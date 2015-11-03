Notizie Bayern Monaco Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"
11 maggio 2026 14:14
Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"
02 maggio 2026 23:00
Follia Champions a Parigi: 9 gol, ribaltoni e caos totale, Psg-Bayern è già nella storia
28 aprile 2026 23:14
Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"
12 marzo 2026 14:19
Tutti pazzi per Kayode: L'ex gioiello viola seguito da Manchester City, Bayern Monaco, Juventus e Inter
08 gennaio 2026 19:22
Dalle voci sulla Fiorentina al futuro in MLS. Muller è vicino a trasferirsi in Canada al Vancouver Whitecaps
27 luglio 2025 17:25
Muller non esclude la pista USA: "Mi sto informando sulla vita negli Stati Uniti, ma ancora non so"
16 maggio 2025 16:47
Fiorentina, senti il direttore sportivo del Bayern Monaco: "Non penso che Muller si ritiri"
11 maggio 2025 12:53
Fiorentina, primo sondaggio per Thomas Müller. Di Marzio conferma l'interesse
17 aprile 2025 00:50
Dalla Germania: "La Fiorentina pensa a Thomas Muller. Attaccante che potrebbe fare il vice Kean?"
16 aprile 2025 19:36
Dalla Germania: "La Fiorentina pensa a Müller, non ha ancora deciso se ritirarsi o meno"
16 aprile 2025 08:52
Bologna trema, dalla Germania: "Il Bayern Monaco potrebbe ricomprare Zirkzee a soli 20 milioni"
06 marzo 2024 17:34
Il TG1 cancella la Fiorentina: la mitraglia di Batistuta e l'esultanza di Toni appartengono a Roma e Bayern
24 febbraio 2024 12:38
I tifosi della Salernitana sono stufi di Ribery: "Rischiamo di retrocedere e lui sta a Monaco a chiamare Frero Neuer"
20 novembre 2023 00:14
Corriere dello Sport, Bayern Monaco pensa a Grabara se parte Sommer. Fiorentina non ha fretta
31 luglio 2023 18:48
Retroscena Sommer, Fiorentina disposta a pagare la clausola nel caso saltasse accordo con l'Inter
30 luglio 2023 23:23
Presidente Bayern Monaco: "Vlahovic in un club piccolo ha dimostrato di essere top player assoluto"
06 luglio 2023 14:47
Cambia l'età di Kim, la Corea del Sud cambia le regole: ha guadagnato 2 anni sulla carta d'identità
29 giugno 2023 12:44
Toni boccia Vlahovic: "Fossi il Bayern Monaco non prenderei lui ma Osimhen, non è da alti livelli"
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Matthaus: "Vlahovic non ha segnato con la Juventus? Non importa, tanto ha segnato con la Fiorentina"
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Borja Valero rivela: "Guardiola guardava la Fiorentina per Cuadrado, ma disse che gli piacevo io"
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Vicario poteva essere della Fiorentina per 12 milioni. Adesso lo vogliono Bayern Monaco e Juventus
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Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero"
22 dicembre 2022 19:39
Qualcuno aveva sognato il colpo Thuram per la Fiorentina a zero. Ma andrà al Bayern Monaco
19 novembre 2022 00:00
Luca Toni non ha dubbi: "Anno bellissimo al Bayern ma alla Fiorentina ho vinto la scarpa d'oro"
04 giugno 2022 20:07
Il Bayern Monaco non si smentisce. Risultato omologato nonostante fossero 12 in campo
08 aprile 2022 15:51
Che errore del Bayern, Coman non si accorge della sostituzione e giocano in 12, poi lo stop del Var
02 aprile 2022 19:08
Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"
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Dallo stadio del Bayern a quello di Pechino, Apple Park e bosco verticale. Chi farà il Nuovo Franchi
09 marzo 2022 14:53
Il giorno della ladrata, 17 Febbraio 2010, il Bayern Monaco ruba alla Fiorentina il sogno Champions
17 febbraio 2022 18:00
TMW, la Juve ha voluto prendere subito Vlahovic per paura che in estate andasse al Bayern Monaco
26 gennaio 2022 23:33
Bucchioni: "Vlahovic al Bayern Monaco pista concreta per giugno, aria di rottura con Lewandowski"
21 gennaio 2022 00:21
Odriozola si è preso la Fiorentina: tecnica, attacco, esperienza internazionale e duttilità tattica
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Bucchioni: "Fossi la Fiorentina darei 20 milioni a Vlahovic per poi rivenderlo a 150 milioni"
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La Fiorentina lo aveva scoperto per prima, ora Alvarez rivela: "Ho un'offerta del Bayern Monaco"
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Rumenigge svela: "Pensammo a Chiesa quando era alla Fiorentina, ricorda Robben"
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Dalla Germania: Bayern Monaco sonda Vlahovic. Intermediari a lavoro: sarà l'erede di Lewandoski?
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Dalla Germania, Ribery può tornare al Bayern Monaco ma per ora è solo una suggestione
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Tutta Europa pazza per Chiesa, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea pronti a fare follie
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Javi Martinez: "Mi piacerebbe provare una nuova esperienza dopo esser stato bene al Bayern"
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Prandelli mette Ribéry al centro del progetto. Tra i due la stima nasce ai tempi di Ovrebo
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Javi Martinez ha accettato il Real Sociedad. Mai cercato dalla Fiorentina
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Dalla Germania, Fiorentina sempre in corsa per Javi Martinez. Il Bayern chiede almeno 10 milioni
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Castillo ricorda Firenze: "Ho vissuto l'esperienza più grande della carriera. Giocai poco? Perfino Jovetic.."
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Toni: "A Firenze la mia consacrazione. Ribery? L'ho convinto io a scegliere la Fiorentina"
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Gilardino: "Il gol alla Juve al 90' l'emozione più grande. Bayern? Eravamo incazzati neri.."
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Ex presidente Bayern Monaco: "Basta acquisti da 100 milioni di euro. Il calcio sarà diverso dopo il Coronavirus"
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Tolisso su Ribery: "Al Bayern tutti lo ammirano, importante il suo impatto nel club, dentro e fuori dal campo"
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Nelle sue dodici stagioni nel Bayern Monaco, Franck Ribery è stato espulso cinque volte...
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Rummenigge: "Ribery alla Fiorentina? Ci ha sorpresi nella scelta. Montella l'ha messo in un ruolo intelligente"
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Sportitalia, Fiorentina e Ribery al lavoro per l'accordo. Ballano 500 mila euro
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Dalla Turchia, la Fiorentina ha offerto allo svincolato Ribery 6 milioni di euro a stagione
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Per Chiesa è asta tra Inter, Juventus e Bayern. I nerazzurri offrono Politano ma la Juventus...
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Vi ricordate Effenberg? Adesso lavora in banca con un ruolo legato al credito sportivo
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Il Bayern Monaco ha chiesto Milenkovic, la Fiorentina vuole 50 milioni dai tedeschi
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Certi amori non finiscono... Rebic nuovamente nel mirino del Bayern Monaco
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CdS, oltre a Roma e Napoli, per Chiesa bussano Chelsea e Bayern Monaco. Richiesta? 60/70mln. Ma non quest'anno...
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La Nazione, Rebic potrebbe portare 15mln. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita
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Europa: Rivolta VAR guidata da Bayern,Roma e Juventus? Ma la coerenza dove sta?
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Dalla Germania, il Bayern Monaco vuole ingaggiare Giuseppe Rossi per dar fiato a Robert Lewandowski
02 novembre 2017 17:15
I motivi dell'esonero di Carlo Ancelotti dal Bayern. Dal rapporto con i big ai parenti come staff
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Clamoroso in Germania, Ancelotti si dimette da allenatore del Bayern Monaco. Il sostituto sarà Sagnol
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Douglas Costa ha trovato l'accordo con la Juventus, Bernardeschi sempre piu lontano dai bianconeri
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Dirigenti del Bayern Monaco oggi a Firenze. Trattativa con la Fiorentina incorso?
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Il Bayern Monaco rivuole Mario Gomez, il centravanti segna con continuità al Wolfsburg
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Rummenigge: "Siamo stati derubati e truffati. Mai provata cosi tanta rabbia"
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