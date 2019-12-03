Sky, per gennaio la Fiorentina valuta Kessie del Milan e Emre Can della Juventus

Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina sta valutando diversi profili per migliorare la sua rosa già a gennaio. I viola stanno pensando a due calciatori che hanno delle situazioni complicate al...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2019 21:08

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