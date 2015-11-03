Notizie Emre Can Fiorentina

Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi
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11 dicembre 2019 08:47
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05 dicembre 2019 13:33
Sky, per gennaio la Fiorentina valuta Kessie del Milan e Emre Can della Juventus
03 dicembre 2019 21:08
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