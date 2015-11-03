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Notizie Emre Can Fiorentina

Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi

17 dicembre 2019 12:40

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13 dicembre 2019 13:50

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11 dicembre 2019 09:24

La Fiorentina vuole Juan Jesus, sogno Emre Can, Banega legato a Montella, Praet costa troppo. In attacco niente colpi

11 dicembre 2019 08:47

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05 dicembre 2019 13:33

Sky, per gennaio la Fiorentina valuta Kessie del Milan e Emre Can della Juventus

03 dicembre 2019 21:08

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