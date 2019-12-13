Labaro Viola

Fiorentina interessata ad Emre Can ma sul centrocampista della Juve ci sono diverse big

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina è interessata ad Emre Can. Il centrocampista della Juve è però seguito da diverse big tra le quali Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG. Ai bianconer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 13:50
Fiorentina interessata ad Emre Can ma sul centrocampista della Juve ci sono diverse big -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Juventus
Psg
Bayern Monaco
Borussia Dortmund
Emre Can
Condividi

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina è interessata ad Emre Can. Il centrocampista della Juve è però seguito da diverse big tra le quali Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG. Ai bianconeri piace Paredes quindi si potrebbe valutare un'operazione di scambio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok