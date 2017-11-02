Dalla Germania, il Bayern Monaco vuole ingaggiare Giuseppe Rossi per dar fiato a Robert Lewandowski

Il Bayern ha bisogno di coprire un buco in attacco: manca la riserva di Lewandowski. Potrebbe arrivare Giuseppe Rossi che si accontenterebbe della panchina.C’è un buco, e va coperto. Anche perché già...

Il Bayern ha bisogno di coprire un buco in attacco: manca la riserva di Lewandowski. Potrebbe arrivare Giuseppe Rossi che si accontenterebbe della panchina.

C’è un buco, e va coperto. Anche perché già l’anno scorso, proprio da lì, è entrata l’acqua che ha fatto affondare la barca. Al Bayern Monacomanca la riserva di Robert Lewandowski. Il polacco è un giocatore molto integro, ma, nella passata stagione, ha saltato una gara particolarmente importante.

Non c'era infatti nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, gara che il Bayern Monaco ha perso (sbagliando un rigore…), compromettendo il proprio percorso europeo. Per tutto il calciomercato estivo si è quindi parlato di un sostituto di Lewandowski, poi però non è arrivato nessuno.

Il vero obiettivo del Bayern Monaco era infatti Alexis Sanchez, anche perché poteva giocare sia sull’esterno che come punta, ma l’Arsenal chiedeva troppo per un giocatore che, è giusto ricordarlo, è in scadenza di contratto. Per questo la trattativa di calciomercato non è mai decollata e i bavaresi sono rimasti col cerino in mano. E ora il problema si ripropone: potrebbe risolverlo

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