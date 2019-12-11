Tuttosport, Emre Can alla Fiorentina? I viola vogliono un prestito, la Juventus preferisce cessione definitiva. Le ultime

Secondo quanto quanto riporta Tuttosport per Emre Can gli interessamenti sono tanti e la maggior parte arrivano proprio dalla Bundesliga. Il pressing più intenso è quello del Borussia Dortmund, mentre...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2019 09:24

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