Manfredini: "Si può fare a meno di Ribery. I 20 milioni per Amrabat potevano essere spesi meglio"

Le parole di Fabrizio Manfredini ai microfoni di Radio Bruno

Fabrizio Manfredini, direttore generale di Italia7, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

ATALANTA "La Fiorentina potrebbe giocare con leggerezza, mi aspetto una sorpresa da questa partita. Domani vedremo una squadra grintosa, sono convinto che faremo una bella partita".

RIBERY-EYSSERIC " Se ne può fare a meno. Sarei curioso di vedere Eysseric dopo la rinascita con Prandelli".

MURIEL "Sarei stato curioso di vedere Muriel con Vlahovic, la Fiorentina ha un bel rimpianto e qualcosa in più avremmo potuto fare. ".

AMRABAT "A Firenze mi sembra più legnoso rispetto a Verona, non è un top player. I 18-20 milioni spesi per Amrabat potevano essere utilizzati altrove".

LIPPI "Nessuno mette in discussione l’allenatore, ma ognuno ha l’età per qualcosa. Mi sembra che nella Fiorentina ci sia già un altro Lippi che opera abbastanza, due sarebbero troppi".

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