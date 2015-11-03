Labaro Viola

Notizie Muriel Fiorentina

Tutti pazzi per Gudmundsson. La doppietta all'esordio era riuscita solo a Muriel e Osvaldo.

24 settembre 2024 15:10

Romano: "Muriel vola negli Stati Uniti, diventerà un calciatore dell'Orlando City"

06 febbraio 2024 23:19

Tegola per Gasperini, Ruggeri non sarà della partita mentre Muriel dovrà giocare con i ferri al dito

13 aprile 2023 20:22

Luis Muriel a Firenze nel suo giorno libero, il centravanti dell'Atalanta ancora molto legato alla città

12 febbraio 2023 15:13

Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo"

05 novembre 2022 21:20

Calciomercato.com scrive: "Muriel può lasciare l'Atalanta a gennaio, lo vuole la Fiorentina"

01 novembre 2022 23:51

Venuti guarda Muriel, Biraghi si perde Lookman. Ecco come l'Atalanta ha fatto gol alla Fiorentina

03 ottobre 2022 13:32

Tuttosport, Cabral e Jovic deludono, hanno 12 partite per convincere. E ritornano le voci su Muriel

30 settembre 2022 09:18

Muriel e Gasperini verso la rottura all'Atalanta, la Fiorentina potrebbe prenderlo a gennaio

29 settembre 2022 19:22

Muriel alla Fiorentina a gennaio? Sconcerti lo snobba: "All'Atalanta fa panchina ad uno di 19 anni"

23 settembre 2022 21:27

Ormai la Juventus cerca di copiare la Fiorentina, ora vuole Muriel per affiancarlo a Chiesa e Vlahovic

27 maggio 2022 23:08

Muriel lancia la sfida alla Fiorentina: "Per l'Europa ci siamo anche noi. Il nostro ciclo non è finito"

08 maggio 2022 15:06

Tutto secondo copione, Atalanta vince a La Spezia. Adesso la Fiorentina deve vincere per superarli

08 maggio 2022 14:36

Atalanta in emergenza totale in attacco, si ferma anche Muriel. Gasperini a Firenze senza punte

18 febbraio 2022 13:42

Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano

14 febbraio 2022 10:40

Da Bergamo, Gasperini in emergenza in attacco. E' senza bomber e potrebbe giocare con falso nueve

08 febbraio 2022 14:25

Muriel segna di mano, l'arbitro convalida il gol, il Venezia si infuria e mette l'immagine su Twitter

12 gennaio 2022 19:18

Il reparto offensivo della Fiorentina di Pioli era da urlo: Vlahovic, Simeone, Muriel e Chiesa

14 dicembre 2021 22:01

Da Bergamo, Muriel ha chiesto la cessione all'Atalanta, è stufo di Gasperini che non lo fa giocare

12 dicembre 2021 14:28

Atalanta in emergenza: Gasperini studia la formazione, Muriel è ko, Zapata in dubbio

09 settembre 2021 09:26

Muriel e Zapata sono ko per la sfida contro la Fiorentina. Rischia il forfait anche Piccoli

08 settembre 2021 09:34

Corriere della Sera, per Muriel si allontana la Fiorentina. Zapata tenta il recupero in extremis

06 settembre 2021 12:14

Tuttosport, Zapata-Muriel ancora a parte. Gasperini pensa a Piccoli o Ilicic falso nove per la Fiorentina

03 settembre 2021 15:12

Una bella notizia per la Fiorentina, Muriel dovrebbe non farcela a recuperare dall'infortunio

02 settembre 2021 13:12

Sono 30 anni per il "Ronaldo Colombiano" Luis Muriel, uno dei rimpianti più grandi nella storia gigliata

16 aprile 2021 09:05

Formazione Atalanta, Pasalic esterno destro. Muriel in campo, Ilicic in panchina

11 aprile 2021 19:50

Muriel è il pericolo numero uno oggi, la Fiorentina e quel rimpianto legato al mancato riscatto

11 aprile 2021 10:20

Manfredini: "Si può fare a meno di Ribery. I 20 milioni per Amrabat potevano essere spesi meglio"

10 aprile 2021 20:31

Convocati Atalanta: out Hateboer e Pessina, torna Muriel

10 aprile 2021 17:42

Atalanta, Muriel è stato sostituito da Gasperini per problemi alla schiena

04 aprile 2021 18:06

Muriel fa il fenomeno e fa un favore alla Fiorentina, Atalanta batte Spezia 3-1

12 marzo 2021 22:46

Muriel e il riscatto mancato, il no arrivò da Corvino. Il retroscena

15 luglio 2020 13:47

Muriel: "Sto bene, sono a casa. Non è successo nulla di grave"

14 luglio 2020 14:04

Sportmediaset, Muriel è stato ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta

14 luglio 2020 11:42

Simeone: "Non ho rimpianti con la Fiorentina. Preferivano Muriel a me. Il mio riscatto è il Cagliari"

03 luglio 2020 14:16

Muriel: "Giochiamo alla pari con i viola, loro daranno tutto. Per me sarà sempre un'emozione tornare qui"

15 gennaio 2020 15:46

Bucciantini: "Veretout assenza sottovalutata. Le operazioni Muriel e Traore'.."

27 dicembre 2019 14:12

Ilicic show fa doppietta, Muriel entra e segna. Pioli viene umiliato, a Bergamo è 5-0. Figuraccia Milan, il racconto

22 dicembre 2019 15:23

L'Atalanta questa volta la rimonta la subisce, incredibile da 0-3 a 3-3. Il racconto

19 ottobre 2019 18:27

Si fa male ancora Muriel, salta la Fiorentina. Sospetta distorsione al ginocchio, si teme lungo stop

16 settembre 2019 13:45

Percassi: "Muriel colpo straordinario, la Fiorentina non l'ha riscattato e siamo stati veloci"

03 luglio 2019 19:50

Muriel: "Grazie perchè mi avete fatto sentire a casa. Spero che i fiorentini possano tornare a sorridere prestissimo"

21 giugno 2019 13:20

Muriel vicinissimo all'Atalanta, ecco i motivi per cui Montella e Pradè hanno deciso di lasciarlo

19 giugno 2019 13:03

Di Marzio conferma l'arrivo di Luis Muriel all'Atalanta. Le cifre del cartellino

17 giugno 2019 23:36

L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'ex viola Luis Muriel

17 giugno 2019 22:59

Lesione del legamento collaterale per Muriel. Futuro sempre più in bilico...

16 giugno 2019 14:06

Gazzetta, il grande colpo di Commisso sarà il centravanti, Veretout e Muriel andranno via

13 giugno 2019 14:22

Ecco la Fiorentina 2.0, Pezzella resta. La lista dei partenti, da Veretout a Muriel, fino a...

12 giugno 2019 12:58

Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta

11 giugno 2019 10:18

Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan...

10 giugno 2019 11:54

Criscitiello: "Il Milan sta seguendo la vicenda Fiorentina, obiettivo prendere Muriel"

04 giugno 2019 16:00

Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione

04 giugno 2019 12:43

In serio dubbio il riscatto di Muriel per la Fiorentina. I motivi del gelo e lo scenario attuale

30 maggio 2019 13:20

Muriel riscatto in forte dubbio. Grande distanza tra Fiorentina e Siviglia, i dettagli

21 maggio 2019 12:29

LA FIORENTINA VISTA A PARMA NON PUO' RETROCEDERE. COL GENOA BIGLIETTI AD UN EURO, E TUTTI AL FRANCHI A TIFARE VIOLA. MONTELLA NON HA COLPE, SIMEONE E MURIEL INVECE... LE ANALOGIE COL '78, LE DIFFERENZE COL '93. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

20 maggio 2019 02:07

"Creiamo occasioni ma non facciamo gol. Scelte arbitro senza logica. Muriel fuori perchè..."

19 maggio 2019 18:44

D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"

18 maggio 2019 15:54

Muriel, riscatto in dubbio. Secondo la Fiorentina sono tanti tredici milioni per il 28enne colombiano

17 maggio 2019 12:34

Rivoluzione viola, resteranno soltanto quattro giocatori tutti gli altri verranno ceduti

16 maggio 2019 13:37

La Nazione, giovedì incontro Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Muriel

13 maggio 2019 07:27

Bucchioni: "Da quando Della Valle è passato all’autofinanziamento la squadra è un assoluto disastro. Deve intervenire…"

12 maggio 2019 13:40

Montella: "Non abbiamo paura di retrocedere. Ho sostituito Muriel perchè..."

05 maggio 2019 16:05

De Zerbi: "Domani è importantissima, i viola rispetto all'andata hanno un valore che sposta.."

27 aprile 2019 18:38

PAGELLE VIOLA: DISASTRO LAFONT, NON BASTANO MURIEL E CHIESA. VERETOUT...

25 aprile 2019 23:29

GOOOOOL DELLA FIORENTINA! ASSIST DI CHIESA E GOL DI MURIEL

25 aprile 2019 21:45

FIORENTINA PRONTA PER BERGAMO, IL “NUOVO” MONTELLA COME MANCINI. FEDERICO CHIESA LA VINCE DA SOLO. C'E' UN PROBLEMA A SINISTRA, E MURIEL DEVE DARE DI PIU'... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

22 aprile 2019 01:16

SQUADRA IMPAURITA, LE CONTESTAZIONI NON SERVONO. CON LA JUVE E A BERGAMO, CHIESA FALSO NUEVE. VERETOUT... C'E' O CI FA? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

15 aprile 2019 00:52

"Montella ci ha detto come stare in campo e come uscire palla al piede. Voglio restare a Firenze"

14 aprile 2019 19:21

FORM. UFFICIALE: FUORI SIMEONE E VITOR HUGO, GIOCA MIRALLAS. ECCO L'UNDICI VIOLA

07 aprile 2019 12:22

Probabili formazioni, spazio ad Hancko e Mirallas dall’inizio. Chiesa titolare. Simeone...

07 aprile 2019 10:17

ANCORA UN PAREGGIO, E SONO 15... CON I DUE PUNTI A VITTORIA, FIORENTINA IN CORSA PER L'EUROPA. ALL'OLIMPICO SEGNALI DI RIPRESA, IN ATTESA DEL 25 APRILE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

04 aprile 2019 01:19

PAGELLE VIOLA: GERSON MVP DA EX, PEZZELLA IN GOL. MURIEL E BIRAGHI...

03 aprile 2019 23:42

Muriel: "Stiamo facendo una buonissima partita. Nel secondo tempo dobbiamo..."

03 aprile 2019 22:45

Amoruso: "Ieri i viola molto più pericolosi rispetto al Toro. Che partita ha visto Mazzarri?

01 aprile 2019 23:11

FORM.UFFICIALE: MURIEL-SIMEONE IN ATTACCO, MILENKOVIC CENTRALE. GLI UNDICI

31 marzo 2019 14:49

Benassi: "Non so spiegarmi il declino. Chiesa prima si intestardiva, adesso fa sempre la cosa giusta"

31 marzo 2019 13:38

(VIDEO), Muriel in Nazionale consiglia Pioli: “Gioco meglio insieme ad un altro attaccante”

25 marzo 2019 13:28

Padovan: "Vi spiego le manovre viola. Scontata cessione di Chiesa. Si riparte da Muriel-Simeone.."

23 marzo 2019 23:24

Muriel felice nel ritiro colombiano: "Qua grazie alla fiducia di compagni e tifosi.."

18 marzo 2019 20:08

PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO E MILENKOVIC I PEGGIORI. MURIEL E CHIESA...

15 marzo 2019 23:12

PIOLI, PROVE D'ADDIO. EUROPA, LA SQUADRA NON CI CREDE PIU'. OGGI CI SONO DUE FIORENTINE: UNA DEI TIFOSI, UNA DEI DELLA VALLE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

11 marzo 2019 02:39

(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Lazio 1-1

11 marzo 2019 00:02

SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-LAZIO 1-1

10 marzo 2019 20:28

Muriel verrà riscattato in anticipo: 15 milioni senza bonus al Siviglia in primavera

08 marzo 2019 17:49

"Sognavo di restare. Chiesa vale più di 100 milioni. Simeone la più grande sorpresa perché..."

07 marzo 2019 13:05

Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."

07 marzo 2019 07:28

Sonetti: "Giocatori viola con poca tenuta mentale. Se lasci 50 metri liberi al Papu.."

05 marzo 2019 21:43

PAGELLE VIOLA: GASP, LEZIONE DI CALCIO A PIOLI. LAFONT LIMITA IL PASSIVO, CHIESA GIOCA DA SOLO. E MURIEL...

03 marzo 2019 19:27

GOOOL DELLA FIORENTINA! MURIEL SCARTA PALOMINO A SCARICA IN RETE

03 marzo 2019 17:43

Muriel: "Il pareggio lascia tutto aperto. Dovevamo non prendere gol ma non ci siamo riusciti"

28 febbraio 2019 00:02

Goooool della Fiorentina! Assist al bacio di Chiesa e gol di Muriel!

27 febbraio 2019 22:18

Ancora Muriel: "Il Milan mi voleva prendere per giocare al fianco di Higuain ma la Fiorentina..."

24 febbraio 2019 11:35

"Voglio regalare Coppa Italia e quarto posto alla Fiorentina. Firenze è magica. Chiesa più forte di Cuadrado"

24 febbraio 2019 11:14

Amoruso: "Inter compattata dalla diatriba Icardi. I viola giocano meglio, ora serve piu' mentalità operaia.."

23 febbraio 2019 23:11

Spalletti: "Muriel è difficile da affrontare. Dobbiamo andare a vincere a Firenze senza paura"

23 febbraio 2019 14:05

Pioli: "I giudizi su Chiesa sono sbagliati, ecco perchè. Sono basito da alcuni ex calciatori"

22 febbraio 2019 14:39

Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...

21 febbraio 2019 10:59

Galli: "Gerson? Mi ricorda Ilicic, falso nueve può essere l'arma in più"

20 febbraio 2019 17:43

Radio Bruno, Muriel in panchina contro l'Inter. Pioli vuole farlo riposare per la Coppa Italia

20 febbraio 2019 14:30

Dalla Spagna, la Fiorentina riscatterà Muriel. Ecco la cifra che i viola verseranno al Siviglia

18 febbraio 2019 22:37

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