parma”

La Fiorentina continua a ragionare sull’innesto di un centrocampista in grado di unire qualità e fisicità. Il profilo perfetto capace di abbinare queste due capacità è senza dubbio quello di Franck Kessié, ma l’operazione resta molto complicata. L’ivoriano ex Milan, valuta con molto piacere il ritorno in Europa, ma il suo ingaggio (14 milioni) resta proibitivo per qualsiasi club italiano. L’ultimo anno di contratto con l’Al-Ahli potrebbe favorire in qualche modo la Fiorentina, ma dovrebbe essere proprio Kessié a venire incontro alla dirigenza viola. Un motivo valido per farlo potrebbe essere quello di ritrovare Stefano Pioli dopo gli anni a Milano, sponda rossonera. La trattativa rimane comunque in salita. L’identikit di “riserva” porta al centrocampista del Parma, Simon Sohm, per il quale il club emiliano chiede 20 milioni. L’ingaggio del 24enne, che in maglia gialloblù ha segnato 4 gol la scorsa stagione, sarebbe sicuramente più alla portata di quello di Kessié. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.