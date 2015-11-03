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Notizie Lewandowski Fiorentina

Da ottobre Kean è il quarto attaccante per gol in Europa. Lewandowski, Kane e Vinicius avanti con più partite giocate

25 novembre 2024 19:58

Graziani consiglia: "Fossi Italiano farei vedere i video del Bayer con Ribery, Robben e Lewandowski"

16 marzo 2022 15:36

La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"

26 febbraio 2022 12:13

Bucchioni: "Vlahovic al Bayern Monaco pista concreta per giugno, aria di rottura con Lewandowski"

21 gennaio 2022 00:21

Vlahovic, è il secondo favorito alla scarpa d'oro dopo Lewandoski, la classifica aggiornata

13 dicembre 2021 13:08

Vlahovic: "Koulibaly il difensore più duro che ho affrontato. Vorrei rubare la finalizzazione a Lewandowski"

20 novembre 2019 23:11

Dalla Germania, il Bayern Monaco vuole ingaggiare Giuseppe Rossi per dar fiato a Robert Lewandowski

02 novembre 2017 17:15

Marcolin: "Kalinic? A me sembra Lewandowski. Vi dico perché"

21 settembre 2016 15:39

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