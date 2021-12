Sconcerti: “Su Vlahovic deciderà Commisso in uno dei pochi momenti in cui sarà tranquillo”

Nel corso della trasmissione Pressing, in onda la domenica sera su Italia Uno, il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato della vicenda Vlahovic, queste le sue parole: “Per quanto riguarda Vlahovic la decisione la prenderà solo Commisso, solo lui può decidere se quando ci sarà la cessione, lo farà in uno dei pochi momenti in cui sarà tranquillo, credo che lo stesso Vlahovic voglia restare a gennaio per vedere come andrà a finire questa stagione in cui si sta divertendo molto” conclude Sconcerti.

