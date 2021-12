Ramadani indagato per reati fiscali e riciclaggio, chiesti dei documenti alla Fiorentina

Un altro terremoto scuote il calcio italiano, come riporta Calciomercato.com nel mirino della Guardia di Finanza e della Procura di Milano finiscono Fali Ramadani e e Pietro Chiodi. I due procuratori sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori.

I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della GdF di Milano stanno eseguendo perquisizioni nei confronti dell’agente Chiodi e delle sue società, ma hanno anche presentato undici richieste di consegna di documenti, anche informatici, nei confronti di altrettanti club: Inter, Juventus, Milan, Torino, Fiorentina, Roma, Napoli, Verona, Spal, Cagliari e Frosinone.

E’ TORNATO A PARLARE SCONCERTI