Il TG1 cancella la Fiorentina: la mitraglia di Batistuta e l’esultanza di Toni appartengono a Roma e Bayern

La mitraglia di Batistuta e l’esultanza con la mano che ruota all’orecchio di Toni sono due gesti che nella mente di ogni appassionato di calcio sono collegati alla Fiorentina. L’esultanza della mitraglia di Bati nasce proprio a Firenze ed è diventata un vero e proprio cult per l’argentino in maglia viola. Discorso simile per Luca Toni che ha reso celebre a tutto il mondo la sua esultanza proprio grazie ai gol segnati con la Fiorentina che gli hanno fatto vincere la scarpa d’oro e il mondiale nel 2006. Ma non tutti la pensano cosi, e al TG1, in un servizio in cui si ricordano le esultanze più celebri, Batistuta fa la mitraglia con la Roma e Toni fa il segno dell’orecchio con il Bayern Monaco. Uno smacco che non ha passato inosservato ai tanti tifosi viola che stavano guardando il telegiornale e che sui social hanno riversato tutta la loro disapprovazione. Ecco il servizio

▶️ La mitraglia di #Batistuta e l’esultanza con la maglia orecchio di #Toni sono qualcosa di legato alla #Fiorentina. Per tutti. Tranne che per il Tg1 😶 pic.twitter.com/o08HhuJIIy — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) February 24, 2024

