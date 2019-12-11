Tuttosport, Emre Can alla Fiorentina? I viola vogliono un prestito, la Juventus preferisce cessione definitiva. Le ultime
Secondo quanto quanto riporta Tuttosport per Emre Can gli interessamenti sono tanti e la maggior parte arrivano proprio dalla Bundesliga. Il pressing più intenso è quello del Borussia Dortmund, mentre...
Secondo quanto quanto riporta Tuttosport per Emre Can gli interessamenti sono tanti e la maggior parte arrivano proprio dalla Bundesliga. Il pressing più intenso è quello del Borussia Dortmund, mentre il Bayern resta vigile. Ma occhio al Bayer Leverkusen: i rossoneri, in caso di miracolo Champions (cioè di sorpasso all’ultima curva sull’Atleticoì) potrebbero pensare a un ritorno in prestito dello juventino. Per la soluzione temporanea si è fatta sotto anche la Fiorentina ma in casa Juventus preferirebbero una cessione a titolo definitivo.