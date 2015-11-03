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Notizie Bayern Monaco Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"

11 maggio 2026 14:14

Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"

02 maggio 2026 23:00

Follia Champions a Parigi: 9 gol, ribaltoni e caos totale, Psg-Bayern è già nella storia

28 aprile 2026 23:14

Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"

12 marzo 2026 14:19

Tutti pazzi per Kayode: L'ex gioiello viola seguito da Manchester City, Bayern Monaco, Juventus e Inter

08 gennaio 2026 19:22

Dalle voci sulla Fiorentina al futuro in MLS. Muller è vicino a trasferirsi in Canada al Vancouver Whitecaps

27 luglio 2025 17:25

Muller non esclude la pista USA: "Mi sto informando sulla vita negli Stati Uniti, ma ancora non so"

16 maggio 2025 16:47

Fiorentina, senti il direttore sportivo del Bayern Monaco: "Non penso che Muller si ritiri"

11 maggio 2025 12:53

Fiorentina, primo sondaggio per Thomas Müller. Di Marzio conferma l'interesse

17 aprile 2025 00:50

Dalla Germania: "La Fiorentina pensa a Thomas Muller. Attaccante che potrebbe fare il vice Kean?"

16 aprile 2025 19:36

Dalla Germania: "La Fiorentina pensa a Müller, non ha ancora deciso se ritirarsi o meno"

16 aprile 2025 08:52

Bologna trema, dalla Germania: "Il Bayern Monaco potrebbe ricomprare Zirkzee a soli 20 milioni"

06 marzo 2024 17:34

Il TG1 cancella la Fiorentina: la mitraglia di Batistuta e l'esultanza di Toni appartengono a Roma e Bayern

24 febbraio 2024 12:38

I tifosi della Salernitana sono stufi di Ribery: "Rischiamo di retrocedere e lui sta a Monaco a chiamare Frero Neuer"

20 novembre 2023 00:14

Corriere dello Sport, Bayern Monaco pensa a Grabara se parte Sommer. Fiorentina non ha fretta

31 luglio 2023 18:48

Retroscena Sommer, Fiorentina disposta a pagare la clausola nel caso saltasse accordo con l'Inter

30 luglio 2023 23:23

Presidente Bayern Monaco: "Vlahovic in un club piccolo ha dimostrato di essere top player assoluto"

06 luglio 2023 14:47

Cambia l'età di Kim, la Corea del Sud cambia le regole: ha guadagnato 2 anni sulla carta d'identità

29 giugno 2023 12:44

Toni boccia Vlahovic: "Fossi il Bayern Monaco non prenderei lui ma Osimhen, non è da alti livelli"

28 giugno 2023 14:07

Matthaus: "Vlahovic non ha segnato con la Juventus? Non importa, tanto ha segnato con la Fiorentina"

03 giugno 2023 23:16

Borja Valero rivela: "Guardiola guardava la Fiorentina per Cuadrado, ma disse che gli piacevo io"

28 febbraio 2023 22:07

Vicario poteva essere della Fiorentina per 12 milioni. Adesso lo vogliono Bayern Monaco e Juventus

21 febbraio 2023 15:56

Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero"

22 dicembre 2022 19:39

Qualcuno aveva sognato il colpo Thuram per la Fiorentina a zero. Ma andrà al Bayern Monaco

19 novembre 2022 00:00

Luca Toni non ha dubbi: "Anno bellissimo al Bayern ma alla Fiorentina ho vinto la scarpa d'oro"

04 giugno 2022 20:07

Il Bayern Monaco non si smentisce. Risultato omologato nonostante fossero 12 in campo

08 aprile 2022 15:51

Che errore del Bayern, Coman non si accorge della sostituzione e giocano in 12, poi lo stop del Var

02 aprile 2022 19:08

Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"

16 marzo 2022 15:36

Dallo stadio del Bayern a quello di Pechino, Apple Park e bosco verticale. Chi farà il Nuovo Franchi

09 marzo 2022 14:53

Il giorno della ladrata, 17 Febbraio 2010, il Bayern Monaco ruba alla Fiorentina il sogno Champions

17 febbraio 2022 18:00

TMW, la Juve ha voluto prendere subito Vlahovic per paura che in estate andasse al Bayern Monaco

26 gennaio 2022 23:33

Bucchioni: "Vlahovic al Bayern Monaco pista concreta per giugno, aria di rottura con Lewandowski"

21 gennaio 2022 00:21

Odriozola si è preso la Fiorentina: tecnica, attacco, esperienza internazionale e duttilità tattica

20 gennaio 2022 18:13

Bucchioni: "Fossi la Fiorentina darei 20 milioni a Vlahovic per poi rivenderlo a 150 milioni"

04 gennaio 2022 13:59

La Fiorentina lo aveva scoperto per prima, ora Alvarez rivela: "Ho un'offerta del Bayern Monaco"

25 dicembre 2021 13:46

Rumenigge svela: "Pensammo a Chiesa quando era alla Fiorentina, ricorda Robben"

08 dicembre 2021 11:07

Dalla Germania: Bayern Monaco sonda Vlahovic. Intermediari a lavoro: sarà l'erede di Lewandoski?

12 novembre 2021 13:02

Dalla Germania, Ribery può tornare al Bayern Monaco ma per ora è solo una suggestione

05 agosto 2021 20:29

Tutta Europa pazza per Chiesa, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea pronti a fare follie

14 luglio 2021 13:47

Javi Martinez: "Mi piacerebbe provare una nuova esperienza dopo esser stato bene al Bayern"

01 dicembre 2020 19:28

Prandelli mette Ribéry al centro del progetto. Tra i due la stima nasce ai tempi di Ovrebo

12 novembre 2020 11:12

Radio Bruno, Ribery ha scelto di lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione. Il motivo...

17 ottobre 2020 14:26

Dopo il furto la famiglia Ribery sceglie di abbandonare Firenze, resteranno a Monaco. Franck solo a Firenze

04 ottobre 2020 16:07

Javi Martinez ha accettato il Real Sociedad. Mai cercato dalla Fiorentina

27 agosto 2020 20:36

Bianchi: "Per Ribery sono stato vicinissimo alla Fiorentina. Vi racconto quando Franck..."

27 agosto 2020 13:38

Rummenigge: "Ribery si trova molto bene alla Fiorentina. Appena abbiamo vinto la Champions..."

27 agosto 2020 12:57

Dalla Germania, Fiorentina sempre in corsa per Javi Martinez. Il Bayern chiede almeno 10 milioni

25 agosto 2020 23:41

Javi Martinez alla Fiorentina è una bufala, mistero Thiago Silva. Chiesa...

22 agosto 2020 14:08

Nazione, Javi Martinez, il Bayern apre alla cessione ma c'è un ostacolo che la Fiorentina...

18 agosto 2020 08:32

Sky Sport, Javi Martinez vuole la Fiorentina, il Bayern apre alla sua cessione. L'unico nodo da sciogliere...

17 agosto 2020 11:11

Sky Sport, spunta l'idea Javi Martinez del Bayern Monaco. Un ruolo importante lo può avere...

15 agosto 2020 18:08

Quando Ribery fece piangere Lukaku, lo strano caso del rigore maledetto

22 luglio 2020 16:34

Nazione, per Mario Gotze garantisce Ribery. L’incognita? Il livello fisico

20 luglio 2020 09:51

Indizio social? Mandzukic e quello scambio di battute su IG con Ribery...

12 luglio 2020 18:55

FOTO e VIDEO, ecco la casa svaligiata di Ribery: "Adesso decido per la mia famiglia"

06 luglio 2020 14:49

Castillo ricorda Firenze: "Ho vissuto l'esperienza più grande della carriera. Giocai poco? Perfino Jovetic.."

25 giugno 2020 22:32

Ribery contro Ronaldo: "Nel 2013 dovevo vincere il pallone d'oro, ho vinto tutto da protagonista"

19 giugno 2020 18:08

Alaba su Ribery: "Sono il suo fratellino. Al Bayern mi ha sostenuto e consigliato per migliorarmi"

02 maggio 2020 00:28

Toni: "A Firenze la mia consacrazione. Ribery? L'ho convinto io a scegliere la Fiorentina"

05 aprile 2020 14:03

Gilardino: "Il gol alla Juve al 90' l'emozione più grande. Bayern? Eravamo incazzati neri.."

02 aprile 2020 19:04

Ex presidente Bayern Monaco: "Basta acquisti da 100 milioni di euro. Il calcio sarà diverso dopo il Coronavirus"

26 marzo 2020 19:13

Fiorentina interessata ad Emre Can ma sul centrocampista della Juve ci sono diverse big

13 dicembre 2019 13:50

Luca Toni e Franck Ribery si scambiano la maglia al Franchi: "Che bello rivederti fratello"

14 novembre 2019 18:05

Tolisso su Ribery: "Al Bayern tutti lo ammirano, importante il suo impatto nel club, dentro e fuori dal campo"

14 novembre 2019 04:08

Nelle sue dodici stagioni nel Bayern Monaco, Franck Ribery è stato espulso cinque volte...

29 ottobre 2019 08:48

Rummenigge: "Ribery alla Fiorentina? Ci ha sorpresi nella scelta. Montella l'ha messo in un ruolo intelligente"

10 ottobre 2019 20:09

ACF COMUNICATO UFFICIALE: RIBERY È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA

21 agosto 2019 13:20

Sportitalia, Fiorentina e Ribery al lavoro per l'accordo. Ballano 500 mila euro

20 agosto 2019 12:28

Dalla Germania, Ribery ha trovato l'accordo con la Fiorentina, rifiutate le altre destinazioni

20 agosto 2019 11:09

Dalla Turchia, la Fiorentina ha offerto allo svincolato Ribery 6 milioni di euro a stagione

19 agosto 2019 22:14

Bild, la Fiorentina ha fatto un'offerta per ingaggiare Franck Ribery. Su di lui ci sono tante squadre

29 luglio 2019 08:59

Toni: "L'anno prima di passare al Bayern era quasi tutto fatto con l’Inter ma rimasi a Firenze"

19 maggio 2019 13:23

Per Chiesa è asta tra Inter, Juventus e Bayern. I nerazzurri offrono Politano ma la Juventus...

15 maggio 2019 02:20

Il Bayern Monaco oltre a Chiesa, vuole acquistare Ante Rebic del Francoforte...

08 maggio 2019 19:24

Il Bayern Monaco offre 60 milioni per Chiesa. La Fiorentina rifiuta, ne vuole almeno 80. Juventus e Inter...

08 maggio 2019 01:47

Corriere dello Sport, offerta di 70 milioni del Bayern per Chiesa. La Fiorentina....

23 aprile 2019 14:41

Gazzetta, Chiesa resta alla Fiorentina solo in caso di Europa. Juventus? Il Bayern mette la freccia...

20 aprile 2019 13:26

Vi ricordate Effenberg? Adesso lavora in banca con un ruolo legato al credito sportivo

04 dicembre 2018 15:53

Il Bayern Monaco ha chiesto Milenkovic, la Fiorentina vuole 50 milioni dai tedeschi

26 ottobre 2018 12:38

Certi amori non finiscono... Rebic nuovamente nel mirino del Bayern Monaco

12 ottobre 2018 14:51

CdS, oltre a Roma e Napoli, per Chiesa bussano Chelsea e Bayern Monaco. Richiesta? 60/70mln. Ma non quest'anno...

28 luglio 2018 09:44

La Nazione, Rebic potrebbe portare 15mln. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita

21 luglio 2018 08:54

Pedullà: "Rebic vicinissimo al Bayern a cinquanta milioni. Venti alla Fiorentina"

19 luglio 2018 13:51

Europa: Rivolta VAR guidata da Bayern,Roma e Juventus? Ma la coerenza dove sta?

04 maggio 2018 12:19

Dalla Germania, il Bayern Monaco vuole ingaggiare Giuseppe Rossi per dar fiato a Robert Lewandowski

02 novembre 2017 17:15

I motivi dell'esonero di Carlo Ancelotti dal Bayern. Dal rapporto con i big ai parenti come staff

28 settembre 2017 20:12

Clamoroso in Germania, Ancelotti si dimette da allenatore del Bayern Monaco. Il sostituto sarà Sagnol

28 settembre 2017 14:41

Douglas Costa ha trovato l'accordo con la Juventus, Bernardeschi sempre piu lontano dai bianconeri

13 giugno 2017 23:50

Dirigenti del Bayern Monaco oggi a Firenze. Trattativa con la Fiorentina incorso?

08 maggio 2017 19:17

Il Bayern Monaco rivuole Mario Gomez, il centravanti segna con continuità al Wolfsburg

24 aprile 2017 01:07

Rummenigge: "Siamo stati derubati e truffati. Mai provata cosi tanta rabbia"

19 aprile 2017 16:55

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