Notizie Muriel Fiorentina

Tutti pazzi per Gudmundsson. La doppietta all'esordio era riuscita solo a Muriel e Osvaldo.
24 settembre 2024 15:10
Romano: "Muriel vola negli Stati Uniti, diventerà un calciatore dell'Orlando City"
06 febbraio 2024 23:19
Tegola per Gasperini, Ruggeri non sarà della partita mentre Muriel dovrà giocare con i ferri al dito
13 aprile 2023 20:22
Luis Muriel a Firenze nel suo giorno libero, il centravanti dell'Atalanta ancora molto legato alla città
12 febbraio 2023 15:13
Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo"
05 novembre 2022 21:20
Calciomercato.com scrive: "Muriel può lasciare l'Atalanta a gennaio, lo vuole la Fiorentina"
01 novembre 2022 23:51
Venuti guarda Muriel, Biraghi si perde Lookman. Ecco come l'Atalanta ha fatto gol alla Fiorentina
03 ottobre 2022 13:32
Tuttosport, Cabral e Jovic deludono, hanno 12 partite per convincere. E ritornano le voci su Muriel
30 settembre 2022 09:18
Muriel e Gasperini verso la rottura all'Atalanta, la Fiorentina potrebbe prenderlo a gennaio
29 settembre 2022 19:22
Muriel alla Fiorentina a gennaio? Sconcerti lo snobba: "All'Atalanta fa panchina ad uno di 19 anni"
23 settembre 2022 21:27
Ormai la Juventus cerca di copiare la Fiorentina, ora vuole Muriel per affiancarlo a Chiesa e Vlahovic
27 maggio 2022 23:08
Muriel lancia la sfida alla Fiorentina: "Per l'Europa ci siamo anche noi. Il nostro ciclo non è finito"
08 maggio 2022 15:06
Tutto secondo copione, Atalanta vince a La Spezia. Adesso la Fiorentina deve vincere per superarli
08 maggio 2022 14:36
Atalanta in emergenza totale in attacco, si ferma anche Muriel. Gasperini a Firenze senza punte
18 febbraio 2022 13:42
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
14 febbraio 2022 10:40
Da Bergamo, Gasperini in emergenza in attacco. E' senza bomber e potrebbe giocare con falso nueve
08 febbraio 2022 14:25
Muriel segna di mano, l'arbitro convalida il gol, il Venezia si infuria e mette l'immagine su Twitter
12 gennaio 2022 19:18
Il reparto offensivo della Fiorentina di Pioli era da urlo: Vlahovic, Simeone, Muriel e Chiesa
14 dicembre 2021 22:01
Da Bergamo, Muriel ha chiesto la cessione all'Atalanta, è stufo di Gasperini che non lo fa giocare
12 dicembre 2021 14:28
Atalanta in emergenza: Gasperini studia la formazione, Muriel è ko, Zapata in dubbio
09 settembre 2021 09:26
Muriel e Zapata sono ko per la sfida contro la Fiorentina. Rischia il forfait anche Piccoli
08 settembre 2021 09:34
Corriere della Sera, per Muriel si allontana la Fiorentina. Zapata tenta il recupero in extremis
06 settembre 2021 12:14
Tuttosport, Zapata-Muriel ancora a parte. Gasperini pensa a Piccoli o Ilicic falso nove per la Fiorentina
03 settembre 2021 15:12
Una bella notizia per la Fiorentina, Muriel dovrebbe non farcela a recuperare dall'infortunio
02 settembre 2021 13:12
Sono 30 anni per il "Ronaldo Colombiano" Luis Muriel, uno dei rimpianti più grandi nella storia gigliata
16 aprile 2021 09:05
Formazione Atalanta, Pasalic esterno destro. Muriel in campo, Ilicic in panchina
11 aprile 2021 19:50
Muriel è il pericolo numero uno oggi, la Fiorentina e quel rimpianto legato al mancato riscatto
11 aprile 2021 10:20
Manfredini: "Si può fare a meno di Ribery. I 20 milioni per Amrabat potevano essere spesi meglio"
10 aprile 2021 20:31
Convocati Atalanta: out Hateboer e Pessina, torna Muriel
10 aprile 2021 17:42
Atalanta, Muriel è stato sostituito da Gasperini per problemi alla schiena
04 aprile 2021 18:06
Muriel fa il fenomeno e fa un favore alla Fiorentina, Atalanta batte Spezia 3-1
12 marzo 2021 22:46
Muriel e il riscatto mancato, il no arrivò da Corvino. Il retroscena
15 luglio 2020 13:47
Muriel: "Sto bene, sono a casa. Non è successo nulla di grave"
14 luglio 2020 14:04
Sportmediaset, Muriel è stato ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta
14 luglio 2020 11:42
Simeone: "Non ho rimpianti con la Fiorentina. Preferivano Muriel a me. Il mio riscatto è il Cagliari"
03 luglio 2020 14:16
Muriel: "Giochiamo alla pari con i viola, loro daranno tutto. Per me sarà sempre un'emozione tornare qui"
15 gennaio 2020 15:46
Bucciantini: "Veretout assenza sottovalutata. Le operazioni Muriel e Traore'.."
27 dicembre 2019 14:12
Ilicic show fa doppietta, Muriel entra e segna. Pioli viene umiliato, a Bergamo è 5-0. Figuraccia Milan, il racconto
22 dicembre 2019 15:23
L'Atalanta questa volta la rimonta la subisce, incredibile da 0-3 a 3-3. Il racconto
19 ottobre 2019 18:27
Si fa male ancora Muriel, salta la Fiorentina. Sospetta distorsione al ginocchio, si teme lungo stop
16 settembre 2019 13:45
Percassi: "Muriel colpo straordinario, la Fiorentina non l'ha riscattato e siamo stati veloci"
03 luglio 2019 19:50
Muriel: "Grazie perchè mi avete fatto sentire a casa. Spero che i fiorentini possano tornare a sorridere prestissimo"
21 giugno 2019 13:20
Muriel vicinissimo all'Atalanta, ecco i motivi per cui Montella e Pradè hanno deciso di lasciarlo
19 giugno 2019 13:03
Di Marzio conferma l'arrivo di Luis Muriel all'Atalanta. Le cifre del cartellino
17 giugno 2019 23:36
L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'ex viola Luis Muriel
17 giugno 2019 22:59
Lesione del legamento collaterale per Muriel. Futuro sempre più in bilico...
16 giugno 2019 14:06
Gazzetta, il grande colpo di Commisso sarà il centravanti, Veretout e Muriel andranno via
13 giugno 2019 14:22
Ecco la Fiorentina 2.0, Pezzella resta. La lista dei partenti, da Veretout a Muriel, fino a...
12 giugno 2019 12:58
Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta
11 giugno 2019 10:18
Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan...
10 giugno 2019 11:54
Criscitiello: "Il Milan sta seguendo la vicenda Fiorentina, obiettivo prendere Muriel"
04 giugno 2019 16:00
Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione
04 giugno 2019 12:43
In serio dubbio il riscatto di Muriel per la Fiorentina. I motivi del gelo e lo scenario attuale
30 maggio 2019 13:20
Muriel riscatto in forte dubbio. Grande distanza tra Fiorentina e Siviglia, i dettagli
21 maggio 2019 12:29
LA FIORENTINA VISTA A PARMA NON PUO' RETROCEDERE. COL GENOA BIGLIETTI AD UN EURO, E TUTTI AL FRANCHI A TIFARE VIOLA. MONTELLA NON HA COLPE, SIMEONE E MURIEL INVECE... LE ANALOGIE COL '78, LE DIFFERENZE COL '93. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
20 maggio 2019 02:07
"Creiamo occasioni ma non facciamo gol. Scelte arbitro senza logica. Muriel fuori perchè..."
19 maggio 2019 18:44
D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"
18 maggio 2019 15:54
Muriel, riscatto in dubbio. Secondo la Fiorentina sono tanti tredici milioni per il 28enne colombiano
17 maggio 2019 12:34
Rivoluzione viola, resteranno soltanto quattro giocatori tutti gli altri verranno ceduti
16 maggio 2019 13:37
La Nazione, giovedì incontro Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Muriel
13 maggio 2019 07:27
Bucchioni: "Da quando Della Valle è passato all’autofinanziamento la squadra è un assoluto disastro. Deve intervenire…"
12 maggio 2019 13:40
Montella: "Non abbiamo paura di retrocedere. Ho sostituito Muriel perchè..."
05 maggio 2019 16:05
De Zerbi: "Domani è importantissima, i viola rispetto all'andata hanno un valore che sposta.."
27 aprile 2019 18:38
PAGELLE VIOLA: DISASTRO LAFONT, NON BASTANO MURIEL E CHIESA. VERETOUT...
25 aprile 2019 23:29
GOOOOOL DELLA FIORENTINA! ASSIST DI CHIESA E GOL DI MURIEL
25 aprile 2019 21:45
FIORENTINA PRONTA PER BERGAMO, IL “NUOVO” MONTELLA COME MANCINI. FEDERICO CHIESA LA VINCE DA SOLO. C'E' UN PROBLEMA A SINISTRA, E MURIEL DEVE DARE DI PIU'... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
22 aprile 2019 01:16
SQUADRA IMPAURITA, LE CONTESTAZIONI NON SERVONO. CON LA JUVE E A BERGAMO, CHIESA FALSO NUEVE. VERETOUT... C'E' O CI FA? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
15 aprile 2019 00:52
"Montella ci ha detto come stare in campo e come uscire palla al piede. Voglio restare a Firenze"
14 aprile 2019 19:21
FORM. UFFICIALE: FUORI SIMEONE E VITOR HUGO, GIOCA MIRALLAS. ECCO L'UNDICI VIOLA
07 aprile 2019 12:22
Probabili formazioni, spazio ad Hancko e Mirallas dall’inizio. Chiesa titolare. Simeone...
07 aprile 2019 10:17
ANCORA UN PAREGGIO, E SONO 15... CON I DUE PUNTI A VITTORIA, FIORENTINA IN CORSA PER L'EUROPA. ALL'OLIMPICO SEGNALI DI RIPRESA, IN ATTESA DEL 25 APRILE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
04 aprile 2019 01:19
PAGELLE VIOLA: GERSON MVP DA EX, PEZZELLA IN GOL. MURIEL E BIRAGHI...
03 aprile 2019 23:42
Muriel: "Stiamo facendo una buonissima partita. Nel secondo tempo dobbiamo..."
03 aprile 2019 22:45
Amoruso: "Ieri i viola molto più pericolosi rispetto al Toro. Che partita ha visto Mazzarri?
01 aprile 2019 23:11
FORM.UFFICIALE: MURIEL-SIMEONE IN ATTACCO, MILENKOVIC CENTRALE. GLI UNDICI
31 marzo 2019 14:49
Benassi: "Non so spiegarmi il declino. Chiesa prima si intestardiva, adesso fa sempre la cosa giusta"
31 marzo 2019 13:38
(VIDEO), Muriel in Nazionale consiglia Pioli: “Gioco meglio insieme ad un altro attaccante”
25 marzo 2019 13:28
Padovan: "Vi spiego le manovre viola. Scontata cessione di Chiesa. Si riparte da Muriel-Simeone.."
23 marzo 2019 23:24
Muriel felice nel ritiro colombiano: "Qua grazie alla fiducia di compagni e tifosi.."
18 marzo 2019 20:08
PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO E MILENKOVIC I PEGGIORI. MURIEL E CHIESA...
15 marzo 2019 23:12
PIOLI, PROVE D'ADDIO. EUROPA, LA SQUADRA NON CI CREDE PIU'. OGGI CI SONO DUE FIORENTINE: UNA DEI TIFOSI, UNA DEI DELLA VALLE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
11 marzo 2019 02:39
(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Lazio 1-1
11 marzo 2019 00:02
SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-LAZIO 1-1
10 marzo 2019 20:28
Muriel verrà riscattato in anticipo: 15 milioni senza bonus al Siviglia in primavera
08 marzo 2019 17:49
"Sognavo di restare. Chiesa vale più di 100 milioni. Simeone la più grande sorpresa perché..."
07 marzo 2019 13:05
Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."
07 marzo 2019 07:28
Sonetti: "Giocatori viola con poca tenuta mentale. Se lasci 50 metri liberi al Papu.."
05 marzo 2019 21:43
PAGELLE VIOLA: GASP, LEZIONE DI CALCIO A PIOLI. LAFONT LIMITA IL PASSIVO, CHIESA GIOCA DA SOLO. E MURIEL...
03 marzo 2019 19:27
GOOOL DELLA FIORENTINA! MURIEL SCARTA PALOMINO A SCARICA IN RETE
03 marzo 2019 17:43
Muriel: "Il pareggio lascia tutto aperto. Dovevamo non prendere gol ma non ci siamo riusciti"
28 febbraio 2019 00:02
Goooool della Fiorentina! Assist al bacio di Chiesa e gol di Muriel!
27 febbraio 2019 22:18
Ancora Muriel: "Il Milan mi voleva prendere per giocare al fianco di Higuain ma la Fiorentina..."
24 febbraio 2019 11:35
"Voglio regalare Coppa Italia e quarto posto alla Fiorentina. Firenze è magica. Chiesa più forte di Cuadrado"
24 febbraio 2019 11:14
Amoruso: "Inter compattata dalla diatriba Icardi. I viola giocano meglio, ora serve piu' mentalità operaia.."
23 febbraio 2019 23:11
Spalletti: "Muriel è difficile da affrontare. Dobbiamo andare a vincere a Firenze senza paura"
23 febbraio 2019 14:05
Pioli: "I giudizi su Chiesa sono sbagliati, ecco perchè. Sono basito da alcuni ex calciatori"
22 febbraio 2019 14:39
Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...
21 febbraio 2019 10:59
Galli: "Gerson? Mi ricorda Ilicic, falso nueve può essere l'arma in più"
20 febbraio 2019 17:43
Radio Bruno, Muriel in panchina contro l'Inter. Pioli vuole farlo riposare per la Coppa Italia
20 febbraio 2019 14:30
Dalla Spagna, la Fiorentina riscatterà Muriel. Ecco la cifra che i viola verseranno al Siviglia
18 febbraio 2019 22:37
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