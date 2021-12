Il Torino vince e Juric zittisce a in diretta Pasqual: “Non mi pare di aver mai detto questo”

Vince il Torino contro il Bologna nell’anticipo della domenica, al termine della partita il tecnico granata è andato come di consueto ai microfoni di Dazn per l’intervista del post gara. Presente in studio come opinionista l’ex giocatore della Fiorentina Manuel Pasqual, che ha chiesto a Juric: “Qualche giorno fa ha detto che la sua squadra non ha una condizione fisica ottimale per il gioco che fa” ma il tecnico del Torino risponde subito: “Non mi sembra di aver mai detto questa cosa, no. Stavo solo parlando degli esterni alti che erano infortunati, ovvero Pjaca e Praet. La mia squadra sta bene” ammonisce Juric.

