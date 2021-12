Da Bergamo, Muriel ha chiesto la cessione all’Atalanta, è stufo di Gasperini che non lo fa giocare

Doveva essere la stagione della definitiva consacrazione quella attuale per Luis Muriel, ed invece può addirittura essere quella dell’addio all’Atalanta: l’attaccante colombiano è in basso nelle gerarchie di mister Gian Piero Gasperini, scenario che evidentemente non può soddisfare le sue esigenze.

Avvio di stagione col botto col gol all’esordio, poi l’infortunio e praticamente nessun’altra possibilità di scendere in campo da titolare se non col Venezia nella 15ª giornata, quando fra l’altro ha anche piazzato 2 assist. Fra i giocatori offensivi dell’Atalanta, solo Miranchuk ha giocato meno di lui in questo campionato: il presunto interesse degli orobici per Boga e i sondaggi fatti per un centravanti hanno ulteriormente infastidito Muriel, che, come riporta il Corriere di Bergamo, ha chiesto la cessione a già a gennaio se dovesse arrivare l’offerta giusta, anche perchè il colombiano non viene fatto mai giocare da titolare da Gasperini.

L’Atalanta valuta Muriel non meno di 20 milioni di euro, una cifra non esorbitante sicuramente per il valore del calciatore, e che qualcuno potrebbe decidere di spendere se a caccia di un attaccante di buon livello. Allo stato attuale delle cose non sembrano ancora esserci in piedi trattative, né interessi particolari, ma se tutto si concretizzasse davvero, gli acquirenti non tarderebbero di certo ad arrivare.