Vlahovic, è il secondo favorito alla scarpa d’oro dopo Lewandoski, la classifica aggiornata

Vlahovic è in corsa per la scarpa d’oro del 2022. Robert Lewandowski sembra il favorito anche in questa edizione e il polacco dopo 16 partite è già quarto in classifica con la coppia Olsen-Omoijuanfo destinata a lasciare il posto a causa del fermo al loro campionato. Spicca intanto il quinto posto di Dusan Vlahovic che per i bookmaker è quotato come secondo favorito. Ricordiamo che a favore di Vlahovic va anche il numero di partite del campionato tedesco che è di 34 partite invece che di 38. Di seguito la Top 10 attuale:

1. Thomas Lehne Olsen (Norvegia, Bodo/Glimt) 39

1. Ohi Omoijuanfo (Norvegia, Molde) 39

3. Veton Berisha (Norvegia, Viking) 33

4. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern) 32

5. Dusan Vlahovic (Serbia, Fiorentina) 30

6. Patrik Schick (Repubblica Ceca, Leverkusen) 28

6. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) 28

8. Mikkel Dahl (Danimarca, HB Torshavn) 27

8. Ricardo Gomes (Capo Verde, Partizan) 27

10. Henri Anier (Estonia, Paide Linnameeskond) 26

10. Ciro Immobile (Italia, Lazio) 26

10. Karim Benzema (Francia, Real Madrid) 26

RAMADANI FINISCE NEI GUAI